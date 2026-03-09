Spesso e volentieri ci troviamo a parlare di Garmin, azienda che distribuisce nuovi aggiornamenti software praticamente con cadenza giornaliera: l’azienda elvetico statunitense ha rilasciato una nuova beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch di punta, come Fenix 8, andando oltre il più recente major update.
Al netto di questa beta per i modelli di punta, l’azienda ha aggiornato anche un buon numero di dispositivi della gamma Descent, tra computer per immersioni e smartwatch per immersioni: per tutti i modelli coinvolti arriva un nuovo major update che include bugfix, ottimizzazioni e alcune novità. Scopriamo tutti i dettagli.
Indice:
Nuova beta per Garmin Fenix 8, Enduro 3 e Tactix 8
A qualche settimana dal rilascio del più recente major update per i modelli di punta (versioni 21.25 e 21.27), Garmin ha ripreso il ciclo di sviluppo in beta, rilasciando la nuova versione 21.32 del software per Garmin Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3 e Tactix 8.
Questa nuova beta, come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti e dovrebbe presso essere messa a disposizione anche come versione stabile del software.
Changelog – versione 21.32 beta (dalla 21.25 beta o dalla 21.27 beta)
- Risolto il problema per cui il monitoraggio del peso non era disponibile nelle serie Tactix 8 Solar e Quatix 8.
- Risolto il problema per cui il monitoraggio dei punteggi sportivi non era disponibile nella serie Quatix 8.
- Risolto il problema per cui le attività di forza mostravano una schermata dati nera sui dispositivi solari.
- Risolto il problema per cui all’utente veniva chiesto di impostare l’assistenza dopo averla già impostata.
- Risolto il problema per cui non era possibile assegnare l’attrezzatura a tutti gli sport all’interno di un’attività multisport.
- Risolto il problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di obiettivo al giorno.
- Risolto un possibile crash durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.
Aggiornamenti dispositivi gamma Descent
Garmin ha anche recentemente distribuito nuovi aggiornamenti software per alcuni dei dispositivi dedicati alle immersioni subacquee: parliamo dei computer per immersioni Descent X50i e Descent X30, che ricevono un major update con novità e bugfix, e degli smartwatch della serie Descent Mk3, che ricevono solo ottimizzazioni e bugfix.
Garmin Descent X50i – changelog versione 5.09 (dalla 4.05)
- [Modifica in immersione] Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra)
- Aggiunge la possibilità di impostare un messaggio di avvio che viene visualizzato nella schermata iniziale.
- Aggiunge il supporto per l’inserimento di campi dati “essenziali”, quali profondità attuale, tempo NDL o profondità di sosta, nelle schermate di immersione personalizzate.
- Aggiunge il volume della bombola alla pagina di controllo pre-immersione. Se un trasmettitore è contrassegnato per VSAC/RMV ma non è impostato alcun volume della bombola, verrà visualizzato in rosso.
- Aggiunge il supporto per i codici di accesso. Puoi creare un codice di accesso per impedire l’accesso non autorizzato al tuo dispositivo. (Questo non impedirà l’avvio di un’immersione.)
- Aggiunge la possibilità di visualizzare i risultati di Dive Readiness generati da un orologio Mk3 o G2 compatibile.
- Aggiunge la possibilità di salvare un waypoint tramite il centro di controllo e tramite l’app Waypoint Manager.
- Aggiunge informazioni sul tipo di connessione per i dispositivi associati.
- Migliora la stabilità dell’accoppiamento della boa Descent S1
- Risolto un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni
- Risolto un potenziale problema per cui alcuni dispositivi non si accendevano se non erano collegati.
- Risolto il problema che impediva la ricezione di messaggi SubWave trasmessi da trasmettitori non associati (“Unknown Diver”).
- Risolto un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente per ossigeno in un’immersione CCR.
- Risolto il problema per cui non veniva visualizzata l’ora del giorno nel registro delle immersioni effettuate ieri e oggi.
- Risolti diversi altri bug minori e problemi grafici.
Garmin Descent X30 – Changelog versione 3.06 (dalla 2.07)
- [Modifica in immersione] Corretto l’ordine del campo delta NDL-Aware per abbinarlo alla pagina Profondità dinamica (ovvero in discesa a sinistra)
- Aggiunge il supporto per l’inserimento di campi dati “essenziali”, quali profondità attuale, tempo NDL o profondità di sosta, nelle schermate di immersione personalizzate.
- Aggiunge la possibilità di immettere un nome personalizzato per le località meteo e delle maree.
- Aggiunge la possibilità di aggiungere un nuovo waypoint tramite l’app Waypoint Manager.
- Risolve un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente a ossigeno durante un’immersione CCR.
- Risolve un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni.
- Corregge il problema per cui l’ora del giorno non veniva visualizzata nel registro delle immersioni effettuate ieri e oggi.
- Risolve il problema che impediva di reimpostare il dispositivo quando non si avevano più tentativi di inserimento del codice di accesso.
- Risolve diversi problemi di localizzazione.
- Risolve diversi altri bug minori e problemi grafici.
- Migliora il comportamento del meteo e delle maree quando si è disconnessi dal telefono.
Garmin Descent Mk3/Mk3i – changelog versione 25.14 (dalla 23.49)
- Corretta ombreggiatura delle linee di contorno batimetriche della mappa DiveView
- Risolto un problema che poteva causare un errore del computer subacqueo quando si passava a un diluente per ossigeno in un’immersione CCR.
- Risolto un problema per cui le immersioni in modalità piscina aumentavano il numero totale di immersioni
- Risolto il problema per cui alcune stringhe delle boe S1 venivano tagliate in alcune lingue
- Risolta l’incoerenza con il tempo di recupero nel widget Dive Readiness
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
