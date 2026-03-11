Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti smartwatch di fascia media a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Active Max, dispositivo annunciato a fine dicembre 2025.

Il nuovo aggiornamento in distribuzione, porta sullo smartwatch qualcosa che Amazfit aveva promesso già il mese scorso, ovvero il supporto per l’app Podcast e tante altre novità e ottimizzazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

🛍️ Offerte di Primavera Amazon ➡️
Offerta -40%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 1

Amazon Fire TV Stick HD

26.99€ invece di 44.99€
Amazon
Offerta -34%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 2

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra

329€ invece di 499€
Amazon
Offerta -17%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 3

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499€ invece di 599€
Amazon
Offerta -30%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 4

Novità! DREAME L10s Ultra Gen 3

Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola

421.62€ invece di 599€
Amazon
Offerta -12%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 5

MacBook Air 13'', M4 (2025), 256GB

899€ invece di 1019€
Amazon
Offerta -25%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 6

Apple AirPods 4

149€ invece di 199€
Amazon
Offerta -38%
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 7

ECOVACS X11 OMNICYCLONE

799€ invece di 1299€
Amazon

Nuovo aggiornamento per Amazfit Active Max

Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max sta ricevendo il nuovo aggiornamento (le segnalazioni arrivano anche dall’Italia) alla versione 3.4.0.3 del software (via u/Elder980 su Reddit) che va a sostituire la precedente versione 2.5.0.1 (messo a disposizione degli utenti come “aggiornamento iniziale” durante la prima configurazione dello smartwatch).

Questo aggiornamento va ad aggiungere l’app Podcast dedicata (arrivata di recente su Amazfit T-Rex 3), a introdurre due nuove modalità di allenamento: Allenamento Hybrid e Camminata con zaino zavorrato e ad apportare svariate ottimizzazioni, come suggerisce il changelog ufficiale.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.4.0.3 che è in distribuzione (anche in Italia) su Amazfit Active Max tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB.

Cosa c’è di nuovo

Benvenuto in Amazfit Active Max. Questo aggiornamento include:

  • Aggiunto il supporto per l’app Podcast.
  • Aggiunto supporto per Allenamento Hybrid e Camminata con zaino zavorrato.
  • Esperienza utente ottimizzata per “Attività”.
  • Migliorate le prestazioni del GPS in determinati scenari.
  • Esperienza PHN ottimizzata quando la batteria dell’orologio è scarica.
  • Ottimizzata la sensibilità dello scorrimento degli elenchi.
  • Altre ottimizzazioni di sistema e correzioni di bug noti.

Amazfit Active Max - changelog versione 3.4.0.3 - Elder980 su Reddit

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Offerta
Amazfit Active Max si aggiorna con l'app Podcast e due nuove modalità di allenamento 8

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499€ invece di 599€
-17%
Amazon 🛒

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

Android app sul Google Play

Potrebbero interessarti: