Le indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole continuano ad accumularsi e, con il presunto debutto atteso nei prossimi mesi, iniziano a emergere anche dettagli interessanti sulle decisioni prese da Apple durante la fase di sviluppo del dispositivo.

Secondo nuove informazioni condivise sul social network cinese weibo, l’azienda di Cupertino avrebbe inizialmente preso in considerazione un design completamente diverso rispetto a quello che, stando alle indiscrezioni più recenti, dovrebbe arrivare sul mercato. L’idea originale prevedeva infatti un iPhone pieghevole in stile flip, simile a quello visto negli ultimi anni su dispositivi come il Samsung Galaxy Z Flip; a quanto pare tuttavia, Apple avrebbe deciso di abbandonare questa soluzione per concentrarsi su un altro tipo di dispositivo pieghevole.

Apple avrebbe valutato un iPhone a conchiglia

Le nuove informazioni arrivano dal leaker Instant Digital, che in un post pubblicato sul social cinese weibo ha spiegato come Apple avesse inizialmente preso in considerazione un iPhone con design a conchiglia, cioè pieghevole dall’alto verso il basso.

Questo approccio è diventato piuttosto popolare nel mondo Android negli ultimi anni, si tratta di smartphone che, una volta chiusi, diventano più compatti e facili da inserire in tasca, mentre quando vengono aperti offrono uno schermo di dimensioni più tradizionali.

Secondo alcune indiscrezioni emerse già nel 2024, anche Apple avrebbe valutato una soluzione simile per il suo primo iPhone pieghevole; tuttavia, nel corso del 2025 l’azienda avrebbe cambiato direzione, decidendo di puntare su un design pieghevole a libro, più simile a quello dei foldable che si aprono lateralmente.

Sempre secondo quanto riportato dal leaker, Apple avrebbe abbandonato il design flip principalmente per motivi legati all’esperienza d’uso e alle limitazioni hardware. In particolare, il problema principale sarebbe stato il fatto che un iPhone pieghevole a conchiglia non avrebbe introdotto nuovi scenari di utilizzo davvero significativi; il vantaggio principale sarebbe stato semplicemente quello di poter rendere il telefono più compatto quando chiuso, ma senza offrire funzionalità realmente nuove.

A questo si aggiungerebbero alcune difficoltà tecniche piuttosto importanti, come lo spazio interno ridotto (diviso in due dalla cerniera), una capacità della batteria limitata, e possibili compromessi sulla qualità della fotocamera.

In altre parole, Apple avrebbe ritenuto che un design di questo tipo non fosse in linea con il proprio approccio allo sviluppo hardware, che negli ultimi anni punta sempre di più a introdurre dispositivi in grado di offrire nuove esperienze d’uso, piuttosto che semplici variazioni di forma.

Alla luce di queste valutazioni, Apple avrebbe quindi deciso di concentrarsi su un design pieghevole più grande, con apertura laterale. Questo dispositivo, spesso definito book-style, permette infatti di trasformare lo smartphone in una sorta di mini tablet quando viene aperto, offrendo un’esperienza più vicina a quella di un dispositivo 2-in-1.

In pratica, l’idea sarebbe quella di passare da un’esperienza simile a quella di un iPhone tradizionale a qualcosa di più vicino a un iPad, semplicemente aprendo il dispositivo.

Proprio per questo motivo molti osservatori ritengono che questa soluzione possa risultare più interessante per Apple, soprattutto considerando la forte integrazione tra iPhone e iPad all’interno del suo ecosistema.

Questo non significa però che Apple abbia definitivamente abbandonato l’idea di un iPhone pieghevole a conchiglia, secondo alcune indiscrezioni recenti infatti l’azienda starebbe nuovamente valutando un dispositivo flip per il futuro, probabilmente come parte di una gamma più ampia di smartphone pieghevoli.

Del resto, se la tecnologia dei display flessibili dovesse diventare sempre più diffusa nei prossimi anni, avrebbe senso per Apple offrire diverse tipologie di dispositivi pieghevoli, proprio come accade oggi nel mondo Android.

Per il momento comunque, l’attenzione resta tutta sul primo iPhone Fold, un dispositivo che potrebbe rappresentare una delle novità più importanti nella storia recente degli smartphone Apple e che, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, potrebbe arrivare sul mercato già nel corso dei prossimi mesi.