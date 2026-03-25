Amazfit continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.

L’aggiornamento in questione porta sullo smartwatch miglioramenti, ottimizzazioni e nuove funzionalità, inclusa la possibilità di determinare la soglia del lattato (lactate threshold test). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2

A poco più di un mese dal rilascio del primo aggiornamento software del 2026 per Amazfit Balance 2, lo smartwatch che ha debuttato in Italia nella parte finale del mese di giugno 2025, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per questo smartwatch molto popolare.

Con il nuovo aggiornamento, la versione software passa dalla vecchia 3.39.0.4 alla nuova 3.43.0.3, in fase di distribuzione graduale attraverso un pacchetto da circa 17 MB che è accompagnato da un changelog piuttosto lungo nel quale vengono evidenziate sia novità che ottimizzazioni.

La principale novità dell’aggiornamento è il monitoraggio (passivo e con modalità test dedicata) della soglia del lattato, una funzionalità che si sta diffondendo tra i dispositivi indossabili ma che, in casa Amazfit, era finora disponibile solo sul recentissimo Amazfit Active 3 Premium.

Questa funzione offre ai corridori una visione più chiara di quanto possono spingere prima che la fatica inizi ad accumularsi rapidamente, combinando frequenza cardiaca e andatura per definire il massimo sforzo sostenibile. La metrica soglia del lattato è presente nelle impostazioni della corsa (nella sezione Allenamento).

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.43.0.3 per Amazfit Balance 2, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto (via Gadgets & Wearables).

Amazfit Balance 2 introduce nuove funzioni e ottimizzazioni. Goditi l’aggiornamento! [Novità] Aggiunto il supporto per i dati sulla soglia del lattato e il test della soglia del lattato, che consentono di valutare la resistenza e l’intensità dell’allenamento in modo più scientifico. (Percorso: Allenamento > Corsa > Impostazioni > Allenamento > Test della soglia del lattato)

Aggiunte opzioni di regolazione per i piani di allenamento di corsa di Zepp Coach. È possibile modificare le sessioni rimanenti per la settimana o saltare il giorno corrente con un solo tocco per una pianificazione più flessibile. [Ottimizzazioni] Algoritmo del sonno migliorato, con risoluzione di problemi noti in determinati scenari e maggiore precisione.

Visualizzazione migliorata del conteggio dei segmenti nelle pagine dei promemoria degli intervalli di allenamento.

Richieste di download della mappa del campo da golf migliorate e posizione predefinita dell’elenco regolata.

Risolti problemi con le impostazioni dei promemoria nelle attività subacquee.

Risolti problemi noti per una maggiore stabilità e fluidità del sistema.

Come aggiornare Amazfit Balance 2

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).