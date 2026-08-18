REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active si stanno avvicinando sempre di più al debutto ufficiale. Un mesetto fa abbiamo approfittato delle anticipazioni per iniziare a conoscere i nuovi smartwatch REDMI, e in queste ore sono trapelate ulteriori informazioni, grazie a un sito ungherese di monitoraggio dei prezzi. Vediamo cosa è emerso.

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REDMI Watch 6 Lite e Watch 6 Active si mostrano in Europa

Lo scorso maggio Xiaomi ha lanciato REDMI Watch 6 in Italia, ma il produttore si sta preparando al debutto di due ulteriori modelli per ampliare la gamma. Si tratta di REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active, smartwatch che dovrebbero collocarsi su una fascia di prezzo inferiore rispetto al modello “principale”. In queste ore i due dispositivi hanno fatto capolino su un sito di monitoraggio dei prezzi ungherese, mostrando il design, “confermando” alcune delle specifiche e delle caratteristiche emerse nelle scorse settimane e fornendo ulteriori indicazioni sui prezzi europei.

In base a ciò che sappiamo, REDMI Watch 6 Lite dovrebbe offrire un display OLED da 1,96 pollici a risoluzione 410 x 502 e una batteria da 470 mAh, con la promessa di un massimo di 18 giorni di autonomia. Lo smartwatch dovrebbe misurare 39,4 x 44,5 x 9,9 mm (senza cinturino) e dovrebbe offrire un sensore di movimento a 9 assi, GPS e un altoparlante. Tra gli altri dettagli possiamo citare la cassa con resistenza fino a 5 ATM, sensore di frequenza cardiaca, monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, accelerometro, bussola e sensore di luminosità.

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Secondo quanto trapelato, il modello Lite dovrebbe essere piazzato appena sotto i 25.000 fiorini ungheresi, pari a circa 69 euro. Nel Paese, REDMI Watch 6 viene proposto a 38.000 e a 45.000 fiorini (in base alla presenza dell’NFC), pari a circa 104 e 123 euro: qui da noi lo stesso modello è in vendita al prezzo consigliato di 99,99 euro e 119,99 euro, quindi possiamo ritenere quei 69 euro piuttosto vicini alla cifra che sarà eventualmente proposta in Italia.

Per quanto riguarda REDMI Watch 6 Active non sono emersi ulteriori dettagli tecnici, ma possiamo comunque dare un’occhiata ai possibili prezzi e alle nuove immagini. Secondo quanto trapelato, la versione Active dovrebbe essere proposta in Ungheria a poco meno di 17.000 fiorini, corrispondenti al cambio attuale a circa 47 euro. Considerando quanto detto in precedenza, è dunque possibile che i due modelli possano arrivare da noi a 49 euro (Active) e a 69 euro (Lite), così da non “pestare i piedi” al fratello maggiore (che parte da 99,99 euro).

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Come abbiamo visto durante le scorse settimane, questo modello dovrebbe offrire un display OLED da 1,85 pollici a risoluzione 390 x 450 pixel, abbinato a una batteria da 470 mAh e a funzionalità complete per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Come il fratello, dovrebbe arrivare con sistema operativo HyperOS e con la compatibilità con Android e iOS. Rispetto al Lite, l’Active dovrebbe perdere la connettività GPS e l’altoparlante, a fronte di un prezzo di vendita inferiore.

Al momento non sono giunte informazioni ufficiali riguardanti la data di lancio di REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active. I modelli di precedente generazione vennero lanciati insieme agli smartphone della serie REDMI Note 14, quindi non è da escludere che possa avvenire lo stesso coi nuovi insieme alle varianti internazionali dei REDMI Note 17: appuntamento al 27 agosto per scoprirlo.