Il mercato degli SSD consumer sta attraversando una delle fasi e delle trasformazioni più profonde degli ultimi anni, difficilmente si potrà tornare indietro. Dopo mesi di aumenti, prezzi ballerini e disponibilità sempre meno prevedibili, arriva ora una conferma diretta da uno dei protagonisti del settore, ovvero Silicon Motion.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tom’s Hardware durante il Computex 2026, Nelson Duann, Vice President di Silicon Motion, ha spiegato come il mercato retail degli SSD sia praticamente scomparso nella prima metà del 2026; una situazione che, secondo il dirigente, non dipende da un calo della domanda degli utenti, ma da una profonda redistribuzione della produzione mondiale di memoria NAND.

Il motivo è ormai noto agli addetti ai lavori, ma anche agli appassionati: i produttori di memorie stanno destinando una parte sempre maggiore della capacità produttiva ai data center dedicati all’Intelligenza Artificiale, riducendo di conseguenza le forniture per il mercato consumer. Un cambiamento che sta modificando (ho ha già modificato) l’intera filiera degli SSD, coinvolgendo produttori di PC, aziende che assemblano unità SSD e sviluppatori di controller.

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Sempre meno SSD sugli scaffali, le scorte sono destinate ai produttori di PC

Secondo quanto dichiarato da Duann, il mercato retail ha perso gran parte della sua rilevanza nel corso degli ultimi mesi. Silicon Motion continua infatti a vendere un elevato numero di controller SSD ai cosiddetti “module maker”, ovvero le aziende che assemblano le unità complete utilizzando controller, memoria NAND e altri componenti; la differenza rispetto al passato è che questi SSD non finiscono più principalmente nei negozi o sugli store online.

La maggior parte della produzione viene infatti acquistata direttamente dai grandi produttori di PC. Nella pratica, aziende come Acer, ASUS, Dell e HP stanno ricorrendo sempre più frequentemente ai produttori di SSD indipendenti perché non riescono più a ottenere quantitativi sufficienti di memoria NAND direttamente dai grandi produttori come Kioxia, Micron, Samsung, SK hynix o Western Digital.

Alla base di questo cambiamento c’è come detto la crescita esplosiva e inarrestabile del settore dell’Intelligenza Artificiale. La domanda di SSD enterprise destinati ai server AI continua infatti ad aumentare, spingendo i principali produttori di memoria flash a privilegiare il segmento data center, molto più redditizio rispetto al mercato consumer.

Questa scelta ha inevitabilmente ridotto la disponibilità di NAND per notebook, desktop e SSD retail, contribuendo sia all’aumento dei prezzi registrato negli ultimi trimestri sia alla riduzione delle unità disponibili per gli utenti finali. Si tratta di un cambiamento strutturale a dir poco rilevante, che non riguarda soltanto la capacità produttiva, ma anche la distribuzione delle forniture lungo tutta la filiera.

Crisi mercato SSD: cambia anche il ruolo dei produttori

Fino a poco tempo fa molti produttori “indipendenti” di SSD erano concentrati quasi esclusivamente sul mercato consumer. Queste aziende realizza(va)no unità destinate agli appassionati, ai gamer e a chi assemblava il proprio PC, proponendo spesso dissipatori dedicati, firmware personalizzati e modelli orientati alle massime prestazioni.

Oggi lo scenario è cambiato sensibilmente, e secondo Silicon Motion una quota sempre maggiore della produzione viene destinata direttamente agli OEM, che utilizzano questi SSD all’interno dei propri notebook e desktop preassemblati; in altre parole, gli stessi prodotti che fino a poco tempo fa finivano sugli scaffali vengono oggi acquistati direttamente dai produttori di PC.

Se il mercato retail attraversa una fase complicata, per aziende come Silicon Motion il bilancio rimane comunque positivo. La società, specializzata nello sviluppo di controller SSD, continua infatti a beneficiare della forte domanda proveniente sia dal segmento enterprise sia dai produttori di moduli SSD. Le vendite dei controller non stanno diminuendo in maniera significativa, cambia semplicemente la destinazione finale dei prodotti; anziché finire prevalentemente nel mercato consumer, una parte sempre più consistente viene integrata nei sistemi commercializzati dai grandi OEM.

Per gli utenti finali gli effetti sono già evidenti da diversi mesi e non c’è bisogno secondo noi di stare qui a ribadire per l’ennesima volta le stesse cose. La verità però è sotto gli occhi di tutti e non si può nascondere: la minore disponibilità di memoria NAND destinata al mercato consumer ha contribuito a mantenere elevati i prezzi degli SSD e a ridurre la presenza di offerte particolarmente aggressive, soprattutto sui modelli ad alta capacità.

Se questa tendenza dovesse proseguire anche nella seconda metà del 2026, il mercato potrebbe continuare a privilegiare la domanda enterprise e quella dei produttori di PC rispetto al tradizionale canale retail. Più che una semplice fase temporanea, le dichiarazioni di Silicon Motion fotografano un cambiamento strutturale dell’intero settore delle memorie flash, sempre più influenzato dalla crescita dell’Intelligenza Artificiale e dall’espansione dei data center dedicati ai nuovi carichi di lavoro AI.