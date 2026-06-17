KIOXIA amplia la propria offerta di SSD PCI-E 5.0 annunciando un nuovo modello da 4 TB della famiglia EXCERIA G3. La nuova unità, sempre in formato M.2, punta a soddisfare le esigenze di gamer, creator e utenti che desiderano una capacità elevata senza rinunciare alle prestazioni offerte dall’interfaccia PCI Express di ultima generazione.

La novità più interessante riguarda l’utilizzo della memoria BiCS FLASH di ottava generazione con celle QLC, una soluzione che consente di incrementare la capacità disponibile mantenendo sotto controllo i costi per gigabyte. Il nuovo EXCERIA G3 da 4 TB va così ad affiancare le versioni già disponibili da 1 TB e 2 TB, completando la gamma consumer PCI-E 5.0 del produttore, particolarmente apprezzata per un buon rapporto qualità/prezzo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

KIOXIA punta sulla memoria QLC per aumentare la capacità

Con il nuovo modello da 4 TB, KIOXIA porta nel mercato consumer una delle prime unità SSD PCI-E 5.0 basate su memoria QLC BiCS FLASH di ottava generazione. L’obiettivo è quello di offrire un’unità capiente destinata a chi utilizza grandi librerie di giochi, software professionali o archivi fotografici e video sempre più pesanti, senza dover necessariamente passare a soluzioni enterprise o workstation.

L’adozione della memoria QLC permette infatti di aumentare la densità di archiviazione e di ridurre il costo per terabyte, mantenendo comunque prestazioni adeguate ai moderni sistemi desktop e notebook compatibili con PCI Express 5.0. Il nuovo EXCERIA G3 da 4 TB raggiunge infatti una velocità di lettura sequenziale fino a 10.000 MB/s, mentre la scrittura sequenziale arriva fino a 9.600 MB/s, valori che lo collocano nella fascia alta del mercato degli SSD NVMe consumer.

Secondo l’azienda, queste prestazioni consentono di migliorare sensibilmente i tempi di caricamento dei giochi, la reattività generale del sistema e la gestione di file di grandi dimensioni. Per chi lavora con editing video, fotografia o altri contenuti multimediali, la maggiore banda disponibile permette inoltre di velocizzare operazioni di copia, rendering e gestione dei progetti più pesanti.

Come anticipato sopra, il nuovo EXCERIA G3 mantiene il classico formato M.2 2280, risultando compatibile con la maggior parte delle moderne piattaforme desktop e notebook dotate di slot PCI-E 5.0; l’unità utilizza il protocollo NVMe 2.0c e sfrutta un’interfaccia PCI Express 5.0 x4, con una velocità massima teorica pari a 128 GT/s.

Dal punto di vista dell’affidabilità, KIOXIA dichiara una resistenza fino a 2.400 TBW per il modello da 4 TB, affiancata da un valore di MTTF pari a 1,5 milioni di ore e da una garanzia limitata di cinque anni. L’SSD integra inoltre le classiche tecnologie di ottimizzazione, tra cui supporto a TRIM, Idle Time Garbage Collection e Host Memory Buffer, soluzioni ormai fondamentali per mantenere elevate le prestazioni nel tempo; degna di nota anche il software di gestione proprietario SSD Utility, utile per monitorare lo stsato dell’unità, aggiornare il firmware, proteggere i dati e molte altre operazioni.

Scheda tecnica KIOXIA EXCERIA G3

Capacità disponibili: 1 TB, 2 TB, 4 TB

Formato: M.2 2280

Interfaccia: PCI Express 5.0 x4

Protocollo: NVMe 2.0c

Memoria: KIOXIA BiCS FLASH QLC di ottava generazione

Velocità massima di lettura sequenziale: fino a 10.000 MB/s

Velocità massima di scrittura sequenziale: 1 TB: fino a 8.900 MB/s 2 TB e 4 TB: fino a 9.600 MB/s

Lettura casuale: 1 TB: fino a 1.300.000 IOPS 2 TB: fino a 1.600.000 IOPS 4 TB: fino a 1.450.000 IOPS

Scrittura casuale: fino a 1.450.000 IOPS

Resistenza (TBW): 1 TB: 600 TB 2 TB: 1.200 TB 4 TB: 2.400 TB

MTTF: 1,5 milioni di ore

Consumo attivo: 1 TB: 5,5 W 2 TB e 4 TB: 6,4 W

Consumo in idle: PS3: 50 mW PS4: 5 mW

Temperatura operativa: da 0 °C a 85 °C

Alimentazione: 3,3 V

Compatibilità: PC desktop e notebook

Garanzia: 5 anni

Disponibilità e prezzo

KIOXIA ha confermato che il nuovo EXCERIA G3 da 4 TB inizierà ad arrivare presso distributori e rivenditori nel corso del mese di giugno, andando ad ampliare una famiglia che comprende già le varianti da 1 TB e 2 TB. Al momento dell’annuncio l’azienda non ha comunicato il prezzo ufficiale per il mercato europeo; maggiori dettagli dovrebbero arrivare con l’effettiva disponibilità presso i principali rivenditori.