Nel corso delle ultime ore, Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un corposo aggiornamento per PlayStation 5 Pro (l’ultima versione potenziata della sua console ammiraglia), che porta con sè importanti novità e benefici grafici per alcuni dei più importanti titoli tripla A: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5 Pro: i dettagli del nuovo aggiornamento

Una delle caratteristiche fondamentali e più importanti del nuovo aggiornamento introdotto su PlayStation 5 Pro è l’arrivo del supporto a PSSR 2 (acronimo che sta per PlayStation Spectral Super Resolution), un’innovativa soluzione di upscaling frutto della collaborazione con AMD (e di alcuni tool di intelligenza artificiale) che, ai primi test del portale Digital Foundry, sembra portare finalmente un passo in avanti tecnologico, a lungo atteso dai videogiocatori più esigenti che hanno invesitito nell’acquisto della console premium.

Today we take a look at more PS5 Pro games running with the upgraded PSSR – and come away impressed. Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy 7 Rebirth and Monster Hunter Wilds are on the menu in this video: https://t.co/nAxiPMx6aO pic.twitter.com/14cEP6l5WN — Digital Foundry (@digitalfoundry) March 16, 2026

Un’espediente che permetterà di avvicinare (pur con tutti gli ovvi limiti del caso) l’esperienza su console alla controparte PC, in termini di qualità visiva e dettagli visibili a schermo, oltre che un miglioramento della fluidità generale. Il nuovo supporto PSSR 2 è già compatibile con Resident Evil Requiem (l’ultima fatica horror messa a punto da Capcom, disponibile da qualche settimana sui mercati di tutto il mondo), e presto sbarcherà anche sui titoli che vi riportiamo di seguito:

Silent Hill 2

Silent Hill f

Senua’s Saga: Hellblade 2

Final Fantasy VII Rebirth

Nioh 3

Rise of the Ronin

Resident Evil Requiem

Dragon Age: The Veilguard

Control

Alan Wake 2

Monster Hunter Wilds

Dragon’s Dogma 2

A prender parola in particolare è Dom Matthews, a capo dello studio di Ninja Theory, che si è dichiarato entusiasta della collaborazione con Sony Interactive Entertainment per i passi in avanti su questa tecnologia di upscaling per PlayStation 5 Pro, che ha permesso ai giocatori di vivere un’esperienza grafica ottimizzata e rifinita, mantenendo al tempo stesso la visione creativa originale degli sviluppatori.

Non solo titoli del passato, ma anche quelli in uscita beneficeranno ovviamente del supporto alla nuova tecnologia di PlayStation, tra cui l’attesissimo Crimson Desert, il cui debutto è fissato per il prossimo 19 marzo. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni in merito da Sony, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.