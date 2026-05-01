Buone notizie per chi ha acquistato Amazon Kindle Colorsoft e Kindle Scribe Colorsoft o sta valutando il loro acquisto: il colosso statunitense, infatti, ha reso noto di avere pronto un aggiornamento con il quale introdurrà alcune interessanti novità.

L’update in questione ha come obiettivo quello di migliorare l’esperienza offerta agli utenti con l’aggiunta di alcune funzioni attese, prima fra tutte la possibilità di attivare la modalità scura (già in lavorazione da diversi mesi).

Nuovo aggiornamento per Amazon Kindle Colorsoft e Kindle Scribe Colorsoft

In virtù del nuovo update, i possessori di questi due e-reader avranno la possibilità di attivare o disattivare la modalità scura per menu specifici, in modo da poter scegliere se visualizzare ad esempio la libreria in modalità scura e gli appunti in quella chiara. Del resto, tale funzionalità è già disponibile su altri dispositivi dell’azienda statunitense e la sua implementazione anche in questi due era solo una questione di tempo.

Ed ancora, l’aggiornamento introdurrà su Amazon Kindle Colorsoft e Kindle Scribe Colorsoft anche la possibilità per gli utenti di usare la funzione Smart Shapes nei taccuini, consentendo così loro di aggiungere linee, frecce, cerchi, triangoli e rettangoli pre-disegnati dalla barra degli strumenti.

Tra le altre novità dell’update troviamo uno strumento che consente di tenere premuto per allineare (in pratica, permette di disegnare una forma a mano libera e quindi di adattarla in modo automatico a un design ordinato).

Entrambe queste funzionalità dovrebbero rivelarsi utili per coloro che desiderano dare un tocco grafico ai propri appunti.

L’update sarà disponibile a livello globale su Amazon Kindle Colorsoft e Kindle Scribe Colorsoft nel corso dei prossimi giorni. Basta avere un po’ di pazienza.