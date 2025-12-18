Torniamo sull’argomento SSD per la prova di uno degli ultimi prodotti consumer giunti sul mercato nelle ultime settimane, parliamo del PNY C3250 M.2 PCI-E Gen 5.0, erede diretto del già valido PNY CS2150 che avevamo testato lo scorso inverno con risultati di rilievo.

Il nuovo arrivato in casa PNY appartiene però a quella che possiamo definire la “seconda generazione” di SSD M.2 con interfaccia PCI-E 5.0, quelli che per intenderci si stanno avvicinando alla soglia stessa dello standard PCI-E 5.0 x4, capace ricordiamo di gestire una banda massima di 16 GB/s.

Il limite ancora non è stato raggiunto, ma modelli come il PNY CS3250 con i suoi 14,9 GB/s di picco ci dicono che non siamo poi così lontani. Vediamo come si comporta nella pratica, anticipandovi che l’approccio dell’azienda è rimasto immutato sul versante costruttivo e del design.

Recensione PNY CS3250: caratteristiche e novità

Iniziamo subito dicendo che il PNY CS3250 mantiene inalterate le caratteristiche di base del suo predecessore, ovvero form-factor M.2 2280 con interfaccia PCI-E 5.0 x4. Ricordiamo, anche in questa occasione, che gli SSD di questo tipo sono retrocompatibili con slot M.2 2280 PCI-E Gen 4.0 / 3.0, ma allo stesso tempo l’utente vedrà più che dimezzare le prestazioni in quanto su PCI-E 4.0 si arriva a un massimo di 8 GB/s, mentre su Gen 3.0 ci fermiamo a soli 4 GB/s di picco.

Siamo decisamente lontani dalle prestazioni dichiarate da PNY per il CS3250, capace secondo l’azienda di raggiungere un picco di 14,9 GB/s e 14 GB/s (in base al modello), rispettivamente nelle letture e nelle scritture sequenziali. PNY purtroppo non condivide dati relativi alle letture e alle scritture sequenziali, così come sul sito ufficiale non troviamo informazioni sul tipo di controller e memorie NAND adoperate.

Andando un attimo nel dettaglio, abbiamo rilevato però che a differenza del PNY CS2150 con controller Phison E31T, l’ultimo arrivato monta un Phison E28 che garantisce un ulteriore boost prestazionale, abbinato a NAND 3D TLC a 218 strati verosimilmente targate Kioxia.

PNY CS3250 è un SSD che arriva senza dissipatore di serie, da abbinare quindi come il suo antenato a uno degli heatsink che ritrovate sulla vostra scheda madre (Gen 5.0 ricordiamo); inutile quasi ribadire che in caso contrario, dopo un po’ vedrete penalizzate le prestazioni per via del thermal-throttling dello stesso controller.

La versione giunta in redazione è la PNY CS3250 1 TB, solitamente la meno veloce del lotto, ma in questo caso potremmo dire neanche tanto. L’azienda propone altri due modelli da 2 e 4 terabyte, con ques’ultimo accreditato di 14,9 GB/s e 14 GB/s in lettura/scrittura sequenziale; il PNY CS3250 1 TB arriva a 14,9 GB/s e 13,5 GB/s, mentre come anticipato sopra non abbiamo dati sulle prestazioni casuali che però dovrebbero superare ampiamente i 2 milioni di IOPS sia nelle letture che nelle scritture casuali 4K.

A bordo non c’è una cache DRAM dedicata, quindi il drive sfrutta il caching dinamico, supportando al contempo tutte le funzionalità che ci aspettiamo da un SSD moderno, dalla crittografia AES 256 bit, passando per TRIM, SMART e supporto per Microsoft Direct Storage.

Chiudiamo col dato, mancante aggiungiamo, relativo alla resistenza in scrittura o endurance come spesso viene definita nelle schede tecniche; nella documentazione ufficiale non troviamo riscontri, tuttavia questa versione dovrebbe migliorare il CS2150 1 TB, incrementando il dato TBW quantomeno da 600 a 700. In questo contesto però, segnaliamo che PNY offre una garanzia estesa cinque anni.

Scheda tecnica SSD PNY CS3250

Capacità 1, 2 e 4 terabyte

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4

Prestazioni dichiarate: Prestazioni lettura sequenziale fino a 14.900 MB/s Prestazioni scrittura sequenziale fino a 14.000 MB/s Prestazioni Lettura casuale 4K? (<2.000.000 di IOPS) Prestazioni Scrittura casuale 4K? (<2.000.000 di IOPS)

Protocollo NVME 2.0

Controller Phison E28

NAND 3D TLC Kioxia (218 layer)

Supporto Host Memory Buffer (HBM)

Microsoft DirectStorage, TRIM, SMART

Resistenza (700-2.800 TBW?)

MTBF 1,5 milioni di ore

Dissipatore di serie no

Garanzia 5 anni

Recensione PNY CS3250: la nostra prova sul campo

Viste le peculiarità del nuovo SSD PNY, passiamo ora alla pratica per i classici benchmark di rito. Inutile quasi ribadire che la piattaforma sarà una delle più recenti presenti sul mercato con supporto nativo per gli SSD M.2 Gen 5.0, in questo caso una soluzione AMD AM5.

