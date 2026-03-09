Spesso e volentieri ci troviamo a parlare di Garmin, azienda che distribuisce nuovi aggiornamenti software praticamente con cadenza giornaliera: l’azienda elvetico statunitense ha rilasciato una nuova beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch di punta, come Fenix 8, andando oltre il più recente major update.

Al netto di questa beta per i modelli di punta, l’azienda ha aggiornato anche un buon numero di dispositivi della gamma Descent, tra computer per immersioni e smartwatch per immersioni: per tutti i modelli coinvolti arriva un nuovo major update che include bugfix, ottimizzazioni e alcune novità. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuova beta per Garmin Fenix 8, Enduro 3 e Tactix 8

A qualche settimana dal rilascio del più recente major update per i modelli di punta (versioni 21.25 e 21.27), Garmin ha ripreso il ciclo di sviluppo in beta, rilasciando la nuova versione 21.32 del software per Garmin Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3 e Tactix 8.

Questa nuova beta, come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti e dovrebbe presso essere messa a disposizione anche come versione stabile del software.

Changelog – versione 21.32 beta (dalla 21.25 beta o dalla 21.27 beta) Risolto il problema per cui il monitoraggio del peso non era disponibile nelle serie Tactix 8 Solar e Quatix 8. Risolto il problema per cui il monitoraggio dei punteggi sportivi non era disponibile nella serie Quatix 8. Risolto il problema per cui le attività di forza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari. Risolto il problema per cui all’utente veniva chiesto di impostare l’assistenza dopo averla già impostata. Risolto il problema per cui non era possibile assegnare l’attrezzatura a tutti gli sport all’interno di un’attività multisport. Risolto il problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di obiettivo al giorno. Risolto un possibile crash durante l’utilizzo dell’attività HIIT. Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.

Aggiornamenti dispositivi gamma Descent

Garmin ha anche recentemente distribuito nuovi aggiornamenti software per alcuni dei dispositivi dedicati alle immersioni subacquee: parliamo dei computer per immersioni Descent X50i e Descent X30, che ricevono un major update con novità e bugfix, e degli smartwatch della serie Descent Mk3, che ricevono solo ottimizzazioni e bugfix.

Garmin Descent X50i – changelog versione 5.09 (dalla 4.05) [Modifica in immersione] Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra)

Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra) Aggiunge la possibilità di impostare un messaggio di avvio che viene visualizzato nella schermata iniziale.

Aggiunge il supporto per l’inserimento di campi dati “essenziali”, quali profondità attuale, tempo NDL o profondità di sosta, nelle schermate di immersione personalizzate.

Aggiunge il volume della bombola alla pagina di controllo pre-immersione. Se un trasmettitore è contrassegnato per VSAC/RMV ma non è impostato alcun volume della bombola, verrà visualizzato in rosso.

Aggiunge il supporto per i codici di accesso. Puoi creare un codice di accesso per impedire l’accesso non autorizzato al tuo dispositivo. (Questo non impedirà l’avvio di un’immersione.)

Aggiunge la possibilità di visualizzare i risultati di Dive Readiness generati da un orologio Mk3 o G2 compatibile.

Aggiunge la possibilità di salvare un waypoint tramite il centro di controllo e tramite l’app Waypoint Manager.

Aggiunge informazioni sul tipo di connessione per i dispositivi associati.

Migliora la stabilità dell’accoppiamento della boa Descent S1

Risolto un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni

Risolto un potenziale problema per cui alcuni dispositivi non si accendevano se non erano collegati.

Risolto il problema che impediva la ricezione di messaggi SubWave trasmessi da trasmettitori non associati (“Unknown Diver”).

Risolto un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente per ossigeno in un’immersione CCR.

Risolto il problema per cui non veniva visualizzata l’ora del giorno nel registro delle immersioni effettuate ieri e oggi.

Risolti diversi altri bug minori e problemi grafici. Garmin Descent X30 – Changelog versione 3.06 (dalla 2.07) [Modifica in immersione] Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra)

Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra) Aggiunge il supporto per l’inserimento di campi dati “essenziali”, quali profondità attuale, tempo NDL o profondità di sosta, nelle schermate di immersione personalizzate.

Aggiunge la possibilità di immettere un nome personalizzato per le località meteo e delle maree.

Aggiunge la possibilità di aggiungere un nuovo waypoint tramite l’app Waypoint Manager.

Risolve un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente a ossigeno durante un’immersione CCR.

Risolve un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni.

Corregge il problema per cui l’ora del giorno non veniva visualizzata nel registro delle immersioni effettuate ieri e oggi.

Risolve il problema che impediva di reimpostare il dispositivo quando non si avevano più tentativi di inserimento del codice di accesso.

Risolve diversi problemi di localizzazione.

Risolve diversi altri bug minori e problemi grafici.

Migliora il comportamento del meteo e delle maree quando si è disconnessi dal telefono. Garmin Descent Mk3/Mk3i – changelog versione 25.14 (dalla 23.49) Corretta ombreggiatura delle linee di contorno batimetriche della mappa DiveView

Risolto un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente per ossigeno in un’immersione CCR.

Risolto un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni

Risolto il problema per cui alcune stringhe delle boe S1 venivano tagliate in alcune lingue

Risolta l’incoerenza con il tempo di recupero nel widget Dive Readiness

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.