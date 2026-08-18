L’aggiornamento a Zepp OS 6 continua a espandersi nella gamma di smartwatch di Amazfit e, questa volta, raggiunge uno dei modelli più interessanti dell’azienda per rapporto tra dotazione e prezzo. Stiamo parlando di Amazfit Active Max, che ha iniziato a ricevere il nuovo firmware proprio nel corso del mese di agosto, rispettando quindi la tabella di marcia annunciata da Zepp Health nei mesi scorsi.

Il rilascio è naturalmente ancora in corso e, come accade spesso con gli aggiornamenti firmware distribuiti in maniera graduale, potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno prima di vedere la nuova versione disponibile sul proprio esemplare. L’assenza immediata della notifica, dunque, non indica necessariamente un problema con lo smartwatch.

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Zepp OS 6 arriva su Amazfit Active Max

Dopo essere arrivato all’inizio di agosto su Amazfit Active 3 Premium, Zepp OS 6 prosegue il proprio percorso verso gli smartwatch che fanno già parte del catalogo dell’azienda. Nel caso dell’Active Max, il nuovo firmware punta soprattutto sul miglioramento dell’esperienza legata agli allenamenti, senza però modificare radicalmente l’interfaccia dello smartwatch.

Zepp OS 6 porta con sé un insieme più ampio di strumenti dedicati all’attività fisica, tra cui la sincronizzazione delle attività tra più dispositivi, un riepilogo giornaliero più completo e nuove possibilità per organizzare e seguire gli allenamenti strutturati. Non tutte le funzioni introdotte dal sistema operativo sono necessariamente disponibili su ogni modello, quindi il pacchetto destinato all’Active Max può differire da quello degli altri smartwatch più recenti arrivati sul mercato direttamente con Zepp OS 6.

L’aggiornamento rappresenta comunque un ulteriore passo avanti per un dispositivo che Zepp Health ha continuato a migliorare anche dopo il lancio. Nei mesi precedenti, infatti, l’azienda aveva già introdotto nuove funzioni dedicate al monitoraggio e all’allenamento, compreso il rilevamento della soglia del lattato.

Amazfit Active Max può già contare su una dotazione piuttosto completa, con un display AMOLED da 1,5 pollici, mappe offline, memoria interna e più di 170 modalità sportive. La lunga autonomia e l’ampio comparto dedicato al fitness rappresentano inoltre alcuni degli elementi distintivi dello smartwatch.

Con Zepp OS 6 Zepp Health non sembra voler quindi cambiare completamente l’esperienza offerta dall’Active Max, ma piuttosto aggiornare la piattaforma software e portare anche su questo modello alcune delle funzionalità introdotte più recentemente nella propria gamma.

La Libreria di allenamento arriva sullo smartwatch

Una delle novità più interessanti dell’aggiornamento è la Libreria di allenamento, che trova posto nella parte superiore della sezione dedicata agli allenamenti. La nuova posizione rende più semplice raggiungere direttamente dallo smartwatch i contenuti relativi agli allenamenti strutturati, riducendo la necessità di ricorrere continuamente all’app Zepp sullo smartphone.

La libreria si inserisce in un progetto più ampio con cui Zepp Health sta cercando di rendere più strutturata l’esperienza di allenamento offerta da Zepp OS 6, il sistema operativo include infatti anche il Calendario di allenamento e una gestione più evoluta degli allenamenti programmati, elementi pensati per accompagnare l’utente non soltanto durante la singola sessione, ma anche nell’organizzazione dell’attività fisica.

Nonostante le nuove funzioni, chi possiede un Active Max non dovrebbe trovarsi davanti uno smartwatch completamente diverso dopo l’installazione del firmware. La navigazione principale rimane infatti sostanzialmente familiare, così come le gesture e le funzioni associate ai due pulsanti fisici presenti sul dispositivo.

Il cambiamento riguarda quindi soprattutto ciò che lo smartwatch può fare, più che il modo in cui l’utente interagisce quotidianamente con il sistema operativo; una scelta che permette a Zepp Health di ampliare le capacità dell’Active Max senza stravolgere un’interfaccia che i possessori del dispositivo conoscono già.

Zepp OS 6 è attualmente in fase di distribuzione sull’Amazfit Active Max e la disponibilità potrebbe quindi variare da un utente all’altro. Il firmware viene infatti rilasciato progressivamente e non necessariamente tutti gli smartwatch ricevono l’aggiornamento nello stesso momento.

Per chi possiede un Active Max e non ha ancora ricevuto la notifica, sarà quindi sufficiente attendere che il nuovo firmware venga reso disponibile anche per il proprio dispositivo. L’arrivo di Zepp OS 6 conferma nel frattempo la volontà di Zepp Health di mantenere aggiornato anche un modello già presente sul mercato, trasferendo su di esso una parte delle funzionalità sviluppate per la generazione più recente dei suoi smartwatch.