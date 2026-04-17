Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli sportwatch dedicato ai corridori più recenti, ovvero Amazfit Active 3 Premium (annunciato a febbraio 2026), per introdurre interessanti novità e affinamenti.

Parallelamente, Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati: nelle ultime ore è arrivata una nuova beta per Fenix 8 (non Pro) e tutti i modelli simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi

Come anticipato in apertura, Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (versione 3.7.0.8), utile perché aveva introdotto alcune modifiche legate al monitoraggio della soglia del lattato e altre piccole novità.

Lo smartwatch sta ora ricevendo la nuova versione 3.10.0.5 del software che regola la sensibilità di avvisi in caso di uscita dal percorso e la velocità di visualizzazione delle notifiche di svolta, introduce il supporto alle mappe topografiche più dettagliate, espande la disponibilità delle app Podcast e Musica, migliora l’algoritmo del monitoraggio del sonno.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano a partire dallo screenshot condiviso poco sotto, dell’aggiornamento alla versione 3.10.0.5 che è in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB (via Reddit).

Benvenuti su Amazfit Active 3 Premium. Questo aggiornamento include: Navigazione: pianificazione del percorso ottimizzata; migliorata la sensibilità degli avvisi fuori rotta e la tempestività delle notifiche di svolta.

Visualizzazione mappa: le mappe topografiche ora supportano funzionalità più dettagliate, con una maggiore precisione delle curve di livello.

Riproduzione musicale: ottimizzate le restrizioni regionali per la riproduzione di podcast e musica locale in alcuni paesi.

Sonno: perfezionati gli algoritmi del sonno per migliorare la precisione del monitoraggio e della registrazione del sonno.

Interfaccia utente: ottimizzati alcuni messaggi di notifica e la formattazione del sistema.

Varie: correzioni generali di bug e ottimizzazioni delle prestazioni.

Come aggiornare Amazfit Active 3 Premium

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Active 3 Premium, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

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C’è una nuova beta per Fenix 8 (non Pro) e simili

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per alcuni dei più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 22.23 beta del software (sostituisce la precedente versione 22.21 beta che aveva inaugurato il ciclo di sviluppo).

Questo aggiornamento porta avanti i lavori in corso verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale, va ad aggiungere qualcosina di nuovo ma, soprattutto, va a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti con la precedente versione.

Changelog – versione 22.23 beta (dalla 22.21 beta) Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1.

Consente l’attivazione automatica di LiveTrack per ogni tipo di attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la selezione di un allenamento Garmin Coach.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’attivazione o la disattivazione delle transizioni per un allenamento multisport.

Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione della freccia di svolta durante la navigazione di un percorso.

Risolve il problema per cui il livello della mappa di popolarità non veniva visualizzato quando la funzione di routing era disattivata.

Risolve un possibile problema per cui il tasto giro non funzionava per le attività di arrampicata su roccia o bouldering.

Risolve altri bug minori.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Il ciclo di sviluppo è stato recentemente esteso anche ai modelli “Pro” che, al momento della stesura di questo articolo, non hanno ancora ricevuto la nuova versione 22.23 beta (sono fermi alla precedente 22.21 beta). Segnaliamo, infine, che su tutti i dispositivi della gamma, in beta, sono disattivate le funzionalità ECG e Dive.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.