Gli utenti iscritti ad Amazon Prime sanno bene quanto il servizio Amazon Photos rappresenti, ormai da tempo, una soluzione comoda e spesso sottovalutata per il backup illimitato delle proprie immagini. Proprio in queste ore, il colosso di Seattle ha deciso di intervenire in maniera piuttosto significativa sull’esperienza d’uso per gli utenti iPhone, introducendo un restyling che non si limita a un semplice ritocco estetico ma punta a cambiare il modo in cui vengono vissuti i propri ricordi digitali.

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Come spesso accade in questi casi, il cambiamento parte dalla schermata principale, non più una classica griglia di foto, ma una vera e propria carrellata di contenuti selezionati automaticamente. Una scelta che da un lato richiama quanto visto su altre piattaforme concorrenti, ma che dall’altro evidenzia la volontà di Amazon di rendere più immediata e coinvolgente la fruizione delle immagini archiviate.

Amazon Photos si rinnova su iPhone

Aprendo l’app, gli utenti si troveranno davanti a una sequenza di ricordi curati, organizzati per eventi significativi (un viaggio, una ricorrenza, momenti familiari) e pronti per essere visualizzati senza dover cercare manualmente tra migliaia di scatti. Il funzionamento è piuttosto intuitivo, basta un tap su una raccolta per avviare una riproduzione a schermo intero, con le immagini che scorrono automaticamente una dopo l’altra.

Si tratta, come evidente, di un approccio che punta a ridurre l’attrito nella consultazione delle foto, evitando all’utente di dover ricordare date precise o di dover navigare tra cartelle e timeline spesso disordinate. In altre parole, è l’app stessa che suggerisce cosa vale la pena rivedere, un po’ come già accade in altri ecosistemi ben consolidati.

Un ruolo centrale di questa nuova esperienza è affidato anche alla funzione Accadde oggi (nota anche come In questo giorno), che ora guadagna maggiore visibilità all’interno dell’interfaccia. Gli utenti potranno così riscoprire con facilità foto e video scattati nella stessa data negli anni precedenti, una funzionalità particolarmente apprezzata e che, con questo aggiornamento, diventa ancora più accessibile.

Oltre al restyling grafico, Amazon ha deciso di intervenire su un altro aspetto fondamentale, ossia la ricerca; la nuova versione dell’app introduce infatti un sistema basato sul linguaggio naturale, pensato per semplificare notevolmente il recupero delle immagini.

In termini pratici, gli utenti potranno descrivere ciò che stanno cercando con frasi semplici (ad esempio un luogo, un evento o persino un contesto), senza doversi affidare esclusivamente a tag o categorie predefinite. Un’evoluzione che, come ormai evidente nel panorama attuale, sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rendere più immediata l’interazione con grandi archivi fotografici.

Il nuovo aggiornamento di Amazon Photos è già disponibile per gli utenti iPhone con abbonamento Prime, mentre per quanto riguarda il mondo Android sarà necessario attendere ancora un po’; Amazon ha infatti confermato che una versione aggiornata dell’app arriverà in un secondo momento.

Resta ora da capire come gli utenti accoglieranno questo cambiamento, soprattutto considerando che modifica in maniera piuttosto netta l’esperienza iniziale dell’app. Quel che è certo è che Amazon sembra voler puntare sempre di più su un approccio intelligente e proattivo alla gestione dei ricordi digitali, e questo aggiornamento rappresenta solo un primo passo in quella direzione.