Negli ultimi anni il mercato degli anelli intelligenti è cresciuto in maniera significativa, passando dall’essere una nicchia dedicata agli appassionati di tecnologia e monitoraggio della salute a una categoria sempre più interessante anche per il grande pubblico. Prodotti come Oura Ring e Galaxy Ring di Samsung hanno dimostrato che è possibile raccogliere dati relativi a sonno, attività fisica e benessere senza dover necessariamente indossare uno smartwatch, ed è proprio in questo contesto che potrebbe inserirsi anche Apple.

Secondo una nuova indiscrezione condivisa nelle ultime ore dal leaker Kosutami infatti, il colosso di Cupertino starebbe lavorando internamente a un nuovo dispositivo chiamato provvisoriamente iRing, un anello intelligente che, qualora dovesse effettivamente arrivare sul mercato, andrebbe a competere direttamente con le principali soluzioni già disponibili.

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iRing potrebbe essere il primo anello intelligente di Apple attualmente in sviluppo

L’origine della voce è un breve messaggio pubblicato da Kosutami sul social X, nel quale il leaker si limita ad affermare che un dispositivo identificato come iRing sarebbe attualmente in fase di sviluppo. In un successivo intervento lo stesso autore dell’indiscrezione ha aggiunto che il progetto sarebbe pensato per competere direttamente con Oura Ring e Galaxy Ring, senza però fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche, sul periodo di lancio o sullo stato di avanzamento dei lavori.

Come sempre accade quando si parla di prodotti Apple non ancora annunciati, è opportuno mantenere una certa cautela; l’azienda è infatti nota per sperimentare numerosi prototipi e tecnologie che, in molti casi, non arrivano mai alla commercializzazione. Il semplice fatto che un dispositivo sia in fase di sviluppo non rappresenta quindi una conferma del suo futuro debutto.

L’ipotesi di un anello intelligente targato Apple appare comunque plausibile sotto diversi punti di vista, storicamente infatti l’azienda preferisce osservare l’evoluzione di una determinata categoria prima di entrarvi, cercando poi di distinguersi attraverso una forte integrazione hardware e software piuttosto che arrivare per prima sul mercato.

Un eventuale iRing potrebbe rappresentare un’estensione naturale dell’ecosistema Apple, offrendo agli utenti la possibilità di monitorare il sonno, i principali parametri di salute e l’attività quotidiana senza dover necessariamente indossare un Apple Watch. Un approccio di questo tipo potrebbe risultare particolarmente interessante durante la notte oppure per chi preferisce non avere uno smartwatch al polso durante tutta la giornata, continuando comunque a sincronizzare automaticamente i dati con iPhone e con l’app Salute.

L’azienda dispone inoltre già di un’infrastruttura software estremamente avanzata dedicata al benessere e al monitoraggio sanitario, elemento che potrebbe facilitare l’integrazione di una nuova categoria di dispositivi indossabili.

L’indiscrezione arriva in un momento in cui Apple sembra voler rafforzare ulteriormente la propria strategia nel settore salute. Di recente infatti, Eddy Cue ha assunto anche la supervisione della divisione Health dell’azienda, una scelta che secondo alcuni osservatori potrebbe tradursi in un’accelerazione nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi dedicati al benessere degli utenti.

Un anello intelligente potrebbe inoltre consentire ad Apple di proporre un dispositivo potenzialmente più economico rispetto ad Apple Watch, ampliando così la propria offerta nel segmento dei wearable e intercettando una fascia di utenti interessata esclusivamente al monitoraggio della salute.

Naturalmente, almeno per il momento, mancano completamente informazioni sulle eventuali funzionalità, sul design, sul prezzo o sulla possibile finestra di lancio; non è quindi possibile stabilire se il progetto sia ancora nelle fasi iniziali oppure se possa trasformarsi in un prodotto commerciale nei prossimi anni.

Per il momento dunque, l’iRing resta poco più di un’interessante indiscrezione, tuttavia, considerando la crescita del mercato degli smart ring e l’attenzione sempre maggiore di Apple verso salute e benessere, non sarebbe affatto sorprendente vedere l’azienda di Cupertino entrare anche in questa categoria di dispositivi.