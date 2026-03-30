Come abbiamo visto, Sony ha deciso di aumentare ancora una volta i prezzi di PlayStation 5, PlayStation 5 Digital e PlayStation 5 Pro, oltre che di PlayStation Portal. Fortunatamente i nuovi listini consigliati non sono ancora attivi: i rincari saranno effettivi a partire dal 2 aprile, dunque c’è ancora tempo qualche giorno per acquistare le console a prezzi inferiori. Diamo un’occhiata alle proposte più interessanti a disposizione al momento presso i rivenditori principali.

Dove acquistare PS5, PS5 Pro e PS Portal in offerta prima degli aumenti

Nella giornata di oggi Sony ha annunciato tramite il suo blog ufficiale gli aumenti di prezzo previsti per PS5 (versione Digital Edition compresa), PS5 Pro e PlayStation Portal. Da giovedì prossimo, 2 aprile, i nuovi prezzi europei saranno i seguenti:

PS5 – 649,99 euro (invece di 599,99 euro, al lancio 499,99 euro)

(invece di 599,99 euro, al lancio 499,99 euro) PS5 Digital Edition – 599,99 euro (invece di 499 euro, al lancio 399,99 euro)

(invece di 499 euro, al lancio 399,99 euro) PS5 Pro – 899,99 euro (invece di 799,99 euro)

(invece di 799,99 euro) PlayStation Portal – 249,99 euro (invece di 219,99 euro)

Se state valutando l’acquisto di una nuova console di casa Sony o del lettore remoto PlayStation Portal, sappiate che avete ancora qualche giorno di tempo prima degli aumenti di prezzo. Abbiamo verificato le migliori offerte presso i principali rivenditori online, tra Amazon, MediaWorld, Unieuro, AliExpress, eBay e non solo, così da darvi una mano a procedere all’acquisto al miglior prezzo possibile. In questi giorni le proposte si aggiornano di continuo, per cui verificare di volta in volta i prezzi.

Su Amazon molte offerte sono andate esaurite proprio in queste ore, ma è ancora possibile trovare qualche buon prezzo (soprattutto rapportandolo a quello nuovo in arrivo), tra marketplace e non. Limitandoci a rivenditori affidabili, possiamo segnalarvi quanto segue:

In casa MediaWorld la maggior parte dei modelli di PS5 viene proposta a prezzo pieno (comunque meglio rispetto al futuro listino), con qualche eccezione qua e là. Allo stato attuale appare esaurita PS5 Pro, ma la disponibilità potrebbe aggiornarsi. Sconto interessante per PlayStation Portal, acquistabile a 199,99 euro invece di 219,99 euro: si tratta di 50 euro in meno rispetto al futuro prezzo di listino.

Volgendo lo sguardo a Unieuro non abbiamo purtroppo particolari sconti, se non il piccolo ribasso riguardante PS5 Digital con 2 DualSense e lo sconto su PlayStation Portal (anche qui proposta a 199,90 euro invece di 219,99). Si tratta in ogni caso di prezzi migliori rispetto a quelli che saranno proposti a partire dal 2 aprile.

Le proposte non sono finite qui, perché sia su eBay sia (soprattutto) su AliExpress (con coupon, anche con spedizione dall’Italia) possiamo trovare sconti presso diversi rivenditori affidabili. Ne abbiamo selezionato qualcuno, che potete trovare qui in basso.

Questi dunque i migliori prezzi a cui potete acquistare attualmente PlayStation 5, PlayStation 5 Digital, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal presso i principali rivenditori online. Se stavate valutando l’acquisto della console di Sony, vi consigliamo di non aspettare oltre il 2 aprile, visto l’arrivo dei rincari.