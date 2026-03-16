Silicon Motion ha annunciato SM8008, un nuovo controller progettato specificamente per SSD boot drive e unità enterprise a basso consumo che promette uno dei migliori rapporti prestazioni/consumi visti finora nel settore. La nuova soluzione dell’azienda asiatica utilizza l’interfaccia PCI-E Gen 5.0 e promette di combinare prestazioni elevate con un’efficienza energetica particolarmente interessante per server e data center.

Per chi non fosse molto pratico con questo ramo del mercato, vogliamo ricordare che nel panorama dello storage enterprise anche le unità dedicate al boot dei server hanno una certa rilevanza. Sebbene non richiedano necessariamente le stesse prestazioni delle unità destinate allo storage principale, devono garantire affidabilità elevata, efficienza energetica e una gestione semplice all’interno di infrastrutture sempre più complesse. Questi sono tutti obiettivi della nuova proposta Silicon Motion, vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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Silicon Motion SM8008: un controller ottimizzato per SSD boot

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Il nuovo SM8008 è stato sviluppato da Silicon Motion per una tipologia di unità sempre più diffusa nei data center moderni, ovvero gli SSD dedicati al boot dei sistemi server. Queste unità hanno il compito di gestire l’avvio del sistema operativo e le funzioni di gestione della piattaforma, di conseguenza devono garantire affidabilità elevata e consumi ridotti.

Il controller utilizza un’interfaccia PCI-E 5.0 x4 con supporto al protocollo NVMe 2.0 ed è ottimizzato per lavorare con memorie 3D NAND di ultima generazione; l’architettura prevede otto canali NAND con supporto a velocità fino a 3600 MT/s, una configurazione pensata per offrire un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica.

Dal punto di vista progettuale, uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l’ottimizzazione dei consumi. Il controller è infatti realizzato utilizzando il processo produttivo a 6 nanometri di TSMC, una scelta che permette di contenere il consumo energetico pur mantenendo prestazioni elevate.

siliscon motion 3

Secondo quanto dichiarato da Silicon Motion infatti, SM8008 è in grado di raggiungere velocità fino a 14 GB/s, mantenendo un consumo operativo inferiore ai 5 watt, caratteristica particolarmente importante nei server moderni (ma non solo aggiungiamo) dove il numero di unità installate può essere molto elevato.

Il controller supporta inoltre diverse funzionalità pensate per il mercato server, tra cui Power Loss Protection per la protezione dei dati in caso di interruzione dell’alimentazione e la compatibilità con lo standard OCP Datacenter NVMe SSD, sempre più diffuso nelle infrastrutture cloud e nei data center di nuova generazione.

Specifiche tecniche Silicon Motion SM8008

  • Controller SSD progettato per unità boot enterprise
  • Interfaccia PCI-E 5.0 x4
  • Supporto protocollo NVMe 2.0
  • Processo produttivo TSMC a 6 nm
  • Prestazioni sequenziali fino a 14 GB/s
  • Consumo energetico inferiore a 5 W
  • 8 canali NAND
  • Supporto memorie 3D NAND fino a 3600 MT/s
  • Supporto standard OCP Datacenter NVMe SSD
  • Supporto Power Loss Protection (PLP)
  • Architettura ad alta efficienza energetica

Una soluzione interessante quella di Silicon Motion che, tra le altre cose, non trascura in questo senso neanche l’utenza consumer. Ricordiamo infatti che l’azienda vanta a catalogo il Silicon Motion SM2508, uno dei controller più veloci ed efficienti presenti sul mercato, capace di sfiorare i 15 GB/s con un consumo nell’ordine dei 3,5 watt.

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