Nel dettaglio utilizziamo un Ryzen 5 9600X, abbinato per l’occasione alla scheda madre Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE con chipset top di gamma AMD X870E. Eccovi la piattaforma hardware utilizzata nel dettaglio:

SSD: PNY CS3250 1 TB – PCI-E 5.0 PNY CS2150 1 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP700 SE 2 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP700 PRO SE 4 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E 4.0 PNY XLR8 Gaming 2 TB – PCI-E 3.0 Gigabyte Vision Drive 1TB – USB 3.2 gen 2×2 20 Gbps

CPU: AMD Ryzen 5 9600X

Dissipatore: Noctua NH-D15 G2 chromax.black

Scheda madre: Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE

RAM: Kingston Fury DDR5 6.400 MT/s 32 GB

Scheda grafica: GeForce RTX 5080

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Il PNY CS3250 1 TB se la vedrà con gli altri modelli M.2 presenti nel database, confrontati nella nostra suite di riferimento per testare le unità SSD; la suite comprende:

Atto Disk Benchmark

Crystal Mark

Anvil’s Storage Utility

AS SSD Benchmark

PC Mark 10

PNY CS3250: test temperature, con e senza dissipatore

Il PNY CS3250 1 TB ha trovato posto sulla nostra scheda madre Gigabyte AORUS, dotata di un dissipatore di ottima qualità particolarmente robusto e curato, non solo per le dimensioni dell’heatsink in alluminio ma anche per i pad termici di qualità.

Il fatto che l’SSD abbia una capacità di 1 TB ci fa dormire sonni tranquilli, questo sia per i test già effettuati sul modello PNY precedente, ma soprattutto perché un dissipatore del genere può gestire senza problemi unità da 4 o 8 TB (quindi con molta più NAND da dissipare).

Il grafico riportato sopra, ci mostra il comportamento dell’SSD sotto stress sia con dissipatore M.2 che senza; il risultato non è molto difficile da interpretare e sostanzialmente non ci dice nulla di nuovo: gli SSD Gen 5.0 necessitano di una buona dissipazione per contenere le temperature e offrire il massimo delle prestazioni.

Benchmark PNY CS3250: se la cava benissimo!

Riguardo le prestazioni velocistiche, il PNY CS3250 1 TB si conferma molto veloce, nettamente superiore al CS2150, posizionandosi vicino al velocissimo MP700 PRO XT di Corsair che però vanta capacità doppia e una cache DRAM dedicata che aiuta molto nelle operazioni casuali. La proposta PNY comunque non è da meno e in diversi casi riesce anche a stare davanti, divenendo in diversi casi l’unità più veloce nel nostro grafico.

Previous Next Fullscreen

Il metro di paragone rimane quindi il suo antenato, puntualmente battuto e quindi in linea con quanto dichiara il produttore. Il distacco dai modelli PCI-E 4.0 è ormai netto, anche se come discusso in altre occasioni, difficilmente si riesce a percepire la differenza di un SSD Gen 5.0 da un Gen 4.0 nell’utilizzo comune, gaming compreso.

Previous Next Fullscreen

Il PNY CS3250 brilla sicuramente nella gestione e lo spostamento di file di grandi dimensioni, inoltre abbiamo notato anche un netto miglioramento sul versante consumi, da attribuire senza dubbio anche al nuovo e più efficiente controller Phison E28.

Disponibilità e prezzo dell’SSD PNY CS3250

PNY CS3250 è già ampiamente disponibile presso i partner e maggiori rivenditori di settore, inclusa ovviamente Amazon Italia, dove troviamo attualmente sia il modello in prova da 1 TB che il modello CS3250 2 TB.

Riguardo i costi, si parte da 164,99 euro per il modello PNY CS3250 1 TB, arrivando a 269,99 euro per quello da 2 TB; al momento non abbiamo dettagli riguardo il modello da 4 TB che, facendo due calcoli veloci, dovrebbe superare senza problemi quota 400 euro.

Considerazioni

Il PNY CS3250 1 TB si conferma un SSD molto veloce, nettamente superiore al suo antenato CS2150, col quale condivide la stessa capacità, migliorandolo soprattutto per via del nuovo controller Phison E28 (anche in ottica prestazioni/temperature).

Probabilmente la variante da 2 TB avrebbe ottenuto risultati ancora migliori, risultando più sensata anche per capacità di storage, ma possiamo dire senza problemi che le prestazioni offerte sono in linea con le specifiche tecniche del drive (vedi assenza cache DRAM) in relazione ad altri modelli presenti nel nostro database.

Riguardo i prezzi, il periodo non è particolarmente roseo, tuttavia da una breve ricerca effettuata sui motori specializzati in componentistica, rileviamo che il costo è in linea con altri prodotti dei competitor basati sulla piattaforma Phison E28, forse qualcosina in meno.