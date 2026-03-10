Tra le piccole funzionalità che diversi utenti continuano a chiedere a gran voce su Windows 11 ce n’è una in particolare che negli ultimi anni è diventata quasi simbolica: il ritorno della visualizzazione Agenda direttamente dal calendario della barra delle applicazioni. Si tratta di una funzione presente in Windows 10, ma rimossa con il lancio del sistema operativo più recente.

Microsoft aveva promesso di reintrodurla entro al fine del 2025, ma come alcuni di voi avranno probabilmente notato, la novità non è mai arrivata nelle build pubbliche; ora c’è finalmente un aggiornamento ufficiale, la funzionalità non è stata cancellata, ma è stata posticipata.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il team sta ancora lavorando per perfezionare l’esperienza e garantire che soddisfi gli standard qualitativi prima di distribuirla agli utenti.

La vista Agenda tornerà nella barra delle applicazioni di Windows 11, ma bisognerà aspettare

Quando Microsoft aveva annunciato il ritorno della funzione agenda, l’idea era piuttosto semplice: cliccando sull’orologio della barra delle applicazioni sarebbe stato possibile visualizzare gli appuntamenti del calendario e le riunioni imminenti, senza dover aprire manualmente un’app dedicata.

In Windows 10 questa soluzione era particolarmente apprezzata perché permetteva di vedere rapidamente gli eventi del giorno, controllare le riunioni imminenti e aggiungere nuovi appuntamenti al volo, tutto con un singolo clic sulla barra delle applicazioni.

Con il lancio di Windows 11 questa integrazione era stata rimossa durante la riprogettazione dell’interfaccia, costringendo molti utenti ad aprire altre applicazioni per gestire gli eventi; il ritorno della funzione agenda era quindi diventato uno dei piccoli aggiornamenti più richiesti dagli utenti.

In origine Microsoft aveva indicato dicembre 2025 come periodo di debutto dell’anteprima della funzionalità, tuttavia quella scadenza è passata senza alcuna novità e l’azienda ha successivamente rimosso il riferimento alla data dell’annuncio originale.

Adesso sappiamo che la nuova vista Agenda arriverà prima nel programma Insider nei prossimi mesi, il che significa che la distribuzione per tutti gli utenti potrebbe richiedere ancora diverso tempo. L’azienda ha spiegato che il ritardo serve a perfezionare l’esperienza e garantire stabilità e affidabilità prima del rilascio pubblico.

Uno dei motivi dietro il ritardo potrebbe essere legato alle critiche ricevute durante i primi test interni, la funzione agenda sarebbe infatti stata sviluppata utilizzando Microsoft WebView 2, cioè un componente basato su tecnologia web; molti utenti avevano sottolineato come questa scelta potesse risultare meno efficiente rispetto a un’interfaccia completamente nativa, con possibili effetti su prestazioni e consumo di risorse.

Il rinvio potrebbe dunque indicare che il team di sviluppo stia lavorando per migliorare l’implementazione, rendendola più veloce e meglio integrata con l’interfaccia di Windows.

Il ritorno della vista Agenda fa parte di uno sforzo più ampio con cui Microsoft sta cercando di migliorare diversi aspetti dell’esperienza utente di Windows 11. Nel corso del 2026 l’azienda dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla risoluzione dei cosiddetti pain point, ovvero quei piccoli problemi o mancanze che molti utenti hanno segnalato sin dal rilascio del sistema operativo.

Tra questi troviamo proprio alcune funzionalità di produttività che erano presenti in Windows 10 e che gli utenti continuano a richiedere anche nella nuova versione del sistema operativo.

Nel frattempo, chi desidera una funzione simile può ricorrere ad alcune applicazioni di terze parti che ripristinano una vista calendario nella barra delle applicazioni; si tratta però di soluzioni temporanee che richiedono un’icona aggiuntiva nella taskbar e che, ovviamente, non risultano integrate nel sistema come la funzione ufficiale di Windows.

Il rinvio della vista Agenda potrebbe deludere gli utenti che aspettano questa funzionalità da tempo, ma il fatto che Microsoft stia ancora lavorando attivamente al progetto è comunque un segnale positivo.

Se l’azienda riuscirà davvero a introdurre una versione più veloce, stabile e ben integrata nell’interfaccia del sistema operativo, l’attesa potrebbe rivelarsi giustificata.

Nel frattempo non resta che attendere le prime build Insider dei prossimi mesi, che dovrebbero finalmente mostrare la nuova esperienza del calendario nella barra delle applicazioni di Windows 11.