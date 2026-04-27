Sono partiti oggi gli Anker Days, con promozioni fino al 50% su Amazon e due novità per il mercato italiano. Il noto marchio approfitta della settimana di offerte (valide dal 27 aprile al 3 maggio 2026) per portare al debutto ufficiale due suoi nuovi prodotti, ossia il caricabatterie Anker Nano Charger e la telecamera di sicurezza eufyCam C37. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Doppia novità Anker: arrivano Nano Charger ed eufyCam C37

Gli Anker Days sono l’occasione giusta per il marchio di lanciare in Italia due novità: Anker Nano Charger 121D è il primo caricabatterie con display intelligente integrato per una ricarica ottimizzata, ed eufyCam C37 è la nuova videocamera di sicurezza outdoor con pannello solare e funzionalità avanzate senza abbonamento.

Anker Nano Charger 121D (45W, Smart Display) introduce un display intelligente integrato, capace di riconoscere automaticamente il modello di iPhone e iPad e di ottimizzare la ricarica in tempo reale, adattando la potenza per preservare la salute della batteria. Risulta compatibile anche con i dispositivi Android, ma senza questo tipo di riconoscimento. Lo stesso schermo può essere utile inoltre per monitorare lo stato della ricarica e per controllare le temperature, anche grazie ad apposite animazioni. In più, offre modalità Care certificata TÜV, design compatto e massima portabilità.

Anker Nano Charger 121D è disponibile su Amazon in offerta lancio a 29,99 euro invece di 39,99.

La seconda novità di oggi riguarda la sicurezza della smart home: eufyCam C37 è pensata per l’uso esterno, e integra un pannello solare staccabile da 3 W installabile fino a 2,1 metri di distanza. Propone una risoluzione 2K Ultra-HD, faretto integrato e una visione notturna a colori.

La nuova telecamera offre una copertura a 360 gradi, eliminando i punti ciechi, e un sistema di rilevamento basato su intelligenza artificiale capace di distinguere persone, veicoli e animali domestici. Può essere abbinata a HomeBase Mini per funzionalità ancora più avanzate, come il riconoscimento facciale, e offre archiviazione locale senza alcun costo di abbonamento.

La telecamera eufyCam C37 viene proposta su Amazon in offerta lancio a 79,99 euro invece di 99,99.

Le offerte degli Anker Days

Le offerte degli Anker Days sono attive su Amazon da oggi, 27 aprile, fino a domenica 3 maggio 2026. Gli sconti sono parecchi (coinvolgono anche i brand Soundcore ed eufy, naturalmente), e tra questi spicca uno degli ultimi arrivati: si tratta delle cuffie Soundcore Space 2, lanciate in Italia meno di una settimana fa e che possono contare su un coupon che fa scendere il prezzo a 119,99 euro.

Come abbiamo visto, le cuffie mettono a disposizione un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore a 4 livelli, in grado di adattare automaticamente le cuffie all’ambiente circostante, ma anche driver da 40 mm a doppio diaframma, funzionalità come il rumore bianco attivabile con un tocco e tecnologie basate su intelligenza artificiale.

Un’altra offerta tra le più rilevanti riguarda eufy C28, robot aspirapolvere con sistema HydroJet Self-Cleaning Roller (con rullo autopulente tra i più lunghi sul mercato), che utilizza 24 getti d’acqua e quattro cicli di auto-pulizia al secondo per garantire igiene costante. Propone aspirazione da 15.000 Pa con doppia spazzola anti-groviglio, navigazione intelligente iPath 2.0 con riconoscimento di oltre 180 ostacoli e stazione All-in-One che automatizza lavaggio, asciugatura e svuotamento.

Il robot eufy C28 è disponibile in offerta su Amazon a 512 euro invece di 599.

Come anticipato, su Amazon sono disponibili tante altre offerte per questi Anker Days, che spaziano tra accessori per la ricarica (come caricabatterie e power bank), cuffie wireless, prodotti per la smart home (come robot aspirapolvere e lavapavimenti e telecamere di sicurezza) e non solo.

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le proposte migliori valide in queste ore:

Per scoprire tutte le offerte degli Anker Days, valide fino al 3 maggio 2026 (salvo esaurimento scorte), potete seguire il link qui in basso.