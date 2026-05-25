Trovare un laptop professionale con la potenza del nuovo chip Apple M4 Max a un prezzo accessibile è un’impresa. Apple MacBook Pro 16” ridefinisce le regole del gioco, ma il suo prezzo di listino spesso lo rende un sogno per molti. Oggi, però, la situazione cambia drasticamente grazie a un’offerta imperdibile su Unieuro: il modello con CPU a 14 core, GPU a 32 core, 36GB di memoria unificata e 1TB di SSD crolla a un prezzo che non si era mai visto prima. Un’occasione più unica che rara per mettere le mani su una macchina da lavoro senza compromessi, con uno sconto che supera i 1700€. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy assoluto a questo prezzo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple MacBook Pro 16 M4 Max: potenza senza compromessi per i professionisti

Il cuore pulsante di questo MacBook Pro 16” è il rivoluzionario chip Apple M4 Max. Questa specifica configurazione integra una CPU a 14 core (con 10 performance core e 4 efficiency core) e una potentissima GPU a 32 core, in grado di gestire con fluidità estrema carichi di lavoro complessi come il rendering 3D, l’editing video in 8K e la compilazione di codice su larga scala. Il Neural Engine a 16 core accelera ulteriormente le operazioni di machine learning, rendendo il sistema incredibilmente reattivo.

A supporto del processore troviamo ben 36GB di memoria unificata, una soluzione che garantisce una larghezza di banda elevatissima e una latenza minima, permettendo a CPU e GPU di condividere i dati in modo istantaneo. L’archiviazione è affidata a un SSD da 1TB, che assicura tempi di avvio fulminei e un accesso ai file quasi istantaneo.

Il display è un altro punto di forza: un magnifico pannello Liquid Retina XDR da 16 pollici con risoluzione 3456 x 2234. Offre una luminosità eccezionale, un contrasto sbalorditivo e una gamma cromatica P3, rendendolo perfetto per i professionisti della creatività che necessitano della massima fedeltà cromatica. La dotazione è completata da un sistema audio a sei altoparlanti, un array di tre microfoni di qualità professionale, una webcam FaceTime HD a 1080p e una connettività completa che include:

Tre porte Thunderbolt 4 (USB-C)

Una porta HDMI

Uno slot per schede SDXC

Una porta di ricarica MagSafe 3

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Il tutto è racchiuso in un elegante chassis in alluminio, robusto e leggero, con un’autonomia che permette di lavorare per un’intera giornata senza preoccupazioni.

L’offerta Unieuro: un crollo di prezzo da non perdere

Questa promozione rappresenta una delle migliori opportunità mai viste per acquistare un portatile di fascia professionale. Il MacBook Pro 16” con chip M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core), 36GB di RAM e 1TB di SSD è disponibile sul sito di Unieuro al prezzo eccezionale di 2299€. Considerando che il prezzo di listino ufficiale è di 4009€, lo sconto applicato è del 43%, per un risparmio netto di ben 1710€.

L’offerta è valida online, salvo esaurimento scorte, e riguarda la colorazione Argento. Si tratta di un’occasione a tempo limitato, ideale per chi attendeva il momento giusto per fare un upgrade significativo del proprio setup di lavoro.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.