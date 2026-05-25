Negli ultimi mesi abbiamo parlato in diverse occasioni delle CPU NVIDIA N1X ed N1, i nuovi SoC ARM sviluppati dall’azienda di Jensen Huang che dovrebbero segnare l’ingresso ufficiale di NVIDIA nel mercato dei processori consumer per notebook e, successivamente, desktop.

Ora però iniziano ad arrivare indizi molto più concreti sul primo notebook gaming che potrebbe adottare proprio questa piattaforma; parliamo del presunto Lenovo Legion 7 15N1X11, protagonista di recenti indiscrezioni direttamente da database compatibili con prodotti Lenovo e da alcuni sistemi interni dell’azienda cinese.

Il dettaglio più interessante riguarda il caricatore del notebook, elemento che indirettamente potrebbe suggerire anche la fascia di appartenenza della macchina e le possibili ambizioni gaming di NVIDIA nel segmento Windows on ARM. Facciamo insieme il punto su cosa è emerso e cosa già sappiamo.

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Lenovo Legion 7 con NVIDIA N1X e l’alimentatore da 245 watt

Secondo le indiscrezioni riprese dai colleghi di videocardz, il Lenovo Legion 7 15N1X11 sarebbe apparso presso alcuni rivenditori di alimentatori compatibili con notebook Lenovo. Nello specifico viene menzionato un caricatore “Lenovo Legion 7 15N1X11 Genuine 245W”, associato all’adattatore ufficiale Lenovo Slim 245W AC Adapter GX21T87698.

Il caricatore in questione utilizza un output da 20V e 12,25A, specifiche che coincidono con quelle già presenti nella documentazione PSREF ufficiale Lenovo relativa allo stesso alimentatore; un altro store online avrebbe inoltre collegato il notebook a un alimentatore Slim Tip GaN sempre da 245 watt.

Apparentemente sembra secondario, ma in realtà questo dettaglio permette già di contestualizzare meglio il prodotto. Un alimentatore da 245 watt infatti non è tipico di notebook ultraleggeri o piattaforme ARM pensate esclusivamente per efficienza energetica; al contrario, siamo di fronte a valori molto vicini a quelli utilizzati da notebook gaming con GPU dedicate GeForce RTX 5070 Laptop.

Per fare un esempio concreto, Lenovo utilizza già alimentatori da 245 W su alcuni Legion 7 di fascia alta equipaggiati con RTX 5070 Laptop GPU (TGP 115 watt), mentre le configurazioni RTX 5080 e RTX 5090 adottano alimentatori molto più generosi da 380W o addirittura 400W.

Tradotto in termini pratici, il presunto Legion 7 ARM con N1X potrebbe collocarsi nella fascia enthusiast gaming, ma senza arrivare ai consumi estremi delle configurazioni desktop replacement più aggressive.

NVIDIA N1X: cosa sappiamo del tanto atteso superchip ARM

Le indiscrezioni attorno a NVIDIA N1X circolano ormai da oltre un anno, ma i dettagli emersi recentemente iniziano a delineare un progetto estremamente ambizioso che, diciamolo pure, dovrebbe essere ormai dietro l’angolo.

Sappiamo che NVIDIA ha sviluppato il chip in collaborazione con MediaTek utilizzando il processo produttivo TSMC a 3 nanometri, il tutto con l’obiettivo di creare un vero e proprio Superchip ARM capace di integrare CPU e GPU nello stesso package, seguendo una filosofia molto simile a quella adottata da Apple Silicon e, in parte, da AMD con le APU Strix Halo.

Il SoC N1X dovrebbe garantire:

Processo produttivo TSMC 3nm

CPU ARM a 20 core

Configurazione 10 core performance + 10 core efficiency

Architettura Cortex-X925

GPU Blackwell integrata

6.144 CUDA core

Supporto fino a 128 GB di memoria LPDDR5X unificata

Memorie fino a 8.533 MT/s

La GPU integrata sarebbe particolarmente interessante perché, almeno sulla carta, il numero di CUDA core coincide con quello di una GeForce RTX 5070 desktop. Ovviamente le prestazioni reali saranno molto differenti per questioni di consumi, dissipazione (e reparto memoria), ma diverse indiscrezioni parlano comunque di performance vicine a una RTX 5060 Ti o a una RTX 4070 Laptop con TDP spinto.

Nei primi benchmark trapelati online inoltre, il chip ha mostrato prestazioni multi-core piuttosto buone, arrivando addirittura ad avvicinare o superare Apple M3 Max in alcuni scenari sintetici. Ad aumentare ulteriormente la credibilità dei rumor e di un imminente debutto ci pensa anche Lenovo stessa, o meglio un suo portale interno.

Negli ultimi giorni infatti è stato individuato un riferimento a un “NVIDIA N1x Portal” all’interno del sistema di autenticazione ADFS del produttore. Non si tratta di una pagina prodotto vera e propria e non vengono riportate specifiche tecniche o dettagli commerciali, tuttavia il riferimento diretto al nome “N1X” all’interno di infrastrutture Lenovo rappresenta un ulteriore tassello che rafforza l’esistenza della piattaforma.

Il tutto si collega ai precedenti leak comparsi nei documenti relativi a Lenovo Legion Space, dove erano stati individuati diversi modelli non annunciati con nomenclature N1 ed N1X, tra cui proprio il Legion 7 15N1X11.

Il gaming Windows on ARM è pronto al salto definitivo?

Al netto delle specifiche tecniche e delle prestazioni assolute, il vero interrogativo riguarda il software. Un notebook gaming ARM di fascia alta basato su Windows 11 potrebbe rappresentare una svolta importante per il settore, ma molto dipenderà dal lavoro svolto da Microsoft e NVIDIA lato compatibilità ed emulazione x86.

Secondo le indiscrezioni, NVIDIA starebbe lavorando a stretto contatto con Microsoft per ottimizzare driver, scheduler e gestione dei giochi tradizionali su architettura ARM. Se l’emulazione dovesse dimostrarsi sufficientemente efficiente, NVIDIA potrebbe ritagliarsi rapidamente uno spazio molto interessante nel mercato notebook, soprattutto considerando il background dell’azienda lato GPU e AI.

In tutto questo, il Computex 2026 potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per una prima dimostrazione ufficiale della piattaforma. Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di un possibile annuncio entro poche settimane, mentre la commercializzazione vera e propria potrebbe slittare ai primi mesi del 2027 proprio per consentire un’ottimizzazione software più approfondita.

Per ora quindi è ancora presto per trarre conclusioni definitive, ma una cosa appare abbastanza chiara, ovvero che NVIDIA sembra intenzionata a fare sul serio anche nel mondo delle CPU consumer, e il presunto Lenovo Legion 7 con N1X potrebbe essere soltanto il primo di tanti altri notebook “NVIDIA-based”.