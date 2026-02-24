Garmin ha recentemente annunciato i nuovi aggiornamenti software e delle funzionalità del primo trimestre 2026 per molti suoi smartwatch più recenti, come Venu X1, vivoactive 6, Fenix 8 Pro, Forerunner 570, Forerunner 970 e non solo.

A questi aggiornamenti si aggiungono alcune novità che interessano tutti gli utenti che sfruttano l’app Connect. Sostanzialmente si tratta di una sorta di recap del contenuto degli ultimi aggiornamenti software distribuiti sui vari modelli, di cui abbiamo già parlato sulle nostre pagine. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin: scopriamo le nuove funzioni del Q1 2026

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente annunciato alcuni aggiornamenti delle funzionalità per smartwatch selezionati, affidandosi a un comunicato stampa per riepilogare (e spiegare) il contenuto dei major update più recenti, distribuiti sui modelli supportati a metà febbraio in forma gratuita.

“Queste funzionalità possono aiutare gli utenti a migliorare la propria salute e forma fisica, conoscere meglio il proprio corpo e ottenere ancora di più dal proprio smartwatch”.

Novità per atleti e amanti dell’avventura

Per gli atleri e per gli “amanti dell’avventura”, Garmin ha introdotto un sistema aggiornato di tracciamento delle attività con attrezzatura sportiva attraverso l’app Connect.

Gli utenti possono scegliere l’attrezzatura tra un elenco ampliato che include scarpe da corsa, sci, componenti per biciclette, sedie a rotelle e altro ancora. Il database è stato aggiornato per includere marche e modelli specifici di scarpe e bici.

Andando oltre, gli utenti possono anche raggruppare più oggetti per assegnarli alla stessa attività, creando Collezioni di attrezzi, beneficiare del tracciamento automatico e monitorare le statistiche direttamente al polso (inclusa una stima del ciclo di vita utile).

Novità sugli smartwatch Garmin

Sugli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense debuttano poi alcune funzionalità pensate per coloro che si allenano e per gli amanti dello sport.

I primi possono beneficiare del pianificatore di percorso che include opzioni come tempi limite, piani di riposo, checkpoint, stazioni di ristoro e molto altro nell’app Connect, per poi visualizzare il tutto direttamente su uno smartwatch compatibile.

I secondi possono beneficiare della nuova vista rapida sui risultati sportivi che consente di seguire le squadre preferite (da 15 campionati diversi) con risultati e punteggi in tempo reale, calendari e classifiche, direttamente al polso. Serve che lo smartwatch sia accoppiato a uno smartphone.

Novità per fitness e salute

L’aggiornamento delle funzionalità del primo trimestre 2026 di Garmin include anche alcune nuove funzionalità per quanto concerne fitness e salute.

Nel primo caso, abbiamo la Sessione mista (consente di monitorare più attività in un’unica sessione), Garmin Fitness Coach (fornisce piani di allenamento personalizzati in base alla forma fisica, alla cronologia delle attività e alle informazioni di base) e gli Avvisi vocali Varia (utili per quei ciclisti che sfruttano i radar Varia associati al loro smartwatch, perché riceveranno avvisi acustici che informano della presenza di veicoli in avvicinamento).

Nel secondo caso abbiamo la funzione Allineamento del sonno (novità che aiuta a mantenere un ciclo del sonno più costante, allineato con il ritmo circadiano) e la Registrazione dello stile di vita sull’orologio (consente agli utenti di registrare l’assunzione di caffeina/alcol e visualizzare un report su come tali scelte influiscono su sonno, stress e HRV).

Altri aggiornamenti delle funzionalità

Le ultime due novità vengono etichettate come “aggiornamenti degni di nota”. Si tratta, alla pari di tutte le altre novità discusse, di cose già messe a disposizione degli utenti.

Abbiamo le nuove funzionalità per i camionisti che aiutano gli autotrasportatori professionisti a monitorare i propri parametri di salute, seguire allenamenti specifici (pensati per il loro contesto lavorativo e le loro pause ridotte), gestire gli orari e godere di maggiore comodità nelle aree di sosta.

Abbiamo, infine, nuove funzioni di accessibilità: gli smartwatch sono in grado di riprodurre l’ora (con annessi avvisi orari), i dati sanitari e molto altro dal quadrante dell’orologio. Sono state aggiunte anche nuove opzioni di visualizzazione per la correzione dei colori, in modo da venire in contro agli utenti affetti da deuteranomalia, protanomalia, tritanomalia e le altre forme di daltonismo.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, gli smartwatch a marchio Garmin, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect (scaricabile gratuitamente dagli app store) o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.