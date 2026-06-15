Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Amazon Prime Day 2026, ma sul sito sono già disponibili tante offerte anticipate. Gli sconti di questo “Prime Day in anticipo” sono accessibili da subito e coinvolgono tanti prodotti tech: andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti da sfruttare in attesa dell’evento vero e proprio, tra prodotti per la smart home, smart TV, cuffie, accessori e non solo.

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Tante offerte Amazon già attive col Prime Day in anticipo

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amazon Prime Day 2026 si terrà già nel mese di giugno: più precisamente, avrà luogo tra il 23 e il 26 giugno 2026, e sarà accompagnato dal Prime Day Festival e da diverse altre iniziative. Nonostante manchi poco più di una settimana all’inizio, in queste ore sono già attive diverse proposte, come i 3 mesi Audible a meno di un euro al mese e i 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, ma non solo: da oggi è già possibile approfittare di tante offerte.

Tra le offerte anticipate abbiamo già visto Google Pixel 10 a 535 euro e le tante proposte firmate Dreame, ma troviamo tanto altro sempre per quanto riguarda la tecnologia, incluse naturalmente le varie occasioni sui prodotti dei marchi Amazon. Come quelle dell’evento in arrivo, le proposte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non lo siete ancora e volete rimediare potete seguire il link qui in basso.

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Abbiamo selezionato alcune tra le offerte migliori disponibili in queste ore su Amazon, suddivise per categoria.

Offerte smart home su Amazon

Offerte smart TV e soundbar su Amazon

Offerte dispositivi e prodotti Amazon

Altre offerte su Amazon

Queste erano solo alcune delle offerte anticipate del Prime Day di Amazon, riservate agli abbonati. Per scoprire tutti gli sconti già attivi sul sito potete cliccare sul link qui in basso. Continuate a seguirci perché proseguiremo nel segnalarvi le occasioni migliori da non perdere: non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non lasciarvi sfuggire le offerte più interessanti del momento, durante il Prime Day e nel resto dell’anno.