L’accordo tra OpenAI e il Pentagono ha scatenato reazioni forti nelle ultime settimane, con molti utenti che hanno disinstallato ChatGPT dopo la notizia e un susseguirsi di dichiarazioni e smentite, in un clima in cui le big tech ormai sono sempre più immerse nella politica statunitense.

Di recente si è discusso di come questo dibattito tocchi anche Oura e i suoi legami con la difesa, ma la questione riguarda in modo simile anche gli utenti Garmin che iniziano a riflettere sulla relazione tra il brand e il Pentagono.

I dispositivi Garmin sono già utilizzati nella ricerca militare

Milioni di persone, inclusi soldati, indossano orologi Garmin per monitorare sonno, stress, frequenza cardiaca e prestazioni di allenamento. Ma gli stessi dispositivi vengono utilizzati anche in programmi di ricerca militare.

Questa sovrapposizione non significa che Garmin abbia contratti diretti con la difesa. Tuttavia, mostra come una tecnologia costruita per il monitoraggio della salute personale possa finire per svolgere un ruolo in sistemi istituzionali molto più ampi.

I dispositivi Garmin sono comparsi in studi che coinvolgono soldati e reclute, dove i ricercatori analizzano affaticamento, carico di lavoro e recupero durante l’addestramento. Il tracciamento continuo rende più semplice individuare pattern nel tempo, invece di affidarsi a test occasionali o dati auto-riferiti, i ricercatori possono osservare come sonno, stress e attività fisica interagiscono giorno dopo giorno.

In alcuni programmi, i dati dei wearable vengono anche esplorati come metodo per monitorare la prontezza fisica di gruppi di militari.

Uno degli esempi più chiari arriva dalla U.S. Space Force, che ha distribuito migliaia di smartwatch Garmin al personale come parte di uno studio sul fitness condotto insieme all’Air Force Research Laboratory. L’obiettivo è verificare se i dati continui raccolti dai wearable potrebbero eventualmente integrare o addirittura sostituire i tradizionali test periodici di idoneità fisica.

La differenza rispetto al contratto di Oura con la difesa

Sottolineiamo che la posizione di Garmin è nettamente diversa da quella di Oura. Oura detiene un ampio contratto con la Defense Health Agency per fornire anelli smart e strumenti di analisi progettati specificamente per analizzare stress, recupero e resilienza del personale militare. Questo rende Oura un fornitore enterprise diretto per un programma di benessere della difesa.

Garmin non sembra avere un contratto dedicato con il Pentagono di portata comparabile. I suoi orologi vengono tipicamente utilizzati come dispositivi commerciali all’interno di studi di ricerca o programmi pilota, piuttosto che come parte di un accordo formale di fornitura istituzionale.

Un aspetto interessante è che alcuni progetti hanno utilizzato entrambe le piattaforme contemporaneamente. In almeno uno studio sulla salute militare, i ricercatori hanno usato sia gli anelli Oura che gli orologi Garmin per analizzare segnali fisiologici legati al rilevamento di malattie e alla prontezza operativa. Quindi, anche senza un contratto formale, i dispositivi consumer possono comunque diventare strumenti all’interno della ricerca istituzionale.

Cosa significa per i dati degli utenti

Tutto questo mostra che esiste una certa sovrapposizione tra il mondo militare e Garmin. Ma non sembra trattarsi di un legame particolarmente forte.

L’azienda afferma che gli utenti mantengono il controllo su come i propri dati vengono condivisi, e la maggior parte di essi rimane all’interno degli account personali sulla piattaforma Garmin Connect. Non ci sono indicazioni che i dati degli utenti Garmin vengano passati direttamente ad agenzie della difesa.

Per anni, i fitness tracker sono stati visti principalmente come gadget per la salute personale, ma come ha dimostrato la reazione contro OpenAI, una volta che entrano in gioco connessioni con la Difesa e, nella fattispecie, l’uso militare in contesti di guerra come quelli dell’attuale contesto geopolitico, le persone iniziano a porsi più domande su come queste tecnologie vengono utilizzate e dove i dati potrebbero eventualmente finire.

Garmin non è immune a questo dibattito ma, come sottolineato da varie fonti vicino all’azienda, attualmente non ha stipulato alcun accordo col Pentagono nell’utilizzo dei suoi dispositivi in ambito militare se non per scopi di ricerca; pertanto continua a fornire i propri dispositivi solo in qualità di rivenditore commerciale così come farebbe con qualsiasi altro utente.