Chi dice che per avere un robot aspirapolvere davvero completo, capace di aspirare, lavare i pavimenti e superare gradini fino a 8 cm, servano i prezzi di lancio? MOVA Z60 Ultra Roller Complete dimostra il contrario, scendendo su Amazon con uno sconto del 37% rispetto al prezzo ufficiale di listino. E non è tutto: all’acquisto viene incluso anche un aspirapolvere senza fili MOVA S4 Detect, rendendo il bundle complessivo particolarmente interessante. Analizziamo cosa mette sul piatto questo robot e perché l’offerta vale un’occhiata.

MOVA Z60 Ultra Roller Complete: quando il robot di casa smette di avere limiti

MOVA Z60 Ultra Roller Complete è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più tecnologicamente densi del mercato attuale, e non è un’iperbole. Si parte dalla potenza di aspirazione di 28.000 Pa, tra le più elevate nella categoria, alimentata dal motore TurboForce 9 ad alta velocità, che garantisce prestazioni solide su qualsiasi tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri.

Ma il vero punto di forza di questo robot è il sistema di lavaggio HydroForce: un rullo da 25,6 cm con 12 ugelli che eroga acqua pulita in modo continuo a una pressione di 4.100 Pa, simulando il gesto manuale dello straccio. Un dispositivo raschiante a 360° separa costantemente l’acqua sporca da quella pulita, eliminando il problema della ricontaminazione tipico dei mop tradizionali.

Sul fronte della mobilità, il sistema StepMaster 2.0 integra una vera e propria “gamba robotica” retraibile che consente di superare gradini singoli fino a 4,8 cm e ostacoli combinati fino a 8 cm: il triplo rispetto alla media di mercato. In sinergia con il telaio LiftPro, il robot solleva il corpo quando incontra un tappeto e abbassa automaticamente uno scudo protettivo per mantenere il tessuto asciutto, grazie alla tecnologia AutoShield a doppia protezione.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Potenza di aspirazione: 28.000 Pa

28.000 Pa Rullo lavapavimenti: 25,6 cm con 12 ugelli

25,6 cm con 12 ugelli Batteria: 6.400 mAh

6.400 mAh Superamento ostacoli: fino a 8 cm (StepMaster 2.0)

fino a 8 cm (StepMaster 2.0) Altezza operativa minima: 96 mm (torretta LiDAR retratta)

96 mm (torretta LiDAR retratta) Stazione base: svuotamento automatico, lavaggio rullo a 80°C , asciugatura ad aria calda, sterilizzazione UV

svuotamento automatico, lavaggio rullo a , asciugatura ad aria calda, sterilizzazione UV Sistema DuoSolution: doppio serbatoio detergente da 600 ml totali

doppio serbatoio detergente da 600 ml totali Spazzola anti-groviglio TroboWave DuoBrush: gestisce capelli fino a 30 cm

gestisce capelli fino a Rilevamento ostacoli AI SmartSight: oltre 200 tipologie di ostacoli riconosciuti, cavi e escrementi di animali compresi

oltre 200 tipologie di ostacoli riconosciuti, cavi e escrementi di animali compresi Copertura bordi MaxiReach: pulizia fino al 99,99% delle superfici lungo le pareti

pulizia fino al 99,99% delle superfici lungo le pareti Garanzia: 3 anni con assistenza locale in Europa

La stazione base merita una menzione a parte: oltre a svuotare automaticamente il sacchetto da 3,2 L, igienizza il rullo con acqua calda a 80°C, asciuga con aria calda e sterilizza con UV, riducendo davvero al minimo l’intervento manuale. Con il sacchetto incluso si stima un’autonomia di circa 100 giorni senza necessità di svuotamento.

Per ulteriori dettagli: recensione MOVA Z60 Ultra Roller Complete

L’offerta su Amazon: prezzo interessante e un regalo che fa la differenza

Su Amazon.it, MOVA Z60 Ultra Roller Complete è disponibile a 879 € rispetto al prezzo di listino ufficiale di 1.399 €, con un risparmio di 500 € pari al 37% di sconto. Non si tratta di una promozione esplosiva, ma considerando il livello tecnologico del prodotto, è un buon punto di ingresso rispetto al prezzo con cui è stato lanciato a settembre 2025.

Il valore reale dell’offerta cresce però in modo significativo grazie all’aspirapolvere senza fili MOVA S4 Detect incluso a corredo: si tratta di un modello da 150 AW di potenza, 90 minuti di autonomia in modalità Eco, luci blu per rilevare la polvere su superfici scure e filtro multistrato con efficacia fino al 99,9%. Per ottenerlo è sufficiente aggiungere al carrello anche l’aspirapolvere tramite questo link dedicato contestualmente all’acquisto del robot.

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