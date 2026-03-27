Brutte notizie in casa PlayStation: Sony ha appena annunciato un nuovo aumento dei prezzi per le sue console. Abbiamo rincari per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal, che saranno effettivi tra pochi giorni: scopriamo tutti i dettagli.

Sony aumenta ancora i prezzi: rincari per PS5, PS5 Pro e Portal

Dopo i rumor delle scorse ore, purtroppo arriva la conferma ufficiale: Sony ha deciso di aumentare ancora una volta i prezzi di PS5 e PS5 Pro (oltre che di PlayStation Portal). L’annuncio è arrivato attraverso il blog ufficiale PlayStation, dove il produttore nipponico ha svelato i nuovi prezzi che saranno validi a partire dal 2 aprile 2026:

Europa

PS5 – 649,99 euro

PS5 Digital Edition – 599,99 euro

PS5 Pro – 899,99 euro

PlayStation Portal – 249,99 euro

Stati Uniti

PS5 – 649,99 dollari

PS5 Digital Edition – 599,99 dollari

PS5 Pro – 899,99 dollari

PlayStation Portal – 249,99 dollari

Regno Unito

PS5 – 569,99 sterline

PS5 Digital Edition – 519,99 sterline

PS5 Pro – 789,99 sterline

PlayStation Portal – 219,99 dollari sterline

Giappone

PS5 – 97.980 yen

PS5 Digital Edition – 89.980 yen

PS5 Pro – 137.980 yen

PlayStation Portal – 39.980 yen

“A causa di pressioni continue nel panorama economico globale, abbiamo preso la decisione di aumentare i prezzi di PS5, PS5 Pro e del remote player PlayStation Portal globalmente“, si legge nel post del blog ufficiale. “Sappiamo che i cambiamenti di prezzo hanno un impatto sulla nostra community, e dopo un’attenta valutazione, lo abbiamo ritenuto un passo necessario per assicurarci di poter continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo“.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è stata lanciata al prezzo consigliato di 499,99 euro, mentre la versione Digital Edition (senza lettore) al prezzo di 399,99 euro. Nel tempo, non solo le cifre non sono scese, ma sono salite in modo consistente: parliamo di ben 150 e 200 euro di differenza. Anche PS5 Pro ha subito un rincaro di 100 euro rispetto al prezzo di lancio del novembre 2024. Per PlayStation Portal parliamo infine di un aumento di 30 euro, da 219,99 a 249,99 euro.

Solo qualche settimana fa, Lin Tao, CFO di Sony, aveva parlato della questione della carenza di memorie, e aveva precisato che nel 2026 non ci sarebbero stati aumenti di prezzo (perlomeno per quel motivo). Dichiarazioni “invecchiate” male: questa generazione sta davvero vivendo un fenomeno che non ha precedenti nella storia dei videogiochi. Paradossalmente è stato più conveniente acquistare la console il giorno dell’uscita, nonostante siano ormai passati più di cinque anni. Incredibile, ma (tristemente) vero.