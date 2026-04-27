Sono partiti oggi gli Anker Days, con promozioni fino al 50% su Amazon e due novità per il mercato italiano. Il noto marchio approfitta della settimana di offerte (valide dal 27 aprile al 3 maggio 2026) per portare al debutto ufficiale due suoi nuovi prodotti, ossia il caricabatterie Anker Nano Charger e la telecamera di sicurezza eufyCam C37. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.
Doppia novità Anker: arrivano Nano Charger ed eufyCam C37
Gli Anker Days sono l’occasione giusta per il marchio di lanciare in Italia due novità: Anker Nano Charger 121D è il primo caricabatterie con display intelligente integrato per una ricarica ottimizzata, ed eufyCam C37 è la nuova videocamera di sicurezza outdoor con pannello solare e funzionalità avanzate senza abbonamento.
Anker Nano Charger 121D (45W, Smart Display) introduce un display intelligente integrato, capace di riconoscere automaticamente il modello di iPhone e iPad e di ottimizzare la ricarica in tempo reale, adattando la potenza per preservare la salute della batteria. Risulta compatibile anche con i dispositivi Android, ma senza questo tipo di riconoscimento. Lo stesso schermo può essere utile inoltre per monitorare lo stato della ricarica e per controllare le temperature, anche grazie ad apposite animazioni. In più, offre modalità Care certificata TÜV, design compatto e massima portabilità.
Anker Nano Charger 121D è disponibile su Amazon in offerta lancio a 29,99 euro invece di 39,99.
La seconda novità di oggi riguarda la sicurezza della smart home: eufyCam C37 è pensata per l’uso esterno, e integra un pannello solare staccabile da 3 W installabile fino a 2,1 metri di distanza. Propone una risoluzione 2K Ultra-HD, faretto integrato e una visione notturna a colori.
La nuova telecamera offre una copertura a 360 gradi, eliminando i punti ciechi, e un sistema di rilevamento basato su intelligenza artificiale capace di distinguere persone, veicoli e animali domestici. Può essere abbinata a HomeBase Mini per funzionalità ancora più avanzate, come il riconoscimento facciale, e offre archiviazione locale senza alcun costo di abbonamento.
La telecamera eufyCam C37 viene proposta su Amazon in offerta lancio a 79,99 euro invece di 99,99.
Le offerte degli Anker Days
Le offerte degli Anker Days sono attive su Amazon da oggi, 27 aprile, fino a domenica 3 maggio 2026. Gli sconti sono parecchi (coinvolgono anche i brand Soundcore ed eufy, naturalmente), e tra questi spicca uno degli ultimi arrivati: si tratta delle cuffie Soundcore Space 2, lanciate in Italia meno di una settimana fa e che possono contare su un coupon che fa scendere il prezzo a 119,99 euro.
Come abbiamo visto, le cuffie mettono a disposizione un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore a 4 livelli, in grado di adattare automaticamente le cuffie all’ambiente circostante, ma anche driver da 40 mm a doppio diaframma, funzionalità come il rumore bianco attivabile con un tocco e tecnologie basate su intelligenza artificiale.
Un’altra offerta tra le più rilevanti riguarda eufy C28, robot aspirapolvere con sistema HydroJet Self-Cleaning Roller (con rullo autopulente tra i più lunghi sul mercato), che utilizza 24 getti d’acqua e quattro cicli di auto-pulizia al secondo per garantire igiene costante. Propone aspirazione da 15.000 Pa con doppia spazzola anti-groviglio, navigazione intelligente iPath 2.0 con riconoscimento di oltre 180 ostacoli e stazione All-in-One che automatizza lavaggio, asciugatura e svuotamento.
Il robot eufy C28 è disponibile in offerta su Amazon a 512 euro invece di 599.
Come anticipato, su Amazon sono disponibili tante altre offerte per questi Anker Days, che spaziano tra accessori per la ricarica (come caricabatterie e power bank), cuffie wireless, prodotti per la smart home (come robot aspirapolvere e lavapavimenti e telecamere di sicurezza) e non solo.
Abbiamo selezionato per voi alcune tra le proposte migliori valide in queste ore:
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-12%
eufy Robot tosaerba E18, Senza cavo limitatore, Nessuna interruzione del segnale,Senza RTK, TrueVision, Sistema GNSS, Giardino fino a 1200 m², Taglio Preciso Bordi, Evita Ostacoli, Controllo App
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-10%
eufy E15 Robot Tagliaerba senza Filo Perimetrale, Nessuna Perdita di Segnale, Senza RTK,TrueVision, Navigazione Smart, Giardini fino a 800 m², Taglio Preciso Bordi, Evita Ostacoli, Controllo App
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-11%
Anker Prime Power Bank Batteria est da 26250 mAh con 3 Porte e Potenza Fino a 300W, Ricarica Bidirezionale, Approvato da TSA, Controllo con App, per MacBook,iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(base esclusa)
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-19%
eufy SoloCam E42, Telecamera Wireless 4K, Alimentazione a Energia Solare, Monitoraggio Movimenti AI, Luce Stroboscopica, Pan & Tilt, Riconoscimento Facciale, Fino a 16 TB, Compatibile con Smart Home
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-21%
Anker Prime MagSafe Caricatore Stazione di Ricarica 3 in 1, Certificato Qi2 25 W, Compatibile MagSafe, Smart Display e Raffreddamento Attivo TEC, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12/Apple Watch/AirPods
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-28%
eufy Security SoloCam S340 3K telecamera pannello solare, telecamera wi-fi esterno senza fili, sorveglianza a 360°, Wi-Fi a 2,4 GHz, nessun costo mensile, compatibile con HomeBase 3
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-11%
Anker Prime Caricatore USB C 160 W, Blocco Ricarica Compatto USB-C GaN a 3 Porte, Display Smart e Controllo Tattile, Ricaricamrapida da 140W su ogni Porta per Laptop, MacBook, iPad, iPhone 17/16/15
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-14%
soundcore AeroClip by Anker, Auricolari Open-Ear, Cuffie Clip-On, Comfort Adattivo, Chiamate Chiare con 4 Microfoni e AI, Adattamento Stabile, Driver da 12mm per Suono Nitido, Design a Anello Aperto
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-10%
Anker Base di ricarica,Ricarica Rapida fino a 150W con 3 porte per la Anker Prime Power Bank, Compatibile con la serie MacBook Pro/Air, serie iPhone 16/15/14, Samsung e altri (Senza Powerbank)
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-34%
eufy Security Indoor Cam S350, due telecamere, telecamera di sicurezza con risoluzione 4K UHD con zoom 8× e PTZ a 360°, ideale per baby monitor/telecamera per animali domestici/sicurezza domestica
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-15%
Anker Laptop Power Bank 25000mAh Caricatore Portatile, con Tre Porte USB C da 165W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook,Samsung
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-23%
Soundcore Anker Space One Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione Voce Umana 2X Più Forte, 40 Ore ANC, Controllo app, LDAC Hi-Res Wireless Audio, Chiamate Chiare
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-15%
eufy Security eufyCam C35 Telecamere Wireless per Int/Est, Montaggio Magnetico, Vista Notturna a Colori, Memoria Locale, Nessun Costo Mensile, IP67, Riconoscimento Viso, Supporto Pannello FV, Nero
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-26%
Anker Caricatore USB C 140W, Adattatore GaN Rapido e Compatto a 4 Porte, Comandi Tattili Intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri (Nero)
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-23%
Soundcore Boom Go 3i by Anker, Altoparlante Portatile, Audio 15W, 24H Autonomia, IP68, BassUp 2.0, Ricarica Emergenza, Bluetooth 6.0, Impermeabile per Trekking/Ciclismo/Campeggio (Nero)
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-8%
Anker Nano Power Bank Magsafe 5000 mAh, Certificato Qi2 da 15W Batteria Magnetica Ultra Sottile, Caricabatterie Portatile Ultra Veloce, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12
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-36%
Soundcore C50i Anker, Cuffie Open-Ear, Auricolari Clip-On, Ultra-Comfort, Design FlexiClip, Driver 12mm, Chiamate nitide AI, 28 Ore di Rip., Vestibilità Sicura, Alta Risoluzione, IP55, Bluetooth 6.0
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-8%
Soundcore by Anker P40i Cuffie Bluetooth Wireless con Cancellazione Rumore per Ogni Ambiente, Forti Bassi, Riproduzione 60H, Case e Supporto Telefono 2 in 1, IPX5, Carica Wireless, Bluetooth 5.3
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-24%
Anker Caricatore USB C 70W, Adattatore di Alimentazione ad Alte Prestazioni con Rapido a 3 Porte, Caricatore PIQ 3.0 per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook Pro, iPad, Galaxy, Pixel e Altro (Nero)
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-3%
Soundcore V20i Cuffie Open-Ear di Anker, Cuffie Bluetooth 5.4, Ganci Rotanti, Ultra Confortevoli, Vestibilità Aderente, Bassi Potenti, Chiamate Chiare, IP55, 36H di Riproduzione,Connessione Multipunto
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-7%
Soundcore P30i Cuffie Bluetooth di Anker, Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore Forte e Intelligente, Bassi Potenti, 45 Ore, Custodia e Supporto per Smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
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-23%
Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni
Per scoprire tutte le offerte degli Anker Days, valide fino al 3 maggio 2026 (salvo esaurimento scorte), potete seguire il link qui in basso.
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