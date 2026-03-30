Nel corso degli ultimi anni, Windows 11 ha fatto passi avanti piuttosto evidenti sul fronte della modalità scura, diventata ormai una componente centrale dell’esperienza utente (oltre che una delle funzionalità più richieste). Proprio per questo motivo, Microsoft ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su un aggiornamento significativo, pensato per estendere e migliorare ulteriormente il tema scuro all’interno del sistema operativo.

Microsoft lavora a una modalità scura più coerente per Windows 11

A confermare i piani dell’azienda è stato Marcus Ash, responsabile del design e della ricerca per Windows e dispositivi, che ha sottolineato come l’azienda sia impegnata nello sviluppo di nuovi strumenti e tecniche per portare la modalità scura in un numero sempre maggiore di aree del sistema.

L’obbiettivo, ovviamente, è quello di migliorare la coerenza complessiva dell’interfaccia, andando a intervenire anche su componenti storicamente più difficili da aggiornare; tra questi, tanto per fare qualche esempio, troviamo la scheda Proprietà di Esplora File, varie finestre di dialogo Legacy, strumenti di sistema meno recenti, nonché l’Editor del Registro di sistema (su quest’ultimo punto però, Microsoft non si sbilancia ancora con tempistiche precise, bisognerà dunque attendere ancora prima di vedere un’integrazione completa).

Un altro aspetto importante, spesso sottovalutato, riguarda le applicazioni di terze parti in Windows. Anche nel caso in cui Microsoft riuscisse a portare la modalità scura in tutte le aree del sistema infatti, non potrà obbligare gli sviluppatori esterni ad adottarla.

Questo significa che alcune finestre, soprattutto quelle generate da software non aggiornati, continueranno a comparire con tema chiaro, creando quel contrasto visivo che molti utenti trovano poco gradevole.

Detto ciò, Microsoft ha chiarito di voler comunque incentivare gli sviluppatori, migliorando il supporto della piattaforma e rendendo più semplice l’adozione del tema scuro anche per le app di terze parti.

Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché, nel 2026, non esiste ancora una modalità scura davvero uniforme in Windows 11. La risposta è più complessa di quanto sembri, Windows infatti non utilizza un’unica pipeline condivisa con tutti gli elementi dell’interfaccia, molte componenti (soprattutto quelle più datate) sono costruite su tecnologie differenti, alcune delle quali risalgono addirittura a versioni storiche del sistema come Windows 3.1.

Il risultato è quello che vediamo oggi: finestre di dialogo che restano in tema chiaro, pop-up legacy che ignorano la modalità scura e interfacce miste che alternano elementi moderni e datati.

Va detto comunque, che Microsoft ha già iniziato a intervenire in modo concreto, con gli aggiornamenti rilasciati negli ultimi mesi (in particolare tra fine 2025 e le build più recenti di Windows 11 24H2 e 25H2), la modalità scura è stata estesa a diverse finestre di dialogo operative.

Tra queste troviamo pop-up di copia, incolla ed eliminazione file, finestre di errore del sistema, messaggi di spazio insufficiente su disco, dialoghi di conferma (come lo svuotamento del cestino) e avvisi di sicurezza e compressione. Si tratta di miglioramenti che, presi singolarmente possono sembrare marginali, ma che nel complesso contribuiscono a rendere l’esperienza più uniforme rispetto al passato.

Al momento Microsoft non ha fornito una data precisa per il rilascio di questo aggiornamento più ampio, tuttavia, le novità dovrebbero arrivare entro al fine dell’anno, probabilmente attraverso uno dei prossimi aggiornamenti cumulativi o feature update.

In definitiva, Microsoft continua a lavorare su uno degli aspetti più critici, e allo stesso tempo più visibili, dell’esperienza utente di Windows 11, ovvero la coerenza dell’interfaccia.

Come spesso accade con Windows, si tratta di un processo graduale, che deve fare i conti con un’eredità tecnica importante e con la necessità di mantenere la compatibilità con componenti storiche. Non è dunque chiaro quanto tempo servirà per arrivare a una modalità scura davvero uniforme, ma la direzione intrapresa sembra quella giusta.