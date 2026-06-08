Amazon si avvicina al Prime Day con una promozione pensata per gli amanti della lettura: da oggi e fino al 22 giugno 2026 si possono attivare 3 mesi gratis di abbonamento Kindle Unlimited, ottenendo l’accesso a più di un milione di ebook. Vediamo come accedere all’offerta.

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3 mesi gratis di Kindle Unlimited in vista dell’Amazon Prime Day 2026

L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di ebook (ma non solo): al costo di 9,99 euro al mese, dà l’accesso a più di un milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Con l’abbonamento non sono inclusi solo libri: nel servizio c’è anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

Manca ancora qualche giorno al via dell’Amazon Prime Day, previsto per il 23 del mese, ma Amazon lancia già in queste ore una promozione: fino al 22 giugno 2026 (o fino al 26 per alcuni) si possono ottenere 3 mesi gratis di Kindle Unlimited (invece di 29,97 euro). L’offerta è disponibile solo per i clienti Prime e in linea di massima è accessibile solo ai nuovi clienti. Chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe comunque riuscire ad accedervi. In ogni caso potrebbe essere l’occasione giusta per trascorrere una bella estate all’insegna del relax e della lettura.

Al termine del terzo mese, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnoverà al costo standard di 9,99 euro mensili. Può essere eventualmente disdetto in qualunque momento prima della scadenza, quindi nessun timore di dimenticanze. Per attivare 3 mesi gratis di Kindle Unlimited basta seguire il link qui in basso, a patto di non aver già usufruito di recente di promozioni simili.