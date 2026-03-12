Apple sta esplorando l’utilizzo dell’alluminio stampato in 3D per la produzione dei futuri Apple Watch e potenzialmente anche degli iPhone. La notizia arriva del sempre puntuale Mark Gurman di Bloomberg, che negli ultimi giorni ha condiviso diversi dettagli su questa possibile svolta nella catena produttiva.

In realtà non si tratterebbe di una novità assoluta per l’azienda di Cupertino. Apple ha già utilizzato la stampa 3D per alcuni componenti in modelli molto recenti: sia l’Apple Watch Ultra 3 che la Series 11 sono stati parzialmente costruiti con titanio stampato in 3D proveniente da materiale riciclato al 100%.

Più di recente, Apple ha impiegato lo stesso processo per creare la porta USB-C in titanio dell’iPhone Air, presentata come più sottile, più resistente e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Efficienza dei materiali al centro della strategia di Apple

La spinta verso la stampa 3D dell’alluminio è legata principalmente a ragioni di efficienza dei materiali. La lavorazione CNC tradizionale (quella utilizzata fino a oggi e la più diffusa a livello industriale) prevede di ricavare la scocca da un blocco solido di metallo, generando una quantità significativa di scarti. La stampa 3D, invece, costruisce il componente strato dopo strato partendo da polvere metallica, riducendo drasticamente gli sprechi.

Apple ha già dichiarato che questo processo consente di utilizzare il 50% in meno di materia prima per i modelli in titanio. Estendere la tecnologia all’alluminio, il metallo utilizzato nella stragrande maggioranza degli Apple Watch venduti, permetterebbe di abbattere sensibilmente i costi di produzione e l’impatto ambientale.

Vantaggi tecnici della stampa 3D

Al di là del risparmio economico, la stampa 3D offre anche vantaggi tecnici interessanti. Gurman segnala che il processo consente ad Apple di creare texture interne complesse che migliorano l’adesione tra il telaio metallico e le linee in plastica delle antenne. Questo si traduce direttamente in una migliore resistenza all’acqua.

È un aspetto che potrebbe fare la differenza soprattutto sugli Apple Watch che sono pensati per essere indossati durante l’attività fisica e potenzialmente esposti a sudore, pioggia e immersioni.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un possibile Apple Watch Neo

Questa svolta produttiva si allinea con il recente lancio del MacBook Neo, che ha sfruttato un nuovo processo di lavorazione dell’alluminio più efficiente per raggiungere un prezzo di partenza di 599 dollari.

Gurman suggerisce che Apple potrebbe estendere il brand “Neo” anche agli smartwatch, sostituendo potenzialmente l’Apple Watch SE con un Apple Watch Neo che sfrutti queste tecniche di stampa 3D più economiche e veloci. Sarebbe un modo per offrire un modello entry-level a un prezzo più accessibile, mantenendo comunque standard qualitativi elevati.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

E l’iPhone?

Gurman nota che il processo potrebbe eventualmente arrivare anche sull’iPhone, ma per ora l’Apple Watch sembra essere il banco di prova per questa transizione produttiva. L’utilizzo dell’alluminio stampato in 3D per le scocche degli iPhone potrebbe tradursi in costi di produzione più bassi e, potenzialmente, in prezzi di partenza più accessibili.

Non è ancora chiaro quando questi cambiamenti potrebbero concretizzarsi. Gurman suggerisce che i risultati potrebbero essere visibili già con la generazione di Apple Watch del 2026, ma per ora si tratta di test e sperimentazioni.

Nuovi colori per l’iMac

In un dettaglio separato ma collegato alla strategia di design di Apple, Gurman ha anche rivelato che l’azienda sta pianificando una nuova palette di colori per il refresh dell’iMac previsto nel corso dell’anno. Seguendo la strada già tracciata dal colorato MacBook Neo, anche il desktop all-in-one di Apple potrebbe ricevere un aggiornamento estetico significativo.