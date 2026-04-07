Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch “outdoor” di fascia alta di ultima generazione, come Garmin Fenix 8 (versioni non Pro) e tutti i modelli simili, e per i più recenti sportwatch dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e 570.

Per tutti i dispositivi coinvolti arriva la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere di un sacco di bug risolti. Scopriamo tutti i dettagli.

Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Fenix 8 “non Pro”

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per alcuni dei modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 22.21 beta del software (sostituisce la precedente versione 21.39).

Questo aggiornamento inaugura il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update e, come suggerito dal changelog ufficiale, va ad aggiungere qualcosina di nuovo ma, soprattutto, va a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti con la precedente versione. Il ciclo di sviluppo dovrebbe essere esteso prossimamente anche ai modelli “Pro”.

Changelog – versione 22.21 beta (dalla 21.39) Aggiunge l’opzione LTE per le modalità di alimentazione delle attività. Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto di avvistamento di un uomo in mare. Aggiunge i codici QR alle descrizioni dei layer di Outdoor Maps+ per fornire maggiori informazioni sui layer stessi. Aggiunge lo stato di lettura e consegna ai messaggi in Messenger. Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa accessibile rapidamente tramite il loop di controllo o una scorciatoia da tastiera. Aggiunge il supporto per l’apertura dell’app di gestione della batteria tramite comando vocale. Consente l’accesso al menu del layout della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su iPhone. Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo. Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio. Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione. Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione di alcune attività come fattori che influenzano la batteria corporea. Risolve un problema che poteva impedire il montaggio del dispositivo come dispositivo di archiviazione di massa dopo la connessione a un dispositivo inReach. Risolve un problema che poteva causare la ricezione di avvisi automatici sui giri durante un’attività di golf. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’eliminazione di un allenamento. Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG. Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza. Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect. Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati. Risolve un problema per cui la chiusura di una chiamata sul dispositivo poteva non terminare la chiamata sul telefono. Risolve un problema per cui i caratteri speciali non venivano visualizzati su alcune tastiere. Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura visualizzata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata. Risolve un problema per cui i punteggi sportivi risultavano vuoti se veniva aggiunta una squadra senza partite in programma. Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect. Risolve il problema che impediva l’accesso alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva. Risolve il problema dell’inserimento ripetuto di un numero durante la pressione prolungata di un pulsante sul tastierino numerico. Risolve il problema per cui la sveglia del sonnellino non si disattivava uscendo dalla pagina con il palmo della mano. Risolve il problema per cui la navigazione si interrompeva in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso. Risolve altri bug minori. Risolve il problema per cui i download di Outdoor Maps+ non riprendevano dopo un’interruzione. Risolve il problema per cui i campi dati di alba/tramonto del quadrante dell’orologio non si aggiornavano. Aumenta la durata di visualizzazione delle animazioni degli obiettivi. Aggiorna l’anello esterno dell’app previsioni pesca per adattarlo all’impostazione del formato orario dell’utente. Aggiorna il collegamento rapido del telefono per aprire l’app Telefono anziché il menu delle impostazioni del telefono. Aggiorna le traduzioni.

Prima beta del nuovo ciclo di sviluppo anche per i Garmin Forerunner 970/570

Anche per gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570 è tempo di entrare nel nuovo ciclo di sviluppo che parte a distanza di un mese e mezzo dall’arrivo del più recente major update.

Entrambi ricevono la nuova versione 17.16 beta (sostituisce la precedente versione 16.37) che è accompagnata da un changelog lunghissimo (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) che racconta di un buon numero di novità e di una marea di bug risolti.

Changelog – versione 17.16 beta (dalla 16.37) Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa a cui è possibile accedere rapidamente tramite il ciclo di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Consente l’accesso al menu del layout della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Aggiorna la scorciatoia del telefono per aprire l’app del telefono anziché il menu delle impostazioni del telefono.

Aumenta la durata di visualizzazione delle animazioni degli obiettivi.

Aggiunge il supporto per l’apertura dell’app di gestione della batteria tramite comando vocale.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.

Risolve un problema che poteva causare la ricezione di avvisi automatici sui giri durante un’attività di golf.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare la mancata registrazione di alcune attività a causa di fattori che influivano sulla durata della batteria.

Risolve il problema relativo al mancato aggiornamento dei campi dati alba/tramonto del quadrante dell’orologio.

Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio.

Risolve il problema che consentiva l’accesso alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva.

Risolve un problema per cui la chiusura di una chiamata sul dispositivo poteva non terminare la chiamata sul telefono.

Risolve un problema per cui i punteggi sportivi risultavano vuoti se veniva aggiunta una squadra senza partite in programma.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura mostrata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.

Aggiorna l’anello esterno dell’app previsioni pesca per adattarlo all’impostazione del formato dell’ora dell’utente.

Risolve un problema per cui i caratteri speciali risultavano mancanti in alcune tastiere.

Risolve un problema che poteva impedire il montaggio del dispositivo come dispositivo di archiviazione di massa dopo la connessione a un dispositivo inReach.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su un iPhone.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’eliminazione di un allenamento.

Risolve il problema dell’inserimento doppio del numero durante la pressione prolungata di un pulsante sul tastierino numerico.

Risolve il problema per cui la sveglia del sonnellino non si disattivava uscendo dalla pagina tramite il palming.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche esclusive di Garmin Forerunner 970: Aggiunge codici QR alle descrizioni dei layer di Outdoor Maps+ per saperne di più sui layer.

Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto Man Overboard.

Risolve il problema della navigazione che terminava in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.

Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG.

Risolve il problema relativo alla mancata ripresa dei download di Outdoor Maps+ dopo un’interruzione.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.