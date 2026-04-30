Con l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi dell’estate, gli appassionati di sconti e tecnologia hanno una novità da segnare in agenda: Prime Day 2026 si terrà a giugno, anticipando di circa un mese la collocazione tradizionale di luglio. Un cambio di strategia che arriva dopo il successo dell’edizione 2025, che per la prima volta si era estesa a quattro giorni consecutivi e aveva registrato vendite record. Vediamo cosa sappiamo finora.

Prime Day 2026 arriva a giugno: confermati 22 Paesi

Amazon ha confermato che la nuova edizione dell’evento dedicato ai membri Prime si svolgerà nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Canada, Colombia, Egitto, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Per i clienti Prime di Australia, Brasile, India e Giappone l’appuntamento rimane invece più avanti nel corso dell’estate, secondo il calendario abituale.

L’azienda di Seattle non ha ancora comunicato le date precise, ma promette una selezione di offerte estive esclusive su marchi popolari e prodotti di tendenza. Come sempre, l’accesso alle promozioni sarà riservato ai membri Prime, che potranno contare anche sui vantaggi delle spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi incluse nell’abbonamento.

Le categorie coinvolte saranno quelle classiche dell’evento: elettronica, prodotti per la cucina, articoli di bellezza e abbigliamento, con un’ampia selezione di prodotti disponibili solo su Amazon. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire nuovi marchi e tendenze, oltre naturalmente ai brand più richiesti.

Riguardo le possibili date, se Amazon confermerà la durata di 4 giorni potrebbe capitare in queste finestre temporali:

16 – 19 giugno 2026;

23 – 26 giugno 2026.

I numeri da record del Prime Day 2025

Per capire le aspettative attorno all’edizione 2026, vale la pena dare un’occhiata ai risultati del 2025. L’evento dell’anno scorso, svoltosi dall’8 all’11 luglio e allungato per la prima volta a quattro giorni, è stato il migliore di sempre per Amazon. I clienti Prime in tutto il mondo hanno risparmiato miliardi di dollari approfittando di milioni di offerte Amazon distribuite in tutte le categorie merceologiche.

Anche i partner di vendita, tra cui molte piccole e medie imprese che contribuiscono all’ampia offerta della piattaforma, hanno registrato un numero record di prodotti venduti. Un risultato che conferma come Prime Day sia ormai un appuntamento cruciale non solo per Amazon, ma per l’intero ecosistema di venditori che operano sul marketplace.

Guardando specificamente all’Italia, il 2025 ha segnato un traguardo importante sul fronte delle consegne: Amazon ha garantito ai clienti Prime italiani oltre 230 milioni di prodotti consegnati in giornata o in un giorno, le consegne più veloci di sempre. Il risparmio per i membri italiani non è stato solo una questione di tempo: nel corso dell’anno, grazie alle spedizioni veloci e gratuite, ogni abbonato ha risparmiato in media oltre 135 euro, un valore pari a quasi tre volte il costo di un abbonamento annuale a Prime.

Per partecipare al Prime Day bisogna essere clienti Prime

Per partecipare alle offerte di Prime Day è necessario essere membri Prime. L’abbonamento può essere sottoscritto su amazon.it/prime e include, oltre alle spedizioni veloci e gratuite, una serie di benefici aggiuntivi come Prime Video per film e serie TV, Amazon Music per lo streaming musicale, Prime Reading per libri ed ebook, e accesso anticipato a offerte lampo e promozioni esclusive durante tutto l’anno.

Nelle prossime settimane Amazon comunicherà le date precise dell’evento di giugno e inizierà a svelare in anteprima alcune delle categorie e dei brand coinvolti. Come sempre, conviene tenere d’occhio la sezione dedicata sul sito per non perdere le migliori occasioni.