Brutte notizie in casa PlayStation: Sony ha appena annunciato un nuovo aumento dei prezzi per le sue console. Abbiamo rincari per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal, che saranno effettivi tra pochi giorni: scopriamo tutti i dettagli.
MacBook Air 13'', M4 (2025), 256GB
Sony aumenta ancora i prezzi: rincari per PS5, PS5 Pro e Portal
Dopo i rumor delle scorse ore, purtroppo arriva la conferma ufficiale: Sony ha deciso di aumentare ancora una volta i prezzi di PS5 e PS5 Pro (oltre che di PlayStation Portal). L’annuncio è arrivato attraverso il blog ufficiale PlayStation, dove il produttore nipponico ha svelato i nuovi prezzi che saranno validi a partire dal 2 aprile 2026:
Europa
- PS5 – 649,99 euro
- PS5 Digital Edition – 599,99 euro
- PS5 Pro – 899,99 euro
- PlayStation Portal – 249,99 euro
Stati Uniti
- PS5 – 649,99 dollari
- PS5 Digital Edition – 599,99 dollari
- PS5 Pro – 899,99 dollari
- PlayStation Portal – 249,99 dollari
Regno Unito
- PS5 – 569,99 sterline
- PS5 Digital Edition – 519,99 sterline
- PS5 Pro – 789,99 sterline
- PlayStation Portal – 219,99 dollari sterline
Giappone
- PS5 – 97.980 yen
- PS5 Digital Edition – 89.980 yen
- PS5 Pro – 137.980 yen
- PlayStation Portal – 39.980 yen
“A causa di pressioni continue nel panorama economico globale, abbiamo preso la decisione di aumentare i prezzi di PS5, PS5 Pro e del remote player PlayStation Portal globalmente“, si legge nel post del blog ufficiale. “Sappiamo che i cambiamenti di prezzo hanno un impatto sulla nostra community, e dopo un’attenta valutazione, lo abbiamo ritenuto un passo necessario per assicurarci di poter continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo“.
Vi ricordiamo che PlayStation 5 è stata lanciata al prezzo consigliato di 499,99 euro, mentre la versione Digital Edition (senza lettore) al prezzo di 399,99 euro. Nel tempo, non solo le cifre non sono scese, ma sono salite in modo consistente: parliamo di ben 150 e 200 euro di differenza. Anche PS5 Pro ha subito un rincaro di 100 euro rispetto al prezzo di lancio del novembre 2024. Per PlayStation Portal parliamo infine di un aumento di 30 euro, da 219,99 a 249,99 euro.
Solo qualche settimana fa, Lin Tao, CFO di Sony, aveva parlato della questione della carenza di memorie, e aveva precisato che nel 2026 non ci sarebbero stati aumenti di prezzo (perlomeno per quel motivo). Dichiarazioni “invecchiate” male: questa generazione sta davvero vivendo un fenomeno che non ha precedenti nella storia dei videogiochi. Paradossalmente è stato più conveniente acquistare la console il giorno dell’uscita, nonostante siano ormai passati più di cinque anni. Incredibile, ma (tristemente) vero.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Shelly Power Strip Gen4, trasforma ogni presa in se
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo