Occasione imperdibile d’autunno! Per chi stava aspettando il momento giusto per rivoluzionare l’igiene domestica, il colpo grosso arriva in pieno clima promozionale: Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro vede crollare il suo cartellino di ben 150€, passando dal listino di 849€ all’interessante cifra di 699€. Un ribasso netto che posiziona una delle ammiraglie wet & dry a vapore più evolute del panorama smart home a una quota molto più accessibile. Se cercate la combinazione perfetta tra igienizzazione termica e praticità assoluta, questo è l’identikit da tenere d’occhio.

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FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: calore ad alta gradazione, zero manutenzione e raggio d’azione a 180°

Il fulcro di questa lavapavimenti risiede nella capacità di affrontare lo sporco ostinato senza compromessi, impiegando l’azione combinata dell’aspirazione liquida/solida e del calore. Al cuore del sistema c’è il modulo HyperSteam a 160°C: il getto termico ammorbidisce e dissolve in una frazione di secondo macchie secche, grasso da cucina e incrostazioni, lasciando le superfici dure lucide, sgrassate e disinfettate con una naturalezza disarmante.

Chiunque abbia utilizzato un aspirapolvere per pavimenti conosce bene l’incubo dei peli e dei capelli attorcigliati attorno alla testina. Per scongiurare questo problema, Tineco ha implementato la soluzione DualBlock, un meccanismo a pettine attivo che intercetta e devia i grovigli direttamente verso il condotto di aspirazione prima che possano bloccare la rotazione del rullo.

Altra innovazione chiave riguarda la manovrabilità: grazie al telaio Lay-Flat a 180°, il corpo dell’apparecchio può distendersi completamente parallelo al suolo. Questo permette di scivolare agilmente sotto letti bassi, divani e arredi sospesi, eliminando i punti ciechi della casa dove tradizionalmente si accumula la polvere più ostinata

Ecco i dettagli salienti della scheda tecnica:

Potenza termica: Getto HyperSteam a 160°C contro sporco grasso e residui incrostati

Getto HyperSteam a 160°C contro sporco grasso e residui incrostati Protezione rullo: Struttura DualBlock anti-intrappolamento per capelli e pelucchi

Struttura DualBlock anti-intrappolamento per capelli e pelucchi Flessibilità d’uso: Snodo Lay-Flat con piegatura a 180° per pulire sotto ogni arredo

Snodo Lay-Flat con piegatura a 180° per pulire sotto ogni arredo Superfici target: Ottimizzata per piastrelle, parquet trattato e pavimentazioni rigide

Ottimizzata per piastrelle, parquet trattato e pavimentazioni rigide Prezzo evento: 699€ (risparmio di 150€ rispetto al listino ufficiale)

L’eccellenza Tineco: una storia di brevetti e il manifesto “Every Generation, A New Definition”

Alle spalle di questa tecnologia c’è un colosso fondato nel 1998 e integrato nel gruppo ECOVACS, vera colonna portante della robotica mondiale fin dai primi sviluppi del 2000 e dal debutto della gamma DEEBOT nel 2006. Con il debutto di FLOOR ONE S1 nel 2020, Tineco non si è limitata a lanciare un prodotto, ma ha battezzato un’intera categoria merceologica.

Supportato da laboratori di ricerca all’avanguardia con accreditamento CNAS e conformità ai protocolli internazionali IEC e ASTM, il brand presidia saldamente il primo posto a livello globale nelle vendite di aspirapolvere wet & dry a uso domestico da quattro anni di fila. Una continuità di vertice sintetizzata nel payoff: “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”, che sottolinea come ogni nuova release non sia un semplice aggiornamento incrementale, ma un vero salto generazionale per l’intero settore.

Fonte: Euromonitor International

I vantaggi della promo: Festa delle Offerte Prime su Amazon

In occasione della Festa delle Offerte Prime, in calendario il 6 e 7 ottobre, il listino di 849€ viene abbattuto fino a 699€. Parliamo di un taglio consistente del 18% circa su un modello premium uscito da poco sul mercato, con spedizione rapida e tutte le certezze del post-vendita Amazon.

Se avete intenzione di pensionare secchio e mocio per affidarvi a una soluzione igienizzante completa, conviene approfittarne subito prima che la disponibilità promozionale finisca.

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