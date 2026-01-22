GGarmin ha recentemente presentato Garmin Approach J1, uno smartwatch che viene descritto come “il primo orologio GPS da golf progettato appositamente per i giovani golfisti“.

Realizzato per i polsi più piccoli, dotato di un corpo sottile e leggero, questo dispositivo integra il software e tutte le potenzialità dell’azienda elvetico-statunitense per approcciare i campi da golf, con l’unico punto debole che è forse rappresentato dal prezzo, decisamente alto. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin Approach J1 è ufficiale

Garmin Approach J1 è uno smartwatch adatto ai golfisti più giovani. Si tratta di un dispositivo realizzato con lunetta in acciaio inossidabile, con cassa circolare da 43 mm, piuttosto leggero.

Integra un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel e supporto all’always-on display, offerto come opzionale. Secondo Garmin, grazie alla batteria integrata, il dispositivo dovrebbe garantire un’autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 15 ore in modalità GPS.

Questa modalità è quella che andrà usata sui campi da golf e, a tal proposito, integra alcune funzionalità interessanti. Troviamo una interfaccia semplificata (lo schermo mostra le impostazioni più importanti), una guida al tee-off (su oltre 43.000 campi da golf), un timer di gioco (il tempo consigliato per andare in buca), animazioni celebrative (per incoraggiare e riconoscere i progressi del golfista), suggerimenti sulle mazze da usare (in base a quelle presenti nella sacca del golfista), par personalizzati (a seconda delle abilità del golfista).

Al netto delle funzioni pensate per il golf, questo smartwatch può monitorare altre attività come camminata, corsa e ciclismo (sempre grazie al GPS) e include le funzionalità di base degli smartwatch (contapassi, sveglia, timer e cronometro). Non abbiamo, invece, sensori e funzionalità per il monitoraggio della salute.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo Garmin Approach J1.

Diametro della cassa: 43 mm

Spessore della cassa: 11,4 mm

Peso: 29 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Cinturino: in tessuto elastico da 20 mm

Materiale lunetta: alluminio anodizzato

Materiale quadrante: vetro “rinforzato”

Certificazione: 10 ATM

Display: AMOLED da 1,2″ (390 x 390 pixel)

da (390 x 390 pixel) Memoria: 4 GB

Connettività: Bluetooth LE , GPS

, Sensori: accelerometro , giroscopio , luce ambientale , bussola

, , , Autonomia: fino a 10 giorni in modalità smartwatch Fino a 15 ore in modalità GPS

in modalità smartwatch

Immagini dello smartwatch

Disponibilità e prezzo di Garmin Approach J1

Il nuovo Garmin Approach J1 sarà acquistabile su scala globale, Italia inclusa, a partire dal 23 gennaio 2026. Lo smartwatch viene proposto al prezzo consigliato di 349,99 euro e arriva in due finiture:

Lunetta in alluminio Cloud Blue con cinturino ComfortFit in tessuto Black/azure

Lunetta in alluminio Silver con cinturino ComfortFit in tessuto Lilac

Nonostante sia pensato per i giovani golfisti, questo smartwatch non è il più economico della gamma pensata per il golf: in Italia, il modello più economico è Approach S12 che viene proposto a 199,99 euro (ma su Amazon è acquistabile in offerta a 154,11 euro).