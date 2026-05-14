In redazione è arrivata la Tenways AGO X Special Edition e dopo un attimo ha catturato le attenzioni di tutti, è una bici elettrica che appartiene a una categoria diversa rispetto a quelle che vi proponiamo di solito e non è solo una questione di estetica, anche se la verniciatura verde metallizzata Olive Moss fa la sua parte. È piuttosto una sensazione complessiva di cura costruttiva che raramente abbiamo incontrato.

Non è una bici economica, ma paradossalmente è una di quelle col miglior rapporto qualità prezzo che ci è capitata sotto mano. Quello che abbiamo trovato, pedalata dopo pedalata, è un mezzo che fa della qualità il suo vero punto di forza in ogni aspetto, dalla componentistica al motore, dalla geometria all’integrazione dei dettagli. Per chi è alla ricerca di una e-bike da usare ogni giorno, sia in città che fuori, è una proposta da prendere assolutamente in considerazione, vi raccontiamo tutto.

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Design e qualità costruttiva: un telaio che si nota per i dettagli giusti

Il telaio in alluminio 6061 è prodotto in monoblocco, con una forma slope nella parte posteriore che facilita la salita in sella e conferisce alla bici un profilo molto pulito. La verniciatura è di livello superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe: uniforme, profonda, senza sbavature. Due piccoli LED luminosi sono incastonati direttamente nel telaio, un dettaglio apparentemente secondario che però dà subito la misura dell’attenzione progettuale profusa in questa bici.

I cavi sono tutti nascosti internamente, scelta che migliora sia l’estetica sia la durabilità nel tempo. Il portapacchi posteriore MIK HD, già montato di serie, è custom per questo telaio e supporta fino a 27 kg, compatibile con seggiolini per bambini e borse dedicate, incluse le alette laterali che evitano che le borse finiscano tra i raggi. Sulla parte anteriore del telaio ci sono anche quattro punti di attacco per un eventuale portapacchi aggiuntivo, così come un paio di fori per una borraccia o un porta-attrezzi. Piccoli accorgimenti, ma utili per chi vuole usare questa bici per uscite più lunghe.

La batteria da 560 Wh è integrata nel telaio con la stessa verniciatura della scocca, una trovata estetica che in molte bici viene trascurata e che qui invece è curata nei minimi dettagli. Rimane estraibile, per cui ricaricarla in casa o in ufficio non richiede di trascinare tutta la bici fino a una presa.

La Special Edition è disponibile in due colori, Olive Moss e Starlight Silver, ed attualmente è proposta in Italia in una sola taglia L (a differenza di quanto abbiamo detto in video, putroppo nel nostro paese le altre taglie non sono disponibili), ottimizzata per ciclisti tra i 170 e i 185 cm (il sottoscritto è 178 cm ed era ben centrata, è piuttosto grande quindi ideale tra i 175 e i 185 cm). Chi è nella parte bassa di questo range deve verificare che il standover, fissato a 843 mm, sia compatibile con la propria altezza all’inguine.

Scheda tecnica

La Tenways Ago X ha una scheda tecnica di ottimo livello, la vediamo riassunta nella seguente tabella.

Motore e batteria Motore TENWAYS centrale custom, 250 W nominali, 80 Nm di coppia massima Sensore Di coppia, integrato nel motore centrale Batteria 560 Wh (36 V, 15,6 Ah), celle LG, estraibile Autonomia dichiarata Fino a 100 km Trasmissione e freni Trasmissione Shimano CUES 10 velocità, corona 38T, pignoni 11-48T Freni A disco idraulici Ciclistica e componenti Forcella Anteriore a sospensione, 100 mm di escursione, precarico regolabile Ruote Cerchi in alluminio da 29″ Pneumatici CST antiforatura 29″ x 2.25″ Attacco manubrio Regolabile in altezza e inclinazione Sella Selle Royal Perno ruote Quick release, anteriore e posteriore Elettronica e connettività Display TFT LCD a colori Luci Conformi StVZO, LED anteriore e posteriore App TENWAYS per iOS e Android, connessione Bluetooth Peso, portata e prezzo Peso netto 24,3 kg senza accessori; 28,2 kg con accessori Portapacchi MIK HD Carico massimo 27 kg Prezzo 2.199 euro

Motore e assistenza alla pedalata: fluido, silenzioso e con carattere

Il motore centrale è uno sviluppo interno di Tenways, non il Bafang M410 presente sulla Classic Edition. L’erogazione dei suoi 80 Nm è progressiva, quasi gentile nell’entrata della coppia, ma quando si vuole accelerare o si affronta una salita basta aumentare la spinta sui pedali per sentire una erogazione vigorosa che arriva senza strattoni. Il sensore di coppia integrato restituisce un’assistenza naturale, molto lontana dalla sensazione meccanica di alcune e-bike di fascia media in cui si avverte nettamente lo switch on/off del motore.

La silenziosità è un altro elemento che colpisce davvero: anche a piena potenza il motore emette a malapena un sibilo, pulito e quasi raffinato, per niente invadente. In città si pedala senza alcun rumore fastidioso, e fuori città la cosa non cambia. È uno di quei aspetti che si apprezza ancora di più dopo averci fatto qualche chilometro.

I livelli di assistenza sono 5. Con il livello 1 o 2 la fatica è quasi nulla anche portando il peso della bici, che tra l’altro, per la Special Edition, si ferma a 24,3 kg netti, un valore contenuto considerando il motore centrale e la batteria da 560 Wh.

Trasmissione, freni e forcella: componentistica da bici seria

La trasmissione Shimano CUES a 10 velocità con rapportatura 11-48T offre una gamma molto ampia, utile sia per le salite più impegnative sia per mantenere una cadenza efficiente in pianura. I cambi sono fluidi e reattivi, e la scelta di CUES rispetto al DEORE presente sulla Classic Edition non è banale: si tratta di un gruppo progettato specificatamente per e-bike, con coperture di coppia più elevate e una durabilità pensata per un utilizzo quotidiano intenso.

I freni a disco idraulici mordono con decisione in ogni condizione, bagnato incluso, e si controllano bene anche con due dita. La forcella anteriore ha 100 mm di escursione con precarico regolabile manualmente, un sistema che reagisce in modo onesto agli input del terreno. Non è rigida come quelle di primo prezzo che si ammorbidiscono dopo poche uscite, e rende questa bici adatta anche a sterrati leggeri e strade bianche non troppo impegnative.

Un unico appunto tecnico: entrambe le ruote montano perni quick release anziché passanti. Non è un problema per l’utilizzo quotidiano, ma un thru-axle avrebbe garantito maggiore rigidità all’ anteriore, specialmente su terreno sconnesso. Su una bici di questo livello sarebbe stata una scelta coerente.

Batteria, autonomia e ricarica

La batteria da 560 Wh con celle LG è tra le più grandi disponibili su e-bike ibride di questo formato. Tenways dichiara fino a 100 km di autonomia, una stima che nella nostra esperienza si conferma ragionevole se si pedala con assistenza di livello 2 su percorsi misti. Con livello 3 o 4 su percorsi più impegnativi si scende attorno ai 60-70 km, una forbice onesta rispetto ad alcune dichiarazioni di mercato spesso ottimistiche. La batteria si estrae facilmente dal telaio, con un meccanismo a chiave, e si ricarica separatamente.

Ergonomia e comfort in sella: pensata per stare bene su percorsi lunghi

La geometria slope del telaio, un carro relativamente compatto e l’angolo di sterzo di 70° rendono la bici molto maneggevole e reattiva agli input, senza sacrificare la stabilità ad alte velocità. Immediatamente la bici vi trasmette un feeling di sicurezza e stabilità, anche su percorsi dissestati si ha sempre il controllo del mezzo senza avere mai la sensazione di essere al limite.

Non ci sono rumori strani, scricchiolii, elementi che sbatacchiano nel telaio, segno che il montaggio è stato eseguito per bene e tutto il progetto pensato per essere solido ed efficace in movimento.

L’attacco manubrio è regolabile in altezza e inclinazione, e si adatta a stature e stili di pedalata diversi senza richiedere interventi complessi. Il manubrio è largo, con manopole ergonomiche dotate di alette di appoggio che scaricano il peso durante le uscite più lunghe. La sella Selle Royal ha due regolazioni indipendenti, una per l’avanzamento rispetto al manubrio e una per l’inclinazione, il che permette di trovare la posizione ottimale con precisione, è comoda e morbida anche senza usare pantaloncini con fondello (comunque consigliati per le uscite più lunghe).

I pneumatici CST da 29″ x 2.25″ sono ampi, con una sezione che assorbe bene le irregolarità del manto stradale e consente di giocare con la pressione per bilanciare comfort e rendimento. Abbinati alla forcella anteriore, il risultato su asfalto normale è molto confortevole, e su sterrato gestibile l’insieme regge bene.

Display, luci e app

Il display TFT LCD a colori è leggibile in piena luce solare, con una luminosità che si riduce automaticamente quando si attivano le luci per non disturbare la visione notturna. Mostra velocità, livello di assistenza, autonomia residua e funziona anche da sistema di navigazione base. Non è touch, ma i controlli fisici sul manubrio sono comodi e intuitivi.

Le luci anteriore e posteriore sono conformi allo standard StVZO, quello tedesco che è tra i più severi in Europa, e si comandano direttamente dall’unità di controllo. Si tratta di LED già inclusi con bici, non accessori da montare a parte, bellissimo tra l’altro il LED posteriore incastonato nel portapacchi che si accende quando freniamo o oltre a fungere da luce di posizione in notturna.

L’app TENWAYS si collega via Bluetooth e sblocca automaticamente la bici quando ci si avvicina, altrimenti richiede un PIN. Mostra i dati di percorso in tempo reale, replay delle uscite, navigazione integrata e un centro di assistenza per la diagnostica. Non è l’app più ricca del mercato, ma è pulita e funzionale per l’uso quotidiano.

In conclusione

Tenways AGO X Special Edition è la migliore e-bike ibrida che abbiamo avuto l’occasione di provare, un giudizio che non diamo con leggerezza. La qualità costruttiva è genuinamente superiore, il motore custom è una piacevole sorpresa per fluidità, potenza e silenziosità, la componentistica Shimano CUES regge il confronto con bici di categoria superiore, e l’autonomia dichiarata di 100 km è una stima credibile.

A 2.199 euro non è una bici per tutti, ma il confronto va fatto con i modelli equivalenti dei brand più affermati, perché è quello il vero riferimento. In quell’ottica il prezzo si rivela tutt’altro che fuori mercato, anzi, vi permette di risparmiare almeno 1.000 euro rispetto a una bici di pari livello. Per chi vuole fare della bici elettrica il proprio mezzo di trasporto principale, con la possibilità di portarla anche fuori dal contesto urbano, la risposta di Tenways è decisamente convincente.

Pro: Design e qualità costruttiva



Componentistica di qualità



Motore fluido e potente



Ottima autonomia Contro: Perni quick release e non passanti



App un po' scarna



Ammortizzatore a molla

Voto finale: 8.5

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