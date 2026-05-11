Per anni, consigliare il modello base di MacBook Air ha richiesto un asterisco: “ottimo, ma gli 8 GB di RAM e i 256 GB di SSD sono un compromesso”. Con il nuovo MacBook Air M5, Apple cancella finalmente questo “ma”. La configurazione di partenza ora include 16 GB di RAM e un velocissimo SSD da 512 GB, rendendolo un dispositivo maturo e senza alibi. L’ottima notizia per chi attendeva il momento giusto è che questo modello è già protagonista di un’offerta imperdibile su eBay, che lo porta a un prezzo davvero aggressivo grazie a un coupon dedicato. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a queste condizioni.

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Apple MacBook Air M5: potenza silenziosa e specifiche finalmente mature

Il cuore pulsante di questo notebook è il rivoluzionario chip Apple Silicon M5. Questa architettura non è solo un aggiornamento incrementale, ma un vero salto generazionale che garantisce prestazioni eccezionali con consumi energetici ridottissimi. Il risultato è un’esperienza utente sempre fluida e reattiva, sia nella navigazione web con decine di tab aperte, sia nell’editing video 4K o nel fotoritocco professionale. Ma la vera svolta di questa generazione risiede nella configurazione di base: Apple ha finalmente ascoltato gli utenti, dotando il MacBook Air M5 di 16 GB di RAM unificata e di un SSD da 512 GB. Questo significa stop ai compromessi: il multitasking diventa impeccabile e lo spazio di archiviazione è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, eliminando la necessità di costosi upgrade in fase di acquisto.

Il design rimane un punto di riferimento nel settore: chassis unibody in alluminio, sottile (1,13 cm) e leggero (1,24 kg), ma soprattutto completamente fanless. L’assenza di ventole si traduce in un silenzio assoluto, una caratteristica impagabile durante le sessioni di lavoro intenso. A completare il quadro ci sono:

Display : Un pannello Liquid Retina da 13.6 pollici con luminosità di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per lavori di grafica.

: Un pannello con luminosità di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali e per lavori di grafica. Autonomia : Fino a 18 ore di utilizzo , un valore che permette di coprire un’intera giornata lavorativa (e oltre) senza mai dover cercare una presa di corrente.

: Fino a , un valore che permette di coprire un’intera giornata lavorativa (e oltre) senza mai dover cercare una presa di corrente. Connettività: Due porte Thunderbolt 4 / USB 4, il comodo connettore di ricarica MagSafe e il supporto al nuovo standard Wi-Fi 7 per connessioni wireless ultra-veloci.

L’offerta su ebay da non perdere

Questa eccezionale configurazione del MacBook Air M5 viene proposta con un prezzo di listino di 1.249€. Grazie a una promozione attualmente attiva su eBay, è possibile acquistarlo a un prezzo decisamente più vantaggioso. Utilizzando il codice coupon MAG26 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 1.061,90€. Si tratta di un risparmio netto di quasi 188€ rispetto al prezzo ufficiale, che rende questo notebook un vero e proprio affare. L’offerta è valida per la colorazione Galassia (Starlight) e include la spedizione gratuita. È importante ricordare che i coupon su eBay hanno spesso una durata limitata e sono soggetti a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

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