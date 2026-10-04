Se c’è una tecnologia televisiva che non ammette compromessi su fedeltà cromatica, contrasto infinito e tempi di risposta per il gaming, è quella dei pannelli a diodi organici autoilluminanti di casa LG. Oggi il colosso coreano finisce sotto i riflettori di Amazon grazie a due sconti d’eccezione che infrangono ogni record storico: il top di gamma da galleria LG OLED evo Serie G5 da 48 pollici crolla a meno di metà prezzo, affiancato dal debutto promozionale del nuovissimo LG OLED B6E modello 2026 a quota 899€. Due fasce dimensionali e di posizionamento differenti che rispondono a esigenze distinte, ma entrambe accomunate da tagli di prezzo netti rispetto ai listini ufficiali. Analizziamo le caratteristiche chiave per capire quale schermo inserire nella propria postazione o in salotto.

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LG OLED evo Serie G5 (OLED48G56LS): Il Top di Gamma a Metà Prezzo

La Serie G (Gallery Edition) rappresenta tradizionalmente la massima espressione tecnologica di LG per luminosità e design filo-muro. Il modello OLED48G56LS subisce oggi un abbattimento straordinario: 751,00€ rispetto ai 1.599,00€ di listino (uno sconto reale del 53%).

Pannello OLED evo Brightness Booster: Garantisce picchi di luminanza nettamente superiori rispetto agli OLED standard, preservando una purezza del nero assoluta e contrasti perfetti per contenuti HDR cinematografici.

Garantisce picchi di luminanza nettamente superiori rispetto agli OLED standard, preservando una purezza del nero assoluta e contrasti perfetti per contenuti HDR cinematografici. Ideale per Gaming da Scrivania e Postazioni Compatte: Il taglio da 48 pollici, unito a 4 porte HDMI 2.1 con supporto a 4K a 144Hz/120Hz, VRR, AMD FreeSync Premium e G-Sync, rende la serie G5 la scelta definitiva per chi cerca il monitor da gioco o da studio senza rivali sul mercato.

Il taglio da 48 pollici, unito a 4 porte HDMI 2.1 con supporto a 4K a 144Hz/120Hz, VRR, AMD FreeSync Premium e G-Sync, rende la serie G5 la scelta definitiva per chi cerca il monitor da gioco o da studio senza rivali sul mercato. Processore Alpha di Ultima Generazione: Gestione avanzata del tone mapping dinamico e upscaling AI per qualsiasi sorgente video.

LG OLED B6E 2026: Diagonale da Cinema a 899€

Per chi cerca il classico televisore principale per il salotto orientato a film, serie TV e streaming ad altissima definizione, la serie B si rinnova con il modello LG OLED B6E (2026), che scende da 1.499,00€ a 899,00€ con un risparmio netto di 600 euro.

Esperienza Multimediale Completa: I neri perfetti e l’angolo di visione impeccabile tipici dell’OLED offrono una resa visiva cinematografica per la visione in famiglia o al buio.

I neri perfetti e l’angolo di visione impeccabile tipici dell’OLED offrono una resa visiva cinematografica per la visione in famiglia o al buio. Software webOS Aggiornato: Supporto nativo a tutte le principali piattaforme di streaming, controllo vocale intuitivo e piena integrazione con gli standard Matter, Apple AirPlay 2 e Google Home.

Supporto nativo a tutte le principali piattaforme di streaming, controllo vocale intuitivo e piena integrazione con gli standard Matter, Apple AirPlay 2 e Google Home. Efficienza e Connettività Moderna: Dotazione completa di porte HDMI per console di nuova generazione e profilo ultra-sottile che si adatta a qualsiasi stile di arredamento.

Riepilogo Offerte Smart TV LG OLED su Amazon

Di seguito il box con i collegamenti per bloccare i due modelli al minimo storico prima che le scorte a magazzino si esauriscano o i prezzi vengano ripristinati.

・LG OLED evo Serie G5 OLED48G56LS 💰 Offerta: 751,00€ invece di 1599€€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bang ・LG OLED B6E 2026 💰 Offerta: 899,00€ invece di 1499€€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bggn

Un taglio di oltre 840 euro sulla serie G5 da 48 pollici e il ribasso a meno di novecento euro per la nuova linea B6E 2026 rappresentano opportunità d’acquisto rarissime per l’ecosistema OLED. Come accade per i ribassi più consistenti sui televisori di fascia alta, le unità disponibili a questo prezzo promozionale tendono a esaurirsi nel giro di poche ore.

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