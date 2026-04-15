Ci sono annunci che arrivano e passano quasi inosservati, e poi ci sono quelli che segnano un prima e un dopo. Il lancio di Alexa+ in Italia, avvenuto oggi 15 aprile 2026, appartiene chiaramente alla seconda categoria. Amazon non si è limitata ad aggiornare il suo assistente vocale con qualche funzione in più: ha praticamente riscritto dalle fondamenta il modo in cui un assistente intelligente dovrebbe interagire con le persone. E lo ha fatto pensando specificamente al mercato italiano, alla sua cultura, alle sue abitudini, al suo modo unico di comunicare.

Non è un aggiornamento: è una rivoluzione

Partiamo da un dato che fa capire quanto Alexa sia già radicata nella quotidianità degli italiani: negli ultimi tre anni, i clienti nel nostro Paese hanno interagito con l’assistente Amazon oltre 40 miliardi di volte. Quaranta miliardi. È un numero che fa riflettere, perché ci dice che Alexa non è più un gadget da salotto o un giocattolo tecnologico, ma qualcosa che la gente usa davvero, ogni giorno, per mille piccole cose. Eppure, fino a oggi, quella stessa Alexa aveva dei limiti evidenti: bisognava usare le parole giuste, formulare richieste precise, ricordarsi dei comandi corretti. Con Alexa+, tutto questo appartiene al passato.

La nuova assistente si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), resi possibili grazie ad Amazon Bedrock, e introduce un’architettura completamente rinnovata capace di connettere centinaia di servizi e dispositivi diversi. La differenza sostanziale rispetto a un comune chatbot è proprio questa: Alexa+ non si limita a rispondere, ma agisce concretamente nel mondo reale per conto dell’utente. Prenota ristoranti, gestisce la spesa, controlla i dispositivi smart home, tutto con una semplicità disarmante.

Parlare con Alexa+ è come parlare con una persona

La prima cosa che colpisce, quando si descrive l’esperienza con Alexa+, è quanto sia cambiato il modello di interazione. Non esiste più la necessità di scandire bene ogni parola, di usare la giusta sintassi, di ripetere la parola di attivazione ogni volta. Si può interrompere, divagare, tornare su un argomento precedente, e l’assistente segue il filo del discorso senza perdersi. È la differenza che c’è tra parlare con un robot e parlare con qualcuno che ti capisce davvero.

Anche la voce è cambiata: più naturale, più espressiva, capace di adattare il tono al contesto. Se si parla della partita della propria squadra del cuore dopo una vittoria, Alexa+ sarà più entusiasta. Se si pianifica un viaggio, si ricorderà delle destinazioni che avete già citato in conversazioni precedenti. Non è solo intelligenza artificiale: è qualcosa che somiglia sempre di più all’empatia.

Un assistente che impara chi sei

Uno degli aspetti più interessanti di Alexa+ è la sua capacità di personalizzazione progressiva. Più la si usa, più diventa utile, perché impara le preferenze di chi le parla: la musica che si ascolta, i libri che si leggono, i cibi che non si mangiano, le abitudini della famiglia. Grazie al riconoscimento vocale e visivo, è anche in grado di distinguere i diversi membri di uno stesso nucleo familiare, personalizzando le risposte per ognuno.

Facciamo un esempio concreto: se la mamma è vegetariana e un figlio detesta i broccoli, Alexa+ lo terrà in considerazione ogni volta che suggeriranno una ricetta o consiglieranno un ristorante. Se si rientra stanchi da una lunga giornata di lavoro, potrebbe abbassare automaticamente le luci e avviare la playlist preferita non appena si varca la soglia di casa. Non è fantascienza: è già disponibile, oggi, in Italia.

Lo shopping non sarà mai più lo stesso

Amazon ha ovviamente integrato in modo profondo le funzionalità di acquisto all’interno di Alexa+, ma lo ha fatto in maniera intelligente e non invasiva. Finito il caffè? Basta dirlo ad alta voce: l’assistente suggerirà il marchio che si acquista di solito al miglior prezzo disponibile, e chiederà conferma prima di procedere con l’ordine. Nessun acquisto accidentale, massima praticità.

Ma le possibilità vanno ben oltre il riordino automatico dei prodotti abituali. Alexa+ è in grado di creare liste della spesa personalizzate tenendo conto delle preferenze alimentari di tutta la famiglia, di confrontare prodotti tra loro, di riassumere le recensioni per aiutare a fare la scelta migliore, di segnalare variazioni di prezzo su articoli di interesse. È letteralmente come avere un personal shopper sempre disponibile, senza costi aggiuntivi.

La casa intelligente finalmente parla la tua lingua

Con milioni di dispositivi smart home già collegati ad Alexa in Italia, Alexa+ porta la domotica a un livello superiore, eliminando di fatto la curva di apprendimento che ha sempre frenato molti utenti meno tecnici. Non bisogna più imparare nomi di routine specifici o crearle tramite l’app: basta parlare in modo naturale. “È buio” e le luci si accendono. “Pulisci qui” e parte il robot aspirapolvere compatibile. “Fa caldo” e il termostato si abbassa da solo.

Particolarmente interessante è anche la funzione di continuità tra stanze e dispositivi: si può iniziare a sentire musica in cucina su un Echo Show, spostarsi in salotto e dire semplicemente “Alexa, sposta la musica qui”, e la riproduzione continuerà senza interruzioni sul dispositivo più vicino. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma che nella pratica quotidiana fa un’enorme differenza.

Nelle prossime settimane arriverà anche l’integrazione con i videocitofoni Ring: sarà sufficiente chiedere ad Alexa se è arrivato un pacco, e lei si collegherà alle telecamere, analizzerà le registrazioni recenti e risponderà con le informazioni richieste. Comodità e sicurezza domestica, unite in un’unica voce.

Fatta in Italia, per gli italiani

Un aspetto che merita attenzione particolare è il lavoro svolto per adattare Alexa+ alla specificità linguistica e culturale del nostro Paese. Non si tratta di una semplice traduzione, ma di un intervento profondo sul modo in cui l’assistente comprende il contesto e le sfumature del parlato italiano.

A guidare questo lavoro è il Centro di Ricerca e Sviluppo Alexa di Torino, dove scienziati, ingegneri e linguisti italiani hanno lavorato per dare ad Alexa+ una personalità genuinamente italiana. Un esempio su tutti: la parola “salute” può essere un brindisi, una risposta a uno starnuto o un augurio generico: tre significati completamente diversi che dipendono interamente dal contesto. Alexa+ li distingue, e lo fa in modo naturale. Allo stesso modo, conosce le squadre di calcio, la cucina regionale, i dialetti e le espressioni locali che caratterizzano ogni angolo del Paese. Non è un assistente americano tradotto: è un assistente che pensa e parla come un italiano.

Privacy: il controllo resta nelle tue mani

Una domanda legittima, di fronte a un assistente così pervasivo, riguarda la privacy. Amazon risponde con una dashboard dedicata, accessibile sia dall’app Alexa che online, che permette di ascoltare esattamente cosa ha registrato l’assistente, controllare i contenuti condivisi, impostare i tempi di conservazione delle registrazioni vocali ed eliminarle in qualsiasi momento. Nessun obbligo, nessun dato nascosto: l’utente ha il controllo completo di tutto ciò che avviene.

Come provarla e quanto costa

Durante il periodo di Accesso Anticipato, Alexa+ è gratuita per tutti. Successivamente, il prezzo salirà a €22,99 al mese, ma chi è abbonato ad Amazon Prime potrà continuare a usarla senza alcun costo aggiuntivo, insieme a tutti gli altri benefici già inclusi nell’abbonamento: Prime Video, Amazon Music, consegne rapide illimitate, Prime Day e molto altro.

Per accedere ci sono due strade: acquistare uno dei nuovi dispositivi Echo di ultima generazione, tra cui Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Max ed Echo Studio, progettati appositamente per sfruttare le capacità dell’IA generativa. Oppure, se si possiede già un dispositivo Echo compatibile, registrarsi su amazon.it/nuovalexa per manifestare il proprio interesse e ricevere l’invito nelle prossime settimane.

L’era dell’assistente vocale che si limita a mettere timer e rispondere a domande banali è definitivamente chiusa. Con Alexa+, Amazon ha alzato l’asticella in modo significativo.