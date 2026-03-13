Il prossimo 1° aprile 2026 segnerà una data estremamente importante per Apple, l’azienda di Cupertino compirà infatti 50 anni, un traguardo storico per una delle società tecnologiche più influenti degli ultimi decenni. In vista di questo anniversario, Tim Cook ha pubblicato una nuova lettera celebrativa intitolata “50 Years of Thinking Different“, anticipando una serie di celebrazioni che si terranno nelle prossime settimane.

Parallelamente, Apple ha deciso di ampliare la propria presenza sui social lanciando un nuovo profilo Instagram, chiamato @helloapple, che sembra pensato per raccontare la storia dell’azienda in modo più informale e vicino alle nuove generazioni.

Nella lettera pubblicata sul sito ufficiale dell’azienda, Tim Cook ripercorre brevemente le origini di Apple e il percorso che l’ha portata a diventare uno dei protagonisti assoluti dell’industria tecnologica.

Secondo Cook, tutto ebbe inizio cinquant’anni fa in un piccolo garage, quando nacque l’idea che la tecnologia dovesse essere personale e accessibile alle persone; un concetto che all’epoca era considerato quasi rivoluzionario e che avrebbe dato vita a prodotti destinati a cambiare il mercato.

Nel corso della lettera vengono citati alcuni dei dispositivi più iconici realizzati dall’azienda nel corso dei decenni, tra cui Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods. Accanto all’hardware Cook ha ricordato anche l’importanza dei servizi digitali dell’ecosistema Apple, come App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud e Apple TV+.

Secondo il CEO tuttavia, il vero valore di questi strumenti non risiede nella tecnologia in sé, ma nell’impatto che le persone riescono a generare utilizzandoli, che si tratti di avviare nuove aziende, creare contenuti o condividere momenti importanti della propria vita.

Per completezza e per vostra semplicità, vi lasciamo di seguito la lettera tradotta nella nostra lingua:

Cinquant’anni fa, in un piccolo garage, nacque una grande idea. Apple fu fondata sul semplice concetto che la tecnologia dovesse essere personale, e questa convinzione – radicale all’epoca – cambiò tutto.

Il 1° aprile segna i 50 anni di Apple. Dal primo computer Apple al Mac, dall’iPod all’iPhone, dall’iPad all’Apple Watch e agli AirPods, passando per i servizi che utilizziamo ogni giorno – App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud e Apple TV – abbiamo trascorso cinque decenni a ripensare ciò che è possibile e a mettere strumenti potenti nelle mani delle persone. In ogni svolta, un’idea ci ha guidato: il mondo è mosso da persone che pensano in modo diverso.

Questo perché il progresso inizia sempre con qualcuno – un inventore o uno scienziato, uno studente o un narratore – che immagina un modo migliore, un’idea nuova, un percorso diverso. Questo spirito ha guidato Apple fin dall’inizio. Ma non è mai appartenuto solo a noi.

Ogni invenzione che portiamo al mondo è solo l’inizio di una storia. I capitoli più significativi sono scritti da tutti voi: le persone che usano la nostra tecnologia per lavorare, imparare, sognare e scoprire. Avete fatto scoperte e lanciato aziende. Avete rallegrato i vostri cari in ospedale e immortalato i primi passi del vostro bambino. Avete corso maratone, scritto libri e riacceso amicizie. Avete assecondato la vostra curiosità, trovato la vostra nuova canzone preferita e condiviso storie che ci uniscono tutti.

Nelle vostre mani, gli strumenti che realizziamo hanno migliorato vite, e a volte persino salvato vite. Ed è questo che ci ispira: non ciò che la tecnologia può fare da sola, ma tutto ciò che potete fare con essa.

In Apple, siamo più concentrati a costruire il futuro che a ricordare il passato. Ma non potevamo lasciar passare questo traguardo senza ringraziare i milioni di persone che rendono Apple ciò che è oggi: i nostri incredibili team in tutto il mondo, la nostra community di sviluppatori e ogni cliente che si è unito a noi in questo viaggio. Le vostre idee ispirano il nostro lavoro. La vostra fiducia ci spinge a fare meglio. Le vostre storie ci ricordano tutto ciò che possiamo realizzare quando pensiamo in modo diverso.

Se ci hai insegnato qualcosa, è che le persone abbastanza pazze da pensare di poter cambiare il mondo sono quelle che lo cambiano davvero.

Quindi ecco i pazzi.

Gli emarginati.

I ribelli.

I piantagrane.

I pioli rotondi nei buchi quadrati.

Quelli che vedono le cose in modo diverso.

Alla tua salute.

Tim Cook