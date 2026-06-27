Da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, arrivano nuove interessanti anticipazioni su quelli che sarebbero i progetti di Apple per la nuova generazione di MacBook.

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di utilizzare sui suoi prossimi MacBook Pro i processori M5 Pro e M5 Max e non quelli di nuova generazione.

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Le ultime anticipazioni sulla nuova generazione di MacBook

I nuovi MacBook dovrebbero arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo e dovrebbero essere i primi modelli a poter vantare uno schermo touch, soluzione di cui si vocifera in Rete da diversi anni ma che, fino ad oggi, l’azienda statunitense ha preferito rimandare.

Ta le novità che dovrebbero vantare questi MacBook, sempre secondo le indiscrezioni più insistenti, vi sono anche display OLED (da 14 e da 16 pollici) e la Dynamic Island al posto del tradizionale notch.

Ed ancora, i nuovi dispositivi di Apple dovrebbero vantare anche un design industriale aggiornato (si tratterebbe del primo cambiamento visivo per i laptop di fascia alta dal 2021).

Ricordiamo che nelle scorse ore era già emerso che Apple avrebbe rinunciato ad utilizzare i processori M6 Pro e M6 Max per i suoi prossimi MacBook, essendo in dubbio la stessa realizzazione di tali chip.

Sempre secondo Gurman, il colosso di Cupertino sarebbe in fase di “test avanzati” per la successiva generazione di questi nuovi modelli di MacBook, che dovrebbe poter contare sui processori M7 Pro e M7 Max.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i nuovi dispositivi di Apple, soprattutto alla luce dei già preannunciati aumenti dei vari prodotti dell’azienda statunitense.