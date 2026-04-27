Pare che diversi possessori di uno degli iPhone più recenti abbiano riscontrato un comportamento un po’ anomalo del proprio melafonino nel caso di spegnimento dello stesso a causa dello scaricamento completo della batteria.

Stando alle segnalazioni, infatti, anche dopo aver collegato il caricabatterie allo smartphone, questi continua a non dare segni di vita per diversi minuti, con nessun indicatore di batteria scarica sullo schermo, che resta completamente nero.

Tale comportamento sarebbe stato riscontrato sugli ultimi modelli del colosso di Cupertino, ossia iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air.

Uno strano problema degli ultimi iPhone

Purtroppo non è chiaro quanto sia diffuso tale problema, che non riguarda tutti e non si verifica ogni volta che la batteria di uno dei modelli interessati si scarica completamente.

Sembra che, nel momento in cui si verifica, non abbia alcun effetto nemmeno la pressione combinata dei tasti per il ripristino del device, che non viene neanche rilevato dal Mac se collegato con un cavo ad esso.

In Rete vi sono diversi post con segnalazioni di questo problema (fortunatamente con pochi commenti, essendo al momento poco diffuso) e pare che la soluzione più efficace sia mettere l’iPhone su un caricabatterie MagSafe e lasciarlo in carica per circa quindici minuti.

La ragione per cui la ricarica via cavo non avrebbe lo stesso effetto potrebbe essere legata al modo in cui eroga la tensione ma è probabile che tenendo il telefono sotto carica per una o due ore si arriverebbe al medesimo risultato.

Ad ogni modo, nel caso in cui vi doveste imbattere in questo problema, prima di andare nel panico, potete fare un tentativo con un caricabatterie MagSafe.