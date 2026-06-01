Con l’avvicinarsi del Prime Day 2026, che si terrà in questo mese di giugno, torna una promozione dedicata agli amanti degli audiolibri e dei podcast: fino al 15 luglio 2026, Amazon propone 3 mesi gratis di Audible per gli abbonati Amazon Prime. Vediamo come approfittare dell’offerta.

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3 mesi gratis di Audible con la nuova offerta per gli abbonati Amazon Prime

Come sicuramente saprete, l’abbonamento Amazon Prime mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”. Abbiamo le consegne gratuite, rapide e illimitate, i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso però Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Con il periodo del Prime Day 2026, fino al 15 luglio 2026 potete approfittare di una promozione per ottenere 3 mesi gratis di abbonamento Audible (invece di 29,97 euro), ma solo se siete abbonati Amazon Prime. A costo zero potete avere accesso all’intero catalogo, senza limitazioni di sorta. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

Abbonati qui ad Amazon Prime

L’offerta di 3 mesi gratis risulta valida per un’ampia fetta di utenti: potete infatti attivarla non solo se siete nuovi clienti, ma anche se non avete usufruito di un abbonamento Audible nel periodo recente. A meno che non utilizziate il servizio con continuità, dovreste dunque riuscire ad approfittare dalla promozione senza problemi, a patto di essere abbonati Prime. Se volete verificare di poter attivare 3 mesi gratis di Audible non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).