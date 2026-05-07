NVIDIA e Corning Incorporated hanno annunciato nelle scorse ore di avere stretto una partnership commerciale e tecnologica pluriennale, che ha come obiettivo quello di espandere in modo significativo la produzione negli Stati Uniti delle soluzioni di connettività ottica avanzata.

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Dato che le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale diventano sempre più popolari e il settore sta facendo registrare un vero e proprio boom, NVIDIA mira a realizzare le infrastrutture che saranno necessarie per alimentare l’IA di prossima generazione.

La collaborazione tra NVIDIA e Corning

La partnership tra questi due colossi porterà alla costruzione di tre nuovi impianti di produzione avanzata in Carolina del Nord e in Texas, con la creazione di oltre 3.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti.

Stando ai dati forniti, Corning dovrebbe aumentare di dieci volte la sua capacità produttiva di connettività ottica negli Stati Uniti ed espandere di oltre il 50% la sua capacità produttiva di fibra ottica nel Paese, così da essere in grado di soddisfare la crescente domanda trainata dalle sempre più diffuse soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie alla sua maggiore capacità produttiva, Corning sarà in grado di fornire la connettività ottica necessaria ai data center hyperscale per implementare su larga scala l’accelerated computing di NVIDIA.

Così come ricorda NVIDIA, i moderni carichi di lavoro di intelligenza artificiale richiedono migliaia di GPU e ciò a sua volta richiede volumi senza precedenti di fibra ottica ad alte prestazioni, connettività e fotonica per trasferire dati a velocità e su scala straordinarie. Proprio per tali motivi, con la crescita e la diffusione delle fabbriche di intelligenza artificiale, la connettività ottica diventa una componente fondamentale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, il quale ci ha tenuto a sottolineare che le due aziende con questa partnership stanno “inventando il futuro dell’informatica con tecnologie ottiche avanzate, costruendo le basi per un’infrastruttura IA in cui l’intelligenza si muove alla velocità della luce”.