Negli ultimi anni, molti utenti di Windows 11 hanno avuto una sensazione piuttosto diffusa, e spesso anche giustificata; le applicazioni di sistema e alcune app sviluppate da Microsoft non sembrano vere e proprie applicazioni desktop, ma piuttosto contenitori di pagine web.

Una scelta tecnica ben precisa, che ha portato all’adozione sempre più diffusa delle cosiddette PWA (Progressive Web Apps), ovvero applicazioni basate su tecnologie web eseguite all’interno di un wrapper leggero (in pratica un modulo software che funge da interfaccia). Un approccio che, se da un lato semplifica lo sviluppo e la distribuzione, dall’altro ha spesso sollevato critiche per via di prestazioni non sempre ottimali e di un consumo di risorse superiore rispetto alle controparti native. Ora però, qualcosa sta per cambiare.

Microsoft cerca sviluppatori per app 100% native su Windows 11

Secondo quanto emerso da recenti dichiarazioni di un esponente interno all’azienda, microsoft starebbe costruendo un nuovo team dedicato allo sviluppo di applicazioni per Windows, con l’obbiettivo di realizzare app completamente native e abbandonando, almeno in parte, l’approccio basato sul web.

Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda il tipo di profili ricercati: l’azienda non starebbe necessariamente cercando sviluppatori con lunga esperienza nell’ecosistema Windows, quanto piuttosto figure in grado di progettare esperienze utente solide e ben ottimizzate; un segnale che lascia intendere come il focus non sia solo tecnico, ma anche fortemente orientato alla qualità percepita dagli utenti.

E sì, per chi se lo stesse chiedendo, alla domanda esplicita sulle PWA è stato chiarito che queste nuove applicazioni saranno 100% native, senza quindi affidarsi a wrapper web.

Molti di voi avranno probabilmente notato, utilizzando Windows 11, come alcune app risultino meno reattive o più pesanti del previsto; questo è spesso legato proprio all’utilizzo di tecnologie web per il rendering dell’interfaccia. Le PWA infatti, portano con sé alcuni vantaggi evidenti (sviluppo più rapido, maggiore portabilità, aggiornamenti semplificati) ma presentano anche compromessi non trascurabili, soprattutto in termini di performance e integrazione con il sistema operativo.

Non sorprende quindi che una parte della community abbia più volte espresso il desiderio di tornare a un’esperienza più tradizionale, fatta di applicazioni native, più leggere e meno integrate.

Questo possibile ritorno alle app native non sembra essere un caso isolato, ma potrebbe inserirsi in una strategia più ampia da parte di Microsoft. Negli ultimi mesi infatti, l’azienda ha dato diversi segnali di voler rivedere alcune scelte fatte in passato, soprattutto per quanto riguarda Windows 11. Tra questi, troviamo indiscrezioni su un possibile ritorno degli account locali e una maggiore attenzione a funzionalità richieste dagli utenti, come una gestione più flessibile della barra delle applicazioni.

Il tutto mentre si registra, almeno secondo alcune fonti, un ridimensionamento dell’approccio fortemente incentrato su Microsoft Copilot, che negli ultimi tempi aveva vissuto un ruolo sempre più centrale nell’esperienza Windows.

Al momento non ci sono annunci ufficiali su quali app verranno sviluppate con questo nuovo approccio, né tempistiche precise per vedere i primi risultati concreti; tuttavia, il semplice fatto che Microsoft stia investendo in questa direzione rappresenta già un segnale importante.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come in passato Windows fosse proprio sinonimo di applicazioni native solide e performanti, un ritorno (anche parziale) a quella filosofia potrebbe quindi contribuire a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso complessiva. Resta da capire se questa svolta sarà davvero significativa o se si tradurrà in un cambiamento più graduale e limitato; non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.