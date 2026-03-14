Dopo aver portato su tutti gli smartwatch e sportwatch supportati le nuove funzionalità del primo trimestre 2026 tramite i più recenti major update, Garmin ha già da tempo ripreso con gli aggiornamenti in beta per alcuni dei suoi smartwatch.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuove beta per tanti dispositivi: tutti i modelli, Pro e non-Pro, della gamma Fenix 8 per la “outdoor recreation”, i due più recenti sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 e i tre più recenti smartwatch Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per l’intera gamma Garmin Fenix 8

A qualche settimana dal rilascio del più recente major update per i modelli di punta (versioni 21.25 e 21.27), Garmin ha ripreso il ciclo di sviluppo in beta per tutti i modelli di punta.

Dopo alcune versioni (21.32 beta e 21.35 beta) riservate a Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar, Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) e Quatix 8, l’azienda elvetico-statunitense ha incluso nel ciclo di sviluppo anche gli Fenix 8 Pro (standard e MicroLED).

A pochi giorni rilascio della precedente versione in anteprima beta, Garmin ha rilasciato la nuova versione 21.38 beta che propone un changelog molto simile, focalizzato alla risoluzione dei problemi e all’ottimizzazione dell’esperienza utente. Le funzioni ECG, immersioni e aviazione rimangono disponibili (sintomo che il rilascio in forma stabile sia vicino).

Changelog – versione 21.38 beta (dalla 21.25 per i non Pro e dalla 21.30 per i Pro) Risolve un potenziale arresto anomalo quando si utilizza la connessione LTE. Risolve un problema per cui la visualizzazione a colpo d’occhio dei risultati sportivi non è presente sui dispositivi della serie Quatix 8. Risolve un problema per cui le attività di allenamento della forza mostrano una schermata dati nera sui dispositivi a energia solare. Risolve un potenziale arresto anomalo quando si utilizzano le cuffie. Risolve un potenziale arresto anomalo quando si utilizza l’attività HIIT. Risolve un problema per cui viene visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno. Migliora le prestazioni del pianificatore di percorsi. Risolve altri bug minori. Aggiorna le traduzioni.

Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570 tornano ad aggiornarsi in beta

A distanza di un mese dal rilascio del più recente major update, Garmin torna ad aggiornare in beta anche gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi ricevono la nuova versione 16.37 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.28, corrispondente proprio all’ultimo major update).

Questa nuova versione in anteprima non inaugura il nuovo ciclo di sviluppo verso un prossimo major update ma rimane sulla versione 16 del software, limitandosi a risolvere i bug e ad ottimizzare l’esperienza d’uso, come testimoniato dal changelog (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 16.37 beta (dalla 16.28) Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo delle cuffie.

Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolve un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno.

Migliora le prestazioni del pianificatore di percorsi.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni.

Nuova beta anche per i Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

A braccetto con i due sportwatch dedicati ai runner, almeno per quanto concerne la versione del software, procedono gli smartwatch Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6: dalla versione 16.28, anche in questo caso, passiamo alla versione 16.37 beta. Il changelog (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) è identico a quello che abbiamo condiviso per i due Forerunner poco sopra.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.