Amazfit Active 3 Premium è uno degli smartwatch più chiacchierati del momento: lanciato ufficialmente alla fine dello scorso mese, tale device può essere considerato un serio rivale per i modelli delle più rinomate aziende produttrici di orologi per lo sport.

In particolare, il nuovo smartwatch di Amazfit può vantare il monitoraggio automatico della soglia del lattato, con la stima della frequenza cardiaca e del ritmo corrispondenti a quel valore critico per l’allenamento di resistenza, proponendosi così come una valida soluzione per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo che li accompagni durante le sessioni di allenamento di corsa.

Le novità per Amazfit Active 3 Premium

Zepp Health ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per Amazfit Active 3 Premium (si tratta della versione 3.7.0.8), il cui “peso” è di 16,4 MB.

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale, l’update in questione introduce modifiche al monitoraggio della soglia del lattato (si tratta di uno specifico parametro che aiuta a definire le zone di allenamento ottimali), con il rilevamento automatico abilitato per impostazione predefinita.

Ed ancora, gli sviluppatori segnalano tra le altre novità dell’aggiornamento perfezionamenti relativi all’ordine di visualizzazione degli allenamenti ibridi (ciò suggerisce che l’azienda abbia preso atto che sempre più persone combinano allenamento di forza e cardio nella stessa sessione e desidera rendere loro più semplice sfruttare le potenzialità di questo smartwatch), ottimizzazioni di sistema e l’immancabile risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti.

Per scaricare e installare l’aggiornamento rilasciato per Amazfit Active 3 Premium è necessario sfruttare l’app Zepp sullo smartphone associato allo smartwatch, che è già disponibile anche in Italia a 169,90 euro (qui trovate l’offerta su Amazon).