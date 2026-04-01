Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese, in questo caso quello di aprile.

Questa promozione è attiva dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 aprile 2026 e terminerà alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere pronti, dato che saranno prenotabili dalla mezzanotte del primo aprile! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e un ulteriore modo per risparmiare.

AliExpress “Choice Day” (aprile 2026): tutti i dettagli della promo

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 aprile 2026 e fino alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 55 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITCD09 – per ottenere 9 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon ITCD13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 99 euro Coupon ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITCD25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon ITCD40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon ITCD55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 459 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Dalla mezzanotte del primo aprile sarà possibile prenotare i coupon, quindi conviene essere pronti!

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per tutto il periodo della promozione, potranno usufruire di 16 euro di sconto su un acquisto minimo di 160 euro, cumulabile con le offerte e con i coupon sconto.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 fino alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

La promo Choice Day (aprile 2026) – Fino al 60% di sconto consentirà di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troveremo in offerta mini PC, componenti e periferiche per PC, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.