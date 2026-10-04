Chi cerca un aspirapolvere senza fili potente spesso si scontra con il solito compromesso: tanta aspirazione ma batteria che cede dopo venti minuti. Con la Festa delle Offerte Prime alle porte, la risposta arriva direttamente da casa Tineco: il nuovo PURE ONE A70S vede scendere il suo prezzo da 399€ a 349€. Cinquanta euro di sconto secco su una scopa elettrica senza sacco che abbina una forza aspirante da prima della classe a un’autonomia pensata per le pulizie di case ampie senza corse contro il tempo.

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PURE ONE A70S: 270 AW di pura forza, luce ottica verde e tubo che si piega a 180°

La scheda tecnica di questo modello punta dritto ai punti deboli dei concorrenti più blasonati. Il motore sprigiona ben 270 AW di potenza di aspirazione, un valore elevatissimo capace di tirare su briciole pesanti, polvere fine incastrata nei tappeti e fessure profonde al primo passaggio. Il tutto supportato da una batteria modulare che garantisce fino a 110 minuti di utilizzo continuo: quasi due ore piene, ideali per coprire metrature generose o passare più volte su diverse superfici senza dover tornare alla base di ricarica.

Anche sul piano della praticità spiccano soluzioni intelligenti. La spazzola motorizzata adotta la tecnologia ZeroTangle, progettata per impedire l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali domestici attorno al rullo, mentre il condotto interno ClogLess mantiene il flusso d’aria sempre libero da intasamenti, preservando la potenza di tiraggio dall’inizio alla fine. Sulla parte frontale debutta una luce LED verde ad ampio raggio (120°): un fascio radente che evidenzia la polvere invisibile a occhio nudo sui pavimenti. A chiudere il cerchio c’è il tubo snodabile pieghevole a 180°, che permette di infilare la spazzola sotto divani, letti e mobili bassi senza doversi piegare con la schiena.

I punti chiave della scheda tecnica:

Potenza di tiro: Fino a 270 AW per una raccolta profonda su pavimenti e tappeti

Fino a 270 AW per una raccolta profonda su pavimenti e tappeti Autonomia record: Fino a 110 minuti di funzionamento ininterrotto

Fino a 110 minuti di funzionamento ininterrotto Visibilità totale: Fascio ottico verde a 120° per individuare micropolveri e sporco nascosto

Fascio ottico verde a 120° per individuare micropolveri e sporco nascosto Zero blocchi: Spazzola ZeroTangle anti-groviglio e condotto d’aspirazione ClogLess

Spazzola ZeroTangle anti-groviglio e condotto d’aspirazione ClogLess Snodo ergonomico: Tubo flessibile a 180° per passare agevolmente sotto arredi bassi

Tubo flessibile a 180° per passare agevolmente sotto arredi bassi Prezzo in offerta: 349€ invece di 399€

Tineco e il gruppo ECOVACS: standard industriali e la promessa “Every Generation, A New Definition”

Dietro le innovazioni di Tineco c’è una solida storia ingegneristica: fondata nel 1998, l’azienda opera all’interno del colosso ECOVACS, pioniere che già nel 2000 progettava soluzioni per la robotica domestica e nel 2006 lanciava sul mercato il primo DEEBOT. Nel 2020 Tineco ha poi riscritto le regole del cleaning lanciando la prima lavapavimenti intelligente (FLOOR ONE S1).

L’affidabilità del marchio poggia su laboratori interni accreditati CNAS e su stringenti verifiche qualitative conformi agli standard internazionali IEC e ASTM, elementi che confermano Tineco al primo posto al mondo per il quarto anno di fila tra gli aspirapolvere wet & dry a uso domestico. Una leadership guidata dalla costante ambizione di superare i limiti dei propri prodotti, racchiusa nel claim: “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”.

Fonte: Euromonitor International

Come approfittare del prezzo promozionale su Amazon

In occasione della Festa delle Offerte Prime in programma il 6 e 7 ottobre, il prezzo di listino di 399€ scende a soli 349€. Un’ottima finestra d’acquisto per chi cerca un aspirapolvere senza fili completo, potente e con una batteria che non teme le pulizie prolungate, con tutte le garanzie di spedizione rapida e reso di Amazon.

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