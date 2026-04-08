Chi segue da vicino l’evoluzione di Windows 11 avrà sicuramente notato come, negli ultimi anni, Microsoft abbia progressivamente affinato il proprio sistema di rilascio delle novità, puntando con decisione sui cosiddetti rollout certificati (CFR), una strategia che garantisce maggiore stabilità ma, al tempo stesso, tende a rallentare (e non poco) la distribuzione delle nuove funzionalità agli utenti più curiosi.

Ebbene, qualcosa sembra finalmente muoversi nella direzione opposta: il colosso di Redmond ha infatti confermato di essere al lavoro su una nuova pagina Features Flags all’interno delle impostazioni del programma Insider, che permetterà, almeno nelle intenzioni, di attivare manualmente le funzionalità nascoste senza dover ricorrere a strumenti di terze parti.

Windows 11 prepara una novità gradita agli smanettoni nel canale Insider

Alcuni tra voi, soprattutto se iscritti al programma Insider, avranno probabilmente già avuto a che fare con utility come ViVeTool, spesso necessaria per forzare l’attivazione di funzioni non ancora distribuite sul proprio dispositivo. Una pratica tutt’altro che immediata, che richiede la ricerca di ID specifici e una certa dimestichezza tecnica.

Con l’introduzione dei Feature Flags direttamente nelle impostazioni, tutto questo potrebbe diventare un ricordo. La nuova sezione, individuata all’interno di una build recente, sarà accessibile dalla pagina dedicata al programma Insider e offrirà una serie di strumenti pensati proprio per semplificare questo processo.

Nel dettaglio, gli utenti troveranno una barra di ricerca per individuare rapidamente i flag disponibili, un elenco delle funzionalità attivabili e una sezione dedicata ai flag inattivi, ovvero quelli il cui rollout è già stato completato sul dispositivo. Non mancheranno poi azioni come Ripristina tutto e Applica modifiche, a conferma di un’interfaccia pensata per essere relativamente semplice ma comunque potente.

Come accennato in apertura, il sistema CFR adottato da Microsoft in Windows 11 negli ultimi anni nasce con un obbiettivo ben preciso, ovvero limitare i rischi distribuendo le nuove funzionalità solo a una piccola percentuale di utenti, così da monitorare l’impatto prima del rilascio più ampio.

Un approccio sensato ovviamente, ma che ha spesso generato frustrazione tra gli insider, i quali per definizione si aspettano di poter provare subito le novità, anche a costo di qualche instabilità. Ed è proprio qui che entrano in gioco i Feature Flags, che sembrano voler restituire agli utenti più avanzati un maggiore controllo dell’esperienza.

Non a caso, la stessa Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro su nuove modalità per consentire agli appassionati di testare in anteprima le funzionalità in sviluppo, sottolineando come ulteriori dettagli arriveranno a breve (probabilmente già nel corso delle prossime settimane).

Come prevedibile, l’azienda ha accompagnato questa novità con un avviso piuttosto chiaro: attivare o disattivare manualmente queste funzionalità potrebbe influire sulle prestazioni e sulla stabilità del sistema.

Una precisazione che in realtà non stupisce, si tratta pur sempre di funzionalità in fase di sviluppo, spesso incomplete o non ottimizzate, e dunque potenzialmente soggette a bug o comportamenti imprevisti; in altre parole, esattamente ciò che ci si aspetta da un ambiente Insider, ma è bene ribadirlo per evitare fraintendimenti.

Curiosamente non si tratta della prima volta che Microsoft prova a introdurre qualcosa di simile, circa due anni fa infatti era comparsa un’opzione chiamata Funzionalità sperimentali, poi mai realmente diffusa su larga scala.

Con i Feature Flags tuttavia, la sensazione è che l’azienda voglia fare sul serio, anche alla luce delle numerose novità attese per Windows 11 nel corso del 2026; offrire agli utenti Insider la possibilità di accedere più facilmente a queste funzionalità potrebbe infatti tradursi in un flusso di feedback più rapido e, di conseguenza, in un miglioramento complessivo della piattaforma.

Al momento, la pagina Feature Flags risulta ancora nascosta anche nelle build più recenti, ma tutto lascia pensare a un debutto imminente nei canali Insider. Alcuni esponenti del team Windows hanno già anticipato che maggiori dettagli verranno condivisi a breve, segno che il rollout potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Insomma, per gli utenti più appassionati, e per chi dispone magari di un secondo PC su cui sperimentare, si apre una fase particolarmente interessante; dopo anni di attese e workaround, Windows 11 potrebbe finalmente offrire un modo ufficiale, e decisamente più comodo, per mettere le mani sulle novità prima di tutti.