Nella giornata di ieri, 2 ottobre, Garmin ha presentato un nuovo orologio, o meglio, una nuova versione di un prodotto che aveva già annunciato lo scorso gennaio, anche nella variante Classic. Si chiama Garmin Lily 2 Active e, come questi ultimi, è uno smartwatch elegante, ma un po’ più grande e più ricco, seppur più costoso.

Caratteristiche, funzioni e design di Garmin Lily 2 Active

Garmin Lily 2 Active, come gli altri due modelli della serie, è uno smartwatch abbastanza economico, non particolarmente ricco di funzioni ma elegante, raffinato, classico, dedicato soprattutto a chi cerca un orologio stioloso che, per certi versi, nasconde il suo essere smart. Che si rivolge prevalentemente a un pubblico femminile lo si intuisce già dalle forme, dalle colorazioni e dalle dimensioni, piuttosto contenute, benché non quanto Lily 2 e Lily 2 Classic, prima differenza sostanziale con il nuovo modello.

Garmin Lily 2 Active misura 38 mm di diametro ed è spesso 11 mm; pesa 29 grammi;

di diametro ed è spesso 11 mm; pesa 29 grammi; Garmin Lily 2 e Lily 2 Classic misurano 35,4 mm di diametro e sono spessi 10,1 mm, pesano da 20,6 a 24,4 grammi a seconda delle varianti.

A tale aumento di dimensioni non corrisponde tuttavia un display più grande, uno schermo touch a scomparsa monocromatico (bianco e nero a 16 livelli con risoluzione 240 x 201 pixel) che misura 25,4 mm x 21,3 mm (sì, è rettangolare nonostante l’orologio sia tondo). Significa che c’è più materiale per la cassa e per la lunetta, in alluminio anodizzato come nelle altre versioni, come pure che c’è più spazio per la batteria. Garmin promette infatti fino a 9 giorni di autonomia anziché 5, un miglioramento significativo, benché non meglio contestualizzato, alla stregua delle 9 ore di monitoraggio di attività con GPS attivo.

La presenza di un modulo GPS è l’altra importante novità di Garmin Lily 2 Active, grande assente degli altri due modelli. Oltre al GPS, riceve i segnali GLONASS, Galileo e BeiDou, a tutto vantaggio di chi pratica attività all’aperto come passeggiate, corsa e pedalate, che è possibile quindi monitorare con precisione e ottenerne le relative tracce. Presente anche la bussola, oltre ad accelerometro, sensore della luce ambientale, pulsossimetro e cardiofrequenzimetro, lo stesso Garmin Elevate di quarta generazione montato sugli altri due modelli della serie Lily 2, non la quinta dei Fenix 8 e degli altri smartwatch Garmin più recenti, per intenderci.

Ci sono anche un bel po’ di nuove funzioni e opzioni che Lily 2 e Lily 2 Classic non hanno, come la meditazione, il Coach del sonno, l’istantanea della salute, HRV Status, la possibilità di trasmettere la frequenza cardiaca a dispositivi terzi tramite ANT+, varie funzioni di allenamento per lo sport, la cronologia delle attività, l’interval training, e altro ancora. Garmin Lily 2 Active permette inoltre di ricevere le notifiche smart di chiamate e messaggi, ha la funzione Body Battery, supporta i pagamenti contactless tramite Garmin Pay e i piani di allenamento di Garmin Coach, fra le altre cose.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità di Garmin Lily 2 Active

Garmin Lily 2 Active è disponibile sul mercato italiano in tre colori diversi con altrettanti cinturini in silicone abbinati: Lunar Gold con il cinturino Bone, Silver con il cinturino Purple Jasmine e Jasper Green con un cinturino dello stesso colore.

Costa di listino 349,99 euro (Lily 2 costa 279,99 euro, Lily 2 Classic 299,99 euro, per inciso) e si può già comprare sul sito di Garmin; presto sarà disponibile presso altri rivenditori terzi come Amazon.