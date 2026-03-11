Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti smartwatch di fascia media a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Active Max, dispositivo annunciato a fine dicembre 2025.

Il nuovo aggiornamento in distribuzione, porta sullo smartwatch qualcosa che Amazfit aveva promesso già il mese scorso, ovvero il supporto per l’app Podcast e tante altre novità e ottimizzazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Active Max

Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max sta ricevendo il nuovo aggiornamento (le segnalazioni arrivano anche dall’Italia) alla versione 3.4.0.3 del software (via u/Elder980 su Reddit) che va a sostituire la precedente versione 2.5.0.1 (messo a disposizione degli utenti come “aggiornamento iniziale” durante la prima configurazione dello smartwatch).

Questo aggiornamento va ad aggiungere l’app Podcast dedicata (arrivata di recente su Amazfit T-Rex 3), a introdurre due nuove modalità di allenamento: Allenamento Hybrid e Camminata con zaino zavorrato e ad apportare svariate ottimizzazioni, come suggerisce il changelog ufficiale.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.4.0.3 che è in distribuzione (anche in Italia) su Amazfit Active Max tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB.

Cosa c’è di nuovo Benvenuto in Amazfit Active Max. Questo aggiornamento include: Aggiunto il supporto per l’app Podcast.

Aggiunto supporto per Allenamento Hybrid e Camminata con zaino zavorrato.

Esperienza utente ottimizzata per “Attività”.

Migliorate le prestazioni del GPS in determinati scenari.

Esperienza PHN ottimizzata quando la batteria dell’orologio è scarica.

Ottimizzata la sensibilità dello scorrimento degli elenchi.

Altre ottimizzazioni di sistema e correzioni di bug noti.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).