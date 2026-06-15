Come ufficializzato nei giorni scorsi, l’Amazon Prime Day si terrà dal 23 al 26 giugno 2026, in anticipo rispetto al “solito”. Anche se manca qualche giorno all’inizio dell’evento, in queste ore stanno già iniziando a spuntare numerose offerte anticipate riguardanti la tecnologia (e non solo): in particolare in questo caso ci soffermiamo su Dreame, che a partire da oggi, 15 giugno 2026, mette a disposizione diverse proposte su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche su altri prodotti per la casa, per la cura della persona e per il giardino.

Le offerte spaziano tra Amazon stessa e il sito ufficiale Dreame: scopriamo insieme quelle da non perdere.

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Le offerte anticipate di Dreame per il Prime Day, tra Amazon e sito ufficiale

Anche se il Prime Day partirà il 23, già da oggi, 15 giugno, troviamo tante intriganti offerte su alcuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più apprezzati, ma anche su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, prodotti per la cura della persona e per la manutenzione del giardino.

Le offerte sui robot aspirapolvere

La prima promozione di cui vi parliamo oggi riguarda Dreame X50 Ultra Complete, robot che offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa. Ha la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli. VersaLift è la soluzione sviluppata dal produttore per permettere al robot di passare anche sotto ai mobili più bassi: il sensore DToF può infatti rientrare nel corpo, riducendo l’altezza complessiva a 8,9 centimetri, così da permettere al robot Dreame di infilarsi sotto a divani, letti e armadi.

Inoltre, mette a disposizione una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, un vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete viene proposto nella colorazione White in offerta a 749 euro invece di 999, con uno sconto di 250 euro valido fino al 26 giugno 2026 (salvo esaurimento scorte) sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

In promozione c’è poi Dreame L40s Pro Ultra, modello di fascia media con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Il robot è dotato della funzione HyperStream per tagliare i capelli e ridurre il disordine, e può contare sul sistema EasyLeap, che garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm; Smart 3DAdapt e Pathfinder gli consentono di riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici, e gli permettono di scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa. Il robot è disponibile in offerta a 549 euro invece di 649, con uno sconto di 100 euro valido fino al 26 giugno.

Coinvolto anche Dreame L40 Ultra AE, modello versatile che include 2 tipi di spazzole per una pulizia completa dei pavimenti: una in gomma sollevabile per rimuovere i detriti da tutte le superfici e una TriCut progettata per tagliare e raccogliere i capelli aggrovigliati. Offre una potente aspirazione di 19.000 Pa e la tecnologia 3DAdapt per identificare oltre 120 tipi di oggetti ed evitarli. Il prezzo scende di 250 euro, passando da 699 a 449 euro fino al 26 giugno 2026, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Proseguiamo con le offerte Dreame con il robot L10s Ultra Gen 2, modello con potenza di aspirazione di 10.000 Pa, MopExtend che estende il mocio per farlo passare a filo di pareti e mobili, 32 livelli di acqua per adattarsi a ogni superficie e tipo di sporco, alta pressione sul pavimento e sollevamento dei panni quando non utilizzati. A disposizione spazzola TriCut per evitare il problemi dei grovigli con peli e capelli, e una stazione di ricarica che raccoglie la polvere, lava e asciuga (a caldo) i panni e riempie d’acqua il serbatoio aggiungendo anche la soluzione detergente.

Fino al 26 giugno, L10s Ultra Gen 2 viene proposto in offerta su Amazon a 329 euro, rappresentando una soluzione ideale per chi vuole spendere poco.

Le offerte su aspirapolvere senza fili e lavapavimenti

Oltre ai robot, Dreame propone diversi sconti fin da subito su aspirapolvere e lavapavimenti wet&dry senza fili.

Partiamo con Dreame H15 Pro Heat, modello che combina le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo. Si tratta del prodotto ideale per affrontare le macchie più tenaci e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti. Sfrutta l’acqua riscaldata fino a 85°C per sciogliere con efficacia sporco e grasso, e offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa con spazzola rotante con tecnologia TangleCut (con lamelle che tagliano capelli e peli per evitare grovigli). Per raggiungere i punti più difficili può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach.

Fino al 26 giugno Dreame H15 Pro Heat è disponibile in offerta su Amazon e sito ufficiale a 429 euro invece di 599.

Chi ha un budget più contenuto può optare per Dreame H12 Pro Ultra, che offre funzionalità avanzate di pulizia a un prezzo competitivo. Include un lavaggio con acqua calda a 60°C e un’asciugatura rapida ad aria calda in 30 minuti. La spazzola, progettata per ruotare in entrambe le direzioni (orario e antiorario), facilita notevolmente la rimozione dei capelli, assicurando una pulizia continua e priva di interruzioni. Inoltre, la spazzola a doppio bordo è in grado di raggiungere efficacemente i battiscopa e angoli, per garantire una pulizia uniforme del pavimento.

Questo modello è disponibile in offerta a 159 euro invece di 299 sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Chiudiamo la sezione pulizie con Dreame R20, aspirapolvere senza fili con potente aspirazione da 22.000 Pa, motore brushless da 150.000 giri al minuto e riconoscimento intelligente della polvere. Può funzionare ininterrottamente per 90 minuti grazie alla capiente batteria, e propone una minispazzola motorizzata specializzata e un design leggero (in fibra di carbonio). È anche dotato di LED blu che illumina le aree complicate e aiuta nelle operazioni di pulizia.

Dreame R20 è disponibile in offerta a 199 euro invece di 279, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Le altre offerte Dreame

Le offerte anticipate di Dreame per l’Amazon Prime Day non sono finite qui, e coinvolgono anche prodotti per la cura della persona e per il giardino.

Per quanto riguarda la prima troviamo in promozione l’asciugacapelli Dreame Hair Glory, che nella versione Combo include anche il diffusore per chi ha capelli lunghi o ricci. Offre un motore ad alta velocità da 110.000 giri/minuto per un’asciugatura rapida, l’avanzata tecnologia agli ioni negativi, due velocità di flusso d’aria e quattro livelli di regolazione della temperatura.

In sconto pure Dreame AirStyle Pro, un sistema di asciugatura e acconciatura dotato di sette accessori personalizzabili (con aggancio magnetico) che lo rendono l’ideale per realizzare qualsiasi stile e acconciatura. Emette un flusso d’aria ad alta velocità grazie a un motore brushless che gira fino a 110.000 giri al minuto (sono disponibili tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni della velocità del flusso d’aria). Grazie al suo sensore NTC da 300 volte al secondo, offre un controllo preciso per mantenere una temperatura stabile, salvaguardando morbidezza e lucentezza dei capelli.

Dreame Hair Glory Combo viene proposto in offerta a 79 euro, mentre Dreame AirStyle Pro è disponibile in sconto a 199 euro invece di 299: in entrambi i casi la promozione è valida sia su Amazon sia sul sito ufficiale fino al 26 giugno 2026.

Chiudiamo la selezione di offerte del marchio con due prodotti per la manutenzione del giardino: Dreame A1 Pro è un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 2000 metri quadrati e può creare mappe 3D per un taglio più efficiente. Mette a disposizione un sistema di rilevamento 3D ultrasensibile OmniSense (niente cavi o complesse stazioni RTK), sensore 3D LiDAR ad alta precisione e ruote fuoristrada per una trazione potente e per non temere terreni complessi e condizioni meteorologiche avverse.

Dreame A2 3000 può coprire fino a 3000 metri quadrati e sfrutta il sistema OmniSense 2.0 con telecamera AI. Propone mappe 3D, connessione 4G in tempo reale (con 3 anni di dati gratuiti), sistema di taglio EdgeMaster per i bordi e naturalmente rilevamento degli ostacoli 3D omnidirezionale.

Dreame A1 Pro è disponibile in offerta a 849 euro invece di 1099, mentre Dreame A2 3000 è acquistabile in offerta a 1499 euro invece di 1999: le due promozioni sono accessibili fino al 26 giugno (salvo esaurimento scorte), sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Per scoprire tutte le offerte anticipate di Dreame attualmente attive su Amazon e sul sito ufficiale per il Prime Day potete seguire i link qui sotto.

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