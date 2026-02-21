Continuiamo a occuparci di Garmin e della conference call sui risultati Q4 2025, tenutasi il 18 febbraio 2026. Occasione in cui l’azienda ha parlato di strategie future e fatto un bilancio dell’anno fiscale appena concluso.

Nonostante l’interessante disamina sull’acquisizione di MyLaps, il momento più intrigante è arrivato quando l’analista di Longbow Research David MacGregor ha chiesto direttamente al CEO Cliff Pemble se l’azienda stesse pianificando di andare oltre l’orologio, esplorando form factor non tradizionali nel settore fitness.

La risposta di Pemble è stata abbastanza rivelatrice: “Non condividiamo i nostri piani futuri sui prodotti e la direzione che potremmo prendere. Rimanderei tutti alla nostra storia, che dimostra come esploriamo nuove categorie di prodotti e nuovi form factor per offrire prodotti eccellenti ai nostri clienti. È quello che continueremo a fare per far crescere il segmento.”

I motivi dietro la risposto del CEO di Garmin

È ragionevole ipotizzare che MacGregor non avrebbe sollevato quella specifica domanda durante una conference call importante senza avere informazioni che suggeriscono qualcosa in sviluppo. Gli analisti di Longbow Research seguono Garmin da vicino, e le loro domande raramente sono tentativi speculativi.

La formulazione “form factor non tradizionali” è inoltre molto precisa: non si trattava di una domanda su nuovi modelli di orologio, ma di una sfida esplicita riguardo a dispositivi completamente diversi dagli smartwatch a cui ci ha abituato l’azienda.

I due candidati apparentemente più ovvi sono un anello smart e una fitness band senza schermo, ma ci sono anche altre possibilità.

Le opzioni sul tavolo dell’azienda: anello, smartband e occhiali

Il mercato degli anelli smart si è espanso rapidamente dopo il lancio di Oura Ring e Ultrahuman Ring, con consumatori attenti alla salute attratti dal monitoraggio continuo discreto, dalla maggiore accuratezza nel tracciamento del sonno e dal comfort per tutto il giorno.

Un anello smart Garmin che integrasse gli algoritmi dell’azienda per HRV, sonno e stress, connesso all’ecosistema Garmin Connect, sarebbe una proposta formidabile. La partnership clinica con il King’s College di Londra per il monitoraggio della salute in gravidanza, annunciata nel Q3 2025, punta esattamente verso questo tipo di ambizione: monitoraggio continuo e discreto.

Peraltro segnaliamo un dettaglio curioso fatto notare dalla fonte secondo cui nei commenti all’articolo originale, un lettore ha fatto notare che alcuni video di Garmin su YouTube mostrano dipendenti che indossano anelli smart.

Una smartband senza display, l’equivalente Garmin del Whoop, risponderebbe al segmento del monitoraggio del recupero e del benessere. Garmin possiede già l’hardware dei sensori e il software di analisi necessari. L’elemento mancante è un form factor progettato per essere indossato tutto il giorno, non solo durante l’attività strutturata o il sonno.

L’Index Sleep Monitor lanciato nel 2025, una fascia da braccio per il monitoraggio del sonno, potrebbe essere la piattaforma sensoriale su cui costruire il tanto vociferato CIRQA, la band senza schermo di cui si parla da settimane.

Non va esclusa nemmeno l’opzione degli occhiali intelligenti. Garmin ha già esperienza in questo campo con il Varia Vision del 2016, un head-up display per ciclisti. Con la tecnologia che è avanzata enormemente da allora, un ritorno in questo segmento con un prodotto più maturo non sarebbe sorprendente.

Presunte tempistiche di lancio

Il riferimento di Pemble alla “storia” di Garmin nell’esplorare nuove categorie merita di essere preso alla lettera in quanto l’azienda è entrata ripetutamente in mercati dove non aveva presenza precedente producendo prodotti di riferimento: il Fenix ha stabilito Garmin nello spazio degli orologi adventure premium, il Descent ha fatto lo stesso nel diving.

Il segnale temporale nascosto nella risposta di Pemble è l’elemento più rivelatore infatti non ha confinato le ambizioni di Garmin agli orologi per il prossimo futuro. Ha detto semplicemente che l’azienda esplora nuove categorie e form factor, usando il tempo presente.

Affiancando questo al suo commento separato secondo cui il fitness guiderà la crescita più forte nel 2026 e che le introduzioni di nuovi prodotti sono centrali in questa storia di crescita, le evidenze puntano verso qualcosa di non tradizionale in arrivo entro i prossimi 12-18 mesi, stimano gli analisti